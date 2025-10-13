Qu’est-ce que le coût total de possession (TCO) ?

Le coût total de possession, ou TCO, est un calcul qui quantifie le coût total d’un produit ou d’un service sur l’ensemble de son cycle de vie. Il prend en compte les coûts directs (comme le prix d’achat initial) et les coûts indirects (comme le temps passé à s’adapter aux nouveaux systèmes), ainsi que les coûts à court et long terme et les économies de coûts.
Dans les environnements hybrides et centrés sur le cloud, comprendre le TCO est essentiel pour aligner les investissements technologiques sur les résultats métier. Cela permet aux entreprises de dépasser les prix superficiels et de découvrir le véritable impact financier des décisions informatiques.
Par exemple, supposons qu’une entreprise cherche à augmenter son stockage de données et qu’elle décide d’opter pour une solution sur site, d’augmenter le stockage cloud ou de combiner les deux.
L’achat de serveurs internes supplémentaires nécessite un investissement initial plus important en termes de matériel, d’infrastructure de réseau et d’espace de centre de données. L’exploitation sur site peut également entraîner une augmentation des coûts de personnel, de maintenance, de mise à niveau et d’électricité. Toutefois, cette option peut offrir une sécurité et un contrôle accrus, des qualités qui ont une valeur intrinsèque.
Les plans d’abonnement au stockage dans le cloud nécessitent beaucoup moins d’investissements initiaux et entraînent moins de frais généraux : le fournisseur s’occupe de la maintenance du matériel, de la sécurité, des opérations des centres de données, etc. Cette solution est également plus évolutive, un attribut qui peut s’avérer très utile pour une entreprise qui a besoin d’une telle flexibilité.
Bien que le coût initial soit moins élevé, des frais supplémentaires sont souvent associés au stockage dans le cloud, tels que des dépenses mensuelles basées sur la consommation de ressources, des frais de sortie de données ou des packs Internet mis à niveau pour faciliter le transfert des données entre les systèmes locaux et le cloud. Dans les deux cas, il peut y avoir des coûts liés à la migration des données (comme le temps passé à migrer ou des frais de migration dans le cas d’un stockage cloud) ou au temps passé par les employés à apprendre à maîtriser de nouveaux systèmes.
Le coût total de possession est un calcul essentiel que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu’elles évaluent leurs produits et services informatiques. Le cloud computing, les logiciels en tant que service (SaaS), l’infrastructure en tant que service (IaaS) et d’autres technologies présentent des forces et des faiblesses financières différentes de celles de leurs prédécesseurs sur site.
Le TCO peut aider les entreprises à déterminer si un produit ou un service particulier apporte suffisamment de valeur commerciale pour justifier son adoption. En fournissant une vision financière plus précise du coût total d’un produit, le TCO peut également contribuer à améliorer l’allocation des ressources, la gestion du budget, l’évaluation des fournisseurs et bien plus.
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Les facteurs inclus dans le TCO varient en fonction du type spécifique de produit ou service, du modèle de paiement et d’autres facteurs. Les coûts courants qui forment le coût total de possession sont les suivants :
Le coût d’acquisition initial d’un actif informatique peut varier considérablement selon le type de produit ou de service et le type de système de paiement. On peut toutefois classer ces investissements en deux types : sur site et hors site. Examinons en détail, étape par étape, notre exemple de stockage de données.
Un achat sur site inclura l’acquisition de matériel tel que des disques durs, ainsi que des serveurs de stockage connectés en réseau, du câblage et des rayonnages (stockage pour stockage, pour ainsi dire). Dans cet exemple, l’installation à la fois du matériel et du logiciel serait nécessaire. Cela représente un investissement initial important.
Une version hors site de cette version de stockage peut impliquer une solution de stockage dans le cloud. Cette solution ne nécessite aucune installation, puisque le stockage réel est hébergé ailleurs, mais nécessite une analyse initiale plus poussée. Quel type de stockage est actuellement utilisé ? Le stockage à chaud, auquel on accède fréquemment, coûte souvent plus cher que le stockage à froid, car c’est un stockage d’archives rarement consulté.
Le stockage cloud est généralement proposé sous forme d’abonnement plutôt qu’achat matériel unique, ce qui signifie que le coût initial peut être faible, mais non représentatif du coût réel. Le TCO aide les entreprises à quantifier ces coûts à moyen et long terme.
Après l’investissement initial, une entreprise peut disposer soit d’un ensemble de disques durs et de stockage en réseau, soit d’un nouvel abonnement à un service de stockage cloud. Et ensuite ?
Il est facile de négliger les coûts de temps, de main-d’œuvre et d’ajustement liés à l’installation initiale, car tous ces facteurs ne se traduisent pas naturellement par des montants en argent. Il faut par exemple du temps, soit pour les employés internes ou pour les consultants externes, pour concevoir et créer un système de fichiers, transférer les fichiers vers le nouveau système et former le personnel existant sur la manière d’accéder aux fichiers.
Dans le cas des consultants externes, c’est un nouveau coût qui peut être facilement pris en compte. En revanche, si les employés internes se chargent de la configuration, les calculs du TCO devront analyser le nombre d’heures qui seront consacrées à ce projet plutôt qu’à d’autres tâches et quantifier ce coût.
Cette analyse peut parfois prendre la forme d’un coût horaire complet : une comptabilité approfondie du taux horaire d’un employé, des avantages sociaux, des impôts, des frais généraux (comme l’équipement informatique et l’espace de bureau), la formation de l’employé et même des coûts de recrutement.
Une fois le nouveau système opérationnel, les coûts ne disparaissent pas. Les opérations en cours engendrent encore de nombreux coûts. Dans le cas de notre système de stockage sur site, ces coûts peuvent inclure des coûts plus indirects tels que l’augmentation des factures d’électricité, les compensations de durabilité, l’espace de bureau supplémentaire pour héberger les serveurs, le coût des nouvelles recrues affectées à la maintenance du nouveau système, les achats de systèmes de sécurité et une augmentation des frais d’infrastructure réseau.
Les coûts d’exploitation diffèrent pour notre modèle de stockage cloud. Les frais d’abonnement sont perpétuels, de sorte que si le coût initial peut être inférieur, ce coût est supporté de manière répétée. Le stockage cloud est parfois accompagné de frais de sortie, c’est-à-dire des frais imposés par les fournisseurs de stockage cloud pour la suppression des données de leur cloud. Cela peut inclure le téléchargement des données, la connexion à d’autres applications ou l’utilisation des données pour répondre aux appels API.
Il convient également de mesurer la productivité. Les employés trouvent-ils le nouveau système plus facile ou plus difficile à utiliser ? Les demandes d’assistance informatiques ont-elles changé ? Des données ont-elles été perdues ? Des enquêtes détaillées menées auprès des employés et des services informatiques peuvent mettre en lumière la perte de productivité et améliorer les calculs.
Pour une solution de stockage sur site, les coûts de maintenance peuvent inclure des mises à niveau matérielles, des achats de stockage supplémentaires, des réparations et des licences logicielles pour des fonctionnalités supplémentaires. Les solutions de stockage dans le cloud nécessitent peu de maintenance, mais si des modifications doivent être apportées au contrat de stockage initial, les calculs des coûts peuvent changer considérablement.
Il est généralement facile d’ajouter du stockage à une solution cloud, mais un tel changement s’accompagne souvent d’une augmentation du coût de l’abonnement à payer chaque mois.
Dans certains cas, l’automatisation peut être utilisée pour gérer et optimiser les coûts de stockage cloud. Par exemple, les stratégies de gestion du cycle de vie des données (DLM) peuvent automatiquement déplacer les données moins utilisées vers le stockage à froid, mais cela nécessite également une configuration supplémentaire et, probablement, des coûts associés au logiciel DLM.
En cas de pannes du système ou de pertes de données, une perturbation peut causer des dommages financiers importants. Il est important de calculer tous les dommages potentiels dus à de telles pannes. En voici des exemples :
Le TCO mesure la valeur tout au long du cycle de vie d’un achat, ce qui permet d’analyser le retour sur investissement (ROI). Il s’agit notamment de comprendre ce qu’il se passe à la fin de la durée de vie d’un produit.
La visibilité du cycle de vie est critique pour la planification à long terme, notamment dans des environnements dynamiques où les services évoluent rapidement et où les coûts d’enfermement propriétaire et des changements peuvent impacter la flexibilité future. Dans le cas de notre système de stockage, une solution de stockage sur site peut être revendue ou réutilisée pour récupérer une partie des fonds initiaux, bien qu’avec une dépréciation.
Pour le stockage cloud, cela se complique. Le stockage cloud ne s’achète pas, il se loue. À la fin du cycle de vie d’un stockage de données, une entreprise doit payer pour la sortie de données et ne possède aucun matériel pouvant être revendu. Parfois, elle devra aussi changer de service. Les coûts du stockage cloud peuvent changer, ou un fournisseur peut cesser de proposer un service : deux scénarios qui obligent une entreprise à recommencer l’analyse du stockage.
Les deux principaux types de coûts pouvant survenir lors du calcul du coût total de possession sont les coûts directs et indirects. Ces deux éléments sont essentiels pour comprendre le coût réel d’un projet, d’un investissement ou d’un actif particulier.
Un coût direct est un coût facilement quantifiable pour un actif particulier, qu’il s’agisse du coût d’un produit, d’un service ou d’une main-d’œuvre. Dans le contexte de l’informatique, les coûts directs peuvent inclure les salaires et les avantages sociaux du personnel, les prix d’achat du matériel ou les abonnements à des services tels que le stockage cloud. Les matériaux, la main-d’œuvre et les équipements classés comme coûts directs sont faciles à retracer, peuvent être assortis d’un chiffre variable en raison de la fluctuation des marchés et sont associés à un élément particulier de la réalisation du produit.
Le suivi et l’analyse des coûts indirects constituent un facteur de différenciation pour le calcul du coût total de possession. Cela dit, les coûts indirects peuvent être difficiles à quantifier.
Un coût indirect est un coût qui ne peut pas être lié à un actif ou un service spécifique. Dans certains cas, les coûts indirects peuvent inclure des coûts, tels que le loyer, les salaires du personnel de soutien, les services publics et d’autres coûts d’infrastructure, qui sont partagés à la fois par un service informatique compris dans l’analyse du TCO et d’autres services.
Le temps est également un coût indirect, particulièrement difficile à cerner. Passer d’un service à un autre avec le même prix initial peut sembler ne pas entraîner de coûts supplémentaires. Cependant, la période d’adaptation, la formation requise et la résolution des erreurs sont autant de coûts de cette transition. Il s’agit souvent d’un coût d’opportunité, qui reflète la valeur de ce temps s’il n’avait pas été utilisé pour la transition.
Les détails de chacun de ces facteurs varient selon l’achat spécifique, mais ces facteurs, à savoir le coût initial, le coût de configuration, le coût d’exploitation, le coût de maintenance, le coût des temps d’arrêt et la valeur en fin de vie, sont constants. Cela dit, il n’existe pas de formule universelle pour calculer le TCO ; il y a tout simplement trop de variables.
Afin de calculer approximativement le TCO, vous devez additionner les coûts (initiaux, d’exploitation, de maintenance et de temps d’arrêt) et soustraire la valeur en fin de vie. Le coût réel est composé de coûts directs, de coûts supplémentaires (y compris les coûts d’opérations) et de coûts indirects ou cachés. Cette analyse globale des coûts peut vous aider à prendre de futures décisions d’achat afin de maximiser la rentabilité.
Il existe différents outils pour mesurer le TCO selon les produits et services. Pour notre exemple de stockage, la plupart des fournisseurs de stockage cloud proposent un calculateur de TCO pour aider à estimer le coût total d’un tel produit. Il existera toujours des coûts immatériels, qu’il s’agisse de la satisfaction des employés, de la courbe d’apprentissage ou des effets sur la productivité, qui peuvent être difficiles à prendre en compte. Des enquêtes régulières sont importantes pour suivre la valeur de ces achats.
Le coût total de possession aide les dirigeants à prendre en compte l’ensemble des coûts et des avantages potentiels d’un achat, et cette analyse permet une évaluation plus solide de la valeur à long terme. Les avantages de l’utilisation des méthodologies TCO incluent :
Les coûts directs sont relativement faciles à détecter, mais le TCO intègre également des coûts indirects et cachés. Dans notre exemple de stockage, les frais de sortie seraient considérés comme un coût potentiel important qui n’apparaîtra pas nécessairement dans une analyse superficielle des coûts initiaux. Pour les solutions de stockage internes, le coût de la maintenance et des services publics peut constituer une dépense permanente non évidente.
Le calcul du TCO favorise la transparence et permet aux équipes de voir plus clairement la véritable valeur commerciale d’un produit ou d’un service. Côté informatique, le coût total de possession peut donc favoriser une approche axée sur l’efficacité, qui met l’accent sur les coûts du cycle de vie complet et sur les avantages d’un approvisionnement et d’une gestion efficaces des actifs.
Comprendre le coût global du cycle de vie d’un produit, y compris les coûts d’opportunité plus difficiles à quantifier pour le changement et l’adoption, permet aux décisionnaires de l’équipe d’approvisionnement de prendre des décisions plus solides, objectives et axées sur la valeur. L’attrait des faibles coûts initiaux peut être tentant, mais le TCO révèle un chiffre plus précis : une précision inestimable pour une technology business management (TBM).
Une compréhension complète du coût des produits permet aux équipes d’améliorer la gestion du cycle de vie et d’élaborer des stratégies axées sur les performances financières à long terme. La prévision des TCO peut favoriser une meilleure allocation des ressources, la réduction des déchets et une durée de vie des actifs plus longue.