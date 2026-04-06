Qu’est-ce que le contrôle d’accès ?

Les contrôles d’accès physiques — tels que les portails et les portes verrouillées — contrôlent l’accès aux emplacements physiques. Les contrôles d’accès logiques — tels que les systèmes de détection et de prévention des intrusions— contrôlent l’accès aux systèmes informatiques. Cet article traite principalement des contrôles d’accès logiques.

En termes de gestion d’accès, les entités qui ont besoin d’accès sont appelées « sujets ». Ces sujets incluent à la fois les utilisateurs humains et les identités non humaines, telles que les robots, les applications, les charges de travail automatisées et les agents d’IA.

En fait, alors que cette dernière catégorie explose, en raison de la multiplication des infrastructures cloud, de l’essor de DevOps et de l’adoption d’outils avancés d’intelligence artificielle, les utilisateurs non humains occupent une place centrale en matière de contrôle d’accès.

Les éléments auxquels les sujets doivent accéder, à savoir les interfaces de programmation d’applications (API), les paramètres du système d’exploitation, les informations sensibles d’une base de données cloud, sont appelés « objets ».

La mise en œuvre de contrôles d’accès dans un réseau d’entreprise consiste généralement à créer et à appliquer des politiques de contrôle d’accès, qui définissent les droits d’accès de chaque sujet au sein d’un système. Les politiques de contrôle d’accès déterminent si un sujet peut accéder à un objet (tel qu’un document) et ses autorisations par rapport à cet objet (dans le cas d’un document : lecture seule, lecture et écriture, contrôle administratif complet).

Les contrôles d’accès sont une pierre angulaire de la sécurité des identités. Par exemple, les architectures de réseau de sécurité Zero Trust s’appuient sur des contrôles d’accès robustes pour empêcher les accès non autorisés tout en rationalisant l’accès pour les utilisateurs autorisés. Dans les réseaux cloud natifs, où l’identité est le nouveau périmètre, les contrôles d’accès sont essentiels aux efforts de cybersécurité, plus larges.

En même temps, les contrôles d’accès constituent un point faible pour de nombreux systèmes. Les contrôles d’accès non respectés occupent la première place sur la liste Top 10 de l’OWASP des risques les plus critiques en matière de sécurité des applications Web. Selon le X-Force Threat Intelligence Index d’IBM, les attaques basées sur l’identité (lorsque les acteurs malveillants détournent des comptes d’utilisateurs valides pour abuser de leurs privilèges d’accès) représentent près d’un tiers des brèches.

Ainsi, si la gestion des accès joue un rôle clé dans la posture de sécurité des organisations, les données disponibles suggèrent qu’il existe une marge de progression.