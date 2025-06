Redis stocke les données en mémoire, et non sur disque ou SSD (solid state drive), ce qui lui confère une rapidité, une fiabilité et une performance inégalées.

Lorsqu’une application dépend de sources de données externes, la latence et le débit de ces sources peuvent créer des goulots d’étranglement, en particulier lorsque le trafic augmente ou que l’application évolue. Une solution pour améliorer les performances dans de tels cas est de stocker et manipuler les données en mémoire, à proximité de l’application. Redis est conçu pour répondre à cette exigence : il conserve toutes les données en mémoire, garantissant ainsi les performances les plus rapides possibles lors des opérations de lecture ou d’écriture. Il intègre également des capacités de réplication, permettant de rapprocher physiquement les données des utilisateurs pour minimiser la latence.

Parmi les autres caractéristiques notables de Redis figurent la prise en charge de multiples structures de données, la possibilité de scripts Lua intégrés, plusieurs niveaux de persistance sur disque, ainsi qu'une haute disponibilité.