Qu’est-ce que la normalisation des bases de données ?

La première forme normale, le critère de normalisation des bases de données le plus élémentaire, exige qu’un schéma de table de base de données comprenne une clé primaire tout en excluant les répétitions entre les colonnes. Plus précisément, une table en première forme normale ne doit comporter ni champs avec diverses valeurs (par exemple, une cellule contenant trois noms différents), ni groupes répétitifs (des colonnes différentes qui stockent le même type de données).

Pour mieux comprendre la première forme normale, prenons comme exemple le jeu de colonnes suivant :1

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

Les colonnes constituent une table regroupant les parents, ainsi que leur nom, leur date de naissance, leur date de mariage, leur adresse e-mail et le nom de leurs enfants.

Cette table enfreint la première forme normale, car elle contient trois colonnes distinctes stockant le même type d’informations : le nom des enfants. Dans ce cas notamment, la structure de la table peut entraîner des erreurs d’insertion. Par exemple, dans le monde réel, de nombreux parents ont moins de trois enfants.

Dans notre exemple, il n’est pas possible d’ajouter les enregistrements des parents à la table. De plus, interroger cette table pour trouver le nom d’un enfant serait inefficace, car il s’agirait de rechercher des données dans trois colonnes différentes de chaque ligne.

Pour obtenir la première forme normale des données d’une table, il est nécessaire de la diviser en deux. Une table comprendra la plupart des attributs de la table d’origine, tandis que l’autre concernera les enfants.

TABLE 1

rec_num lname fname bdate anniv E-mail

TABLE 2

rec_num child_name

Dans cet exemple, les nouvelles tables restent liées par le biais de la colonne « rec_num », qui est la clé primaire dans la table 1 et référencée par la colonne « rec_num » de la table 2, qui sert de clé étrangère.

Satisfaire à la première forme normale ne réduit pas toujours la redondance des données (les valeurs « rec_num » apparaîtront dans plusieurs lignes du Tableau 2 lorsque des parents ont plus d’un enfant), mais l’élimination des groupes répétitifs peut simplifier les requêtes.