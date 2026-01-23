Les données sont au cœur de l’entreprise moderne. Elles façonnent les stratégies d’entreprise, éclairent la prise de décision et sous-tendent tout, des modèles de tarification à l’automatisation. Alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur les mégadonnées et l’analytique en temps réel pour alimenter leurs initiatives d’intelligence artificielle (IA), il est devenu impossible d’ignorer l’impact d’une mauvaise qualité des données.

Un rapport publié en 2025 par l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que 43 % des directeurs des opérations considèrent les problèmes de qualité des données comme leur principale priorité en matière de données.1 Et pour cause : plus d’un quart des entreprises estiment perdre plus de 5 millions de dollars par an en raison de la mauvaise qualité des données, et 7 % signalent des pertes de 25 millions de dollars ou plus.

Pourtant, la mauvaise qualité des données passe souvent inaperçue, car son impact apparaît rarement au moment de la défaillance. Au contraire, il se manifeste en aval sous forme de perte de revenus, d’inefficacités, de risques de conformité et d’opportunités manquées. C’est ce délai qui rend la mauvaise qualité des données particulièrement dangereuse. Il influence progressivement les jeux de données et les systèmes, façonnant les décisions stratégiques bien avant que le problème et ses causes racines ne soient identifiés.

Cet effet insidieux devient encore plus important dans l’environnement actuel piloté par l’IA, en particulier avec l’essor de l’IA générative. D’autres recherches menées par IBM IBV montrent que la qualité des données et la gouvernance figurent parmi les principaux défis freinant l’adoption de l’IA. Les préoccupations concernant la précision des données ou les biais constituent un obstacle majeur à la montée à l’échelle des initiatives d’IA, rapportées par près de la moitié (45 %) des dirigeants d’entreprise.

La raison est simple : les systèmes d’IA héritent et amplifient les problèmes de qualité des données. Lorsque ces données sont incohérentes, incomplètes, biaisées ou obsolètes, les modèles et les agents construits à partir de ces données sont moins précis et sujets à des problèmes de diffusion à l’échelle. En revanche, les entreprises disposant de cadres matures de qualité des données et le cadre des gouvernances sont plus susceptibles de déplacer les cas d’utilisation de l’IA du pilote à la production, maintenant ainsi la valeur au fil du temps.