Obtenez des réponses fiables grâce à des agents IA adaptés au contexte et alimentés par des données gouvernées et connectées, sans enfermement ni changement de plateforme
Des documents sans fin, des bases de connaissances dispersées, des systèmes déconnectés… les outils RAG et de recherche traditionnels peuvent donner des résultats incomplets, incohérents ou peu fiables.
Utiliser OpenRAG avec IBM watsonx.data met l’IA agentique au service de la recherche d’informations rapides et fiables.
Connectez-vous à vos données où qu’elles se trouvent (documents, bases de données, data lakes et référentiels de contenu) sans avoir à les migrer ou à les reformater.
OpenRAG choisit dynamiquement la meilleure approche de recherche (mots clés, vecteurs, logique hybride ou multi-étapes (« raisonnement »)) afin que vos équipes obtiennent des réponses précises et contextuelles.
Intégrez la recherche IA dans les applications métier, les portails et les tableaux de bord grâce aux API. Fournissez des réponses cohérentes et sécurisées là où travaillent vos équipes grâce à une gouvernance dédiée aux entreprises dans watsonx.data.
Découvrez pourquoi les systèmes RAG traditionnels peinent à traiter les questions complexes qui proviennent de multiples sources, et comment OpenRAG se base sur une approche adaptative et proactive pour fournir des réponses plus complètes et fiables. Un exemple de conformité illustre comment OpenRAG intègre l’IA aux données d’entreprise gouvernées pour une précision à l’échelle.