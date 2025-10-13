Qu’est-ce que le coût total de possession (TCO) ?

Dans les environnements hybrides et centrés sur le cloud, comprendre le TCO est essentiel pour aligner les investissements technologiques sur les résultats métier. Cela permet aux entreprises de dépasser les prix superficiels et de découvrir le véritable impact financier des décisions informatiques.

Par exemple, supposons qu’une entreprise cherche à augmenter son stockage de données et qu’elle décide d’opter pour une solution sur site, d’augmenter le stockage cloud ou de combiner les deux.

L’achat de serveurs internes supplémentaires nécessite un investissement initial plus important en termes de matériel, d’infrastructure de réseau et d’espace de centre de données. L’exploitation sur site peut également entraîner une augmentation des coûts de personnel, de maintenance, de mise à niveau et d’électricité. Toutefois, cette option peut offrir une sécurité et un contrôle accrus, des qualités qui ont une valeur intrinsèque.

Les plans d’abonnement au stockage dans le cloud nécessitent beaucoup moins d’investissements initiaux et entraînent moins de frais généraux : le fournisseur s’occupe de la maintenance du matériel, de la sécurité, des opérations des centres de données, etc. Cette solution est également plus évolutive, un attribut qui peut s’avérer très utile pour une entreprise qui a besoin d’une telle flexibilité.

Bien que le coût initial soit moins élevé, des frais supplémentaires sont souvent associés au stockage dans le cloud, tels que des dépenses mensuelles basées sur la consommation de ressources, des frais de sortie de données ou des packs Internet mis à niveau pour faciliter le transfert des données entre les systèmes locaux et le cloud. Dans les deux cas, il peut y avoir des coûts liés à la migration des données (comme le temps passé à migrer ou des frais de migration dans le cas d’un stockage cloud) ou au temps passé par les employés à apprendre à maîtriser de nouveaux systèmes.

Le coût total de possession est un calcul essentiel que les entreprises doivent prendre en compte lorsqu’elles évaluent leurs produits et services informatiques. Le cloud computing, les logiciels en tant que service (SaaS), l’infrastructure en tant que service (IaaS) et d’autres technologies présentent des forces et des faiblesses financières différentes de celles de leurs prédécesseurs sur site.



Le TCO peut aider les entreprises à déterminer si un produit ou un service particulier apporte suffisamment de valeur commerciale pour justifier son adoption. En fournissant une vision financière plus précise du coût total d’un produit, le TCO peut également contribuer à améliorer l’allocation des ressources, la gestion du budget, l’évaluation des fournisseurs et bien plus.