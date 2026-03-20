La recherche d’entreprise alimentée par l’IA avec OpenRAG

Obtenez des réponses fiables grâce à des agents IA adaptés au contexte et alimentés par des données gouvernées et connectées, sans enfermement ni changement de plateforme 

 

Découvrir pourquoi l’accès à toutes les données importe Réserver une démo en direct
Homme portant un casque audio et travaillant sur un ordinateur avec des graphiques de données et des conversations abstraites en arrière-plan
Commencer à concevoir avec OpenRag dès aujourd’hui
Développeurs : déployez une application RAG alimentée par des agents en quelques minutes grâce à des technologies ouvertes et composables.
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Obtenez des réponses fondées sur des connaissances professionnelles validées

Des documents sans fin, des bases de connaissances dispersées, des systèmes déconnectés… les outils RAG et de recherche traditionnels peuvent donner des résultats incomplets, incohérents ou peu fiables.

Utiliser OpenRAG avec IBM watsonx.data met l’IA agentique au service de la recherche d’informations rapides et fiables.
Du pilote à la production en un rien de temps 01 Accédez aux données de votre entreprise sans restructuration

Connectez-vous à vos données où qu’elles se trouvent (documents, bases de données, data lakes et référentiels de contenu) sans avoir à les migrer ou à les reformater.

 02 Récupérer et « raisonner » grâce à l’IA agentique

OpenRAG choisit dynamiquement la meilleure approche de recherche (mots clés, vecteurs, logique hybride ou multi-étapes (« raisonnement »)) afin que vos équipes obtiennent des réponses précises et contextuelles.

 03 Déployez sur vos outils et workflows préférés

Intégrez la recherche IA dans les applications métier, les portails et les tableaux de bord grâce aux API. Fournissez des réponses cohérentes et sécurisées là où travaillent vos équipes grâce à une gouvernance dédiée aux entreprises dans watsonx.data.

Découvrez OpenRag avec watsonx.data en action

Découvrez pourquoi les systèmes RAG traditionnels peinent à traiter les questions complexes qui proviennent de multiples sources, et comment OpenRAG se base sur une approche adaptative et proactive pour fournir des réponses plus complètes et fiables. Un exemple de conformité illustre comment OpenRAG intègre l’IA aux données d’entreprise gouvernées pour une précision à l’échelle.

Accéder à plus de démos

Obtenez des résultats de recherche plus intelligents

Illustration d’un assistant numérique, avec des icônes de téléphone et de messages numériques
Précision accrue grâce à la récupération agentique en plusieurs étapes

OpenRAG améliore la précision en adaptant les stratégies de récupération, combinant recherche hybride, affinement des requêtes et boucles de « raisonnement », afin de fournir des réponses plus complètes et fiables aux questions métier complexes.

 
Illustration d’un représentant d’un centre de contact entouré d’un graphique et d’icônes de messages numériques
Gouvernance et sécurité intégrées

En appliquant des contrôles cohérents des politiques, de la traçabilité et des accès sur les sources structurées et non structurées, watsonx.data permet de s’assurer que les systèmes d’IA fonctionnent sur la base de données fiables et connectées.

 
Illustration d’un centre de contact modernisé entouré d’icônes de messages numériques
Une recherche évolutive pour les environnements hybrides et multicloud

watsonx.data se connecte à des données gouvernées où qu’elles se trouvent, dans le cloud, sur site ou distribuées, afin de garantir une qualité de recherche IA et des contrôles d’accès cohérents, sans dupliquer ni déplacer les données.

 
Illustration d’un centre de contact modernisé entouré d’icônes de messages numériques
Intégration transparente dans les workflows de l’entreprise

Les API intègrent la recherche par IA dans les portails destinés aux employés, les applications clients, les outils de connaissances et les systèmes de BI. Réduisez les frictions dans vos opérations quotidiennes et déployez la recherche d’entreprise où et comme vous le souhaitez.

 
Illustration d’un assistant numérique, avec des icônes de téléphone et de messages numériques
Précision accrue grâce à la récupération agentique en plusieurs étapes

OpenRAG améliore la précision en adaptant les stratégies de récupération, combinant recherche hybride, affinement des requêtes et boucles de « raisonnement », afin de fournir des réponses plus complètes et fiables aux questions métier complexes.

 
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Gouvernance et sécurité intégrées

En appliquant des contrôles cohérents des politiques, de la traçabilité et des accès sur les sources structurées et non structurées, watsonx.data permet de s’assurer que les systèmes d’IA fonctionnent sur la base de données fiables et connectées.

 
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Une recherche évolutive pour les environnements hybrides et multicloud

watsonx.data se connecte à des données gouvernées où qu’elles se trouvent, dans le cloud, sur site ou distribuées, afin de garantir une qualité de recherche IA et des contrôles d’accès cohérents, sans dupliquer ni déplacer les données.

 
Illustration d’un centre de contact modernisé entouré d’icônes de messages numériques
Intégration transparente dans les workflows de l’entreprise

Les API intègrent la recherche par IA dans les portails destinés aux employés, les applications clients, les outils de connaissances et les systèmes de BI. Réduisez les frictions dans vos opérations quotidiennes et déployez la recherche d’entreprise où et comme vous le souhaitez.

 
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment la recherche d’entreprise alimentée par l’IA et OpenRAG peut vous aider à accélérer vos objectifs d’IA, quelle que soit la taille de votre entreprise.

  1. Découvrir pourquoi l’accès à toutes les données importe
  2. Réserver une démo en direct