Qu’est-ce que le contrôle d’accès ?

Les contrôles d’accès sont les politiques, outils et processus qui régissent l’accès des utilisateurs aux données sensibles, aux systèmes informatiques, aux lieux et à d’autres ressources.
Les contrôles d’accès physiques — tels que les portails et les portes verrouillées — contrôlent l’accès aux emplacements physiques. Les contrôles d’accès logiques — tels que les systèmes de détection et de prévention des intrusions— contrôlent l’accès aux systèmes informatiques. Cet article traite principalement des contrôles d’accès logiques.
En termes de gestion d’accès, les entités qui ont besoin d’accès sont appelées « sujets ». Ces sujets incluent à la fois les utilisateurs humains et les identités non humaines, telles que les robots, les applications, les charges de travail automatisées et les agents d’IA.
En fait, alors que cette dernière catégorie explose, en raison de la multiplication des infrastructures cloud, de l’essor de DevOps et de l’adoption d’outils avancés d’intelligence artificielle, les utilisateurs non humains occupent une place centrale en matière de contrôle d’accès.
Les éléments auxquels les sujets doivent accéder, à savoir les interfaces de programmation d’applications (API), les paramètres du système d’exploitation, les informations sensibles d’une base de données cloud, sont appelés « objets ».
La mise en œuvre de contrôles d’accès dans un réseau d’entreprise consiste généralement à créer et à appliquer des politiques de contrôle d’accès, qui définissent les droits d’accès de chaque sujet au sein d’un système. Les politiques de contrôle d’accès déterminent si un sujet peut accéder à un objet (tel qu’un document) et ses autorisations par rapport à cet objet (dans le cas d’un document : lecture seule, lecture et écriture, contrôle administratif complet).
Les contrôles d’accès sont une pierre angulaire de la sécurité des identités. Par exemple, les architectures de réseau de sécurité Zero Trust s’appuient sur des contrôles d’accès robustes pour empêcher les accès non autorisés tout en rationalisant l’accès pour les utilisateurs autorisés. Dans les réseaux cloud natifs, où l’identité est le nouveau périmètre, les contrôles d’accès sont essentiels aux efforts de cybersécurité, plus larges.
En même temps, les contrôles d’accès constituent un point faible pour de nombreux systèmes. Les contrôles d’accès non respectés occupent la première place sur la liste Top 10 de l’OWASP des risques les plus critiques en matière de sécurité des applications Web. Selon le X-Force Threat Intelligence Index d’IBM, les attaques basées sur l’identité (lorsque les acteurs malveillants détournent des comptes d’utilisateurs valides pour abuser de leurs privilèges d’accès) représentent près d’un tiers des brèches.
Ainsi, si la gestion des accès joue un rôle clé dans la posture de sécurité des organisations, les données disponibles suggèrent qu’il existe une marge de progression.
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Les contrôles d’accès sont généralement basés sur des règles. Les administrateurs de système (en collaboration avec d’autres parties prenantes, le cas échéant) élaborent des politiques de contrôle d’accès qui détaillent les autorisations des sujets. Les systèmes de contrôle d’accès, tels que les plateformes de gestion des identités et des accès (IAM) et de gestion des accès privilégiés (PAM), appliquent automatiquement ces politiques de sécurité.
Les systèmes de contrôle d’accès utilisent un processus en deux étapes d’authentification et d’autorisation pour s’assurer que seuls les sujets vérifiés peuvent accéder aux objets, et que ces sujets ne peuvent agir que de manière approuvée.
Les politiques d’accès déterminent les objets auxquels un sujet peut accéder : les buckets S3 qu’un développeur peut voir, les API qu’une application peut appeler, les ensembles de données qu’un grand modèle linguistique (LLM) peut ingérer. Elles déterminent également, et c’est essentiel, ce que les utilisateurs individuels peuvent faire avec un objet. Le LLM peut-il écrire dans le jeu de données ? Le développeur peut-il modifier les paramètres d’un bucket S3 ? Les politiques d’accès déterminent les réponses à ces questions.
Bien que les politiques varient inévitablement d’un système à l’autre et d’une ressource à une autre, la plupart des entreprises suivent un modèle de contrôle d’accès établi, tel que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) ou le contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC). (Pour plus d’informations, voir « Types de contrôle d’accès. »)
Quel que soit le modèle, les politiques d’accès de nombreuses organisations suivent le principe du moindre privilège : l’idée que les utilisateurs ne devraient avoir que le niveau d’autorisation le plus bas nécessaire pour effectuer leur travail, et que les autorisations doivent être révoquées à la fin d’une tâche.
Les politiques d’accès peuvent être « stockées » dans un système de plusieurs manières.
Lorsqu’un sujet souhaite accéder à une ressource protégée par un système de contrôle d’accès, il vérifie d’abord son identité par le biais d’un processus d’authentification.
Pour les utilisateurs humains, l’authentification consiste généralement à présenter un ensemble d’identifiants, tels qu’une combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe. Cependant, les mots de passe sont considérés comme parmi les identifiants les plus faibles, car les acteurs malveillants peuvent facilement les deviner ou les voler.
La plupart des systèmes actuels s’appuient sur des mesures plus importantes, telles que la biométrie et l’authentification à étapes (MFA). La MFA nécessite au moins deux éléments de preuve pour prouver l’identité d’un utilisateur (par exemple, une empreinte digitale et un mot de passe à usage unique généré par une application d’authentification).
Les appareils, workloads, agents IA et autres identités non humaines utilisent généralement des identifiants tels que des certificats et des clés de chiffrement pour se vérifier. Bien que les sujets non humains ne puissent pas utiliser l’authentification à étapes, lessolutions de gestion des secrets peuvent contribuer à protéger leurs identifiants grâce au stockage en coffre-fort, à la rotation automatisée et à d’autres mesures.
L’autorisation est le processus d’accorder à un sujet vérifié le niveau d’accès approprié.
Les modalités d’autorisation dépendent du système de contrôle d’accès mis en place.
Par exemple, si un système utilise un ACL, il vérifie la liste et attribue au sujet les autorisations qui s’y trouvent.
Si le système utilise un moteur de politique, celui-ci accordera des privilèges à l’utilisateur en fonction du contexte de la demande d’accès.
Dans un système qui utilise le protocole OAuth, un cadre d’autorisation standard ouvert qui permet aux applications d’accéder en toute sécurité aux ressources protégées d’un utilisateur final, l’autorisation est accordée par le biais de tokens.
Bien que chaque objet individuel d’un réseau puisse avoir son propre système de contrôle d’accès, cela n’est généralement pas considéré comme une bonne pratique. Les lacunes et les écarts entre ces systèmes peuvent créer des vulnérabilités à exploiter par les attaquants — et empêcher les utilisateurs autorisés de faire leur travail.
Des organisations telles que le National Institute of Standards and Technology (NIST) et l’OWASP recommandent plutôt de mettre en place un système de contrôle d’accès centralisé, souvent dans le cadre d’une structure d’identité globale.
Ces systèmes centralisés reposent sur des technologies et des outils tels que :
Les solutions IAM peuvent rationaliser et automatiser les principales tâches de contrôle d’accès. Les capacités peuvent varier, mais les fonctionnalités IAM les plus courantes incluent les services d’annuaire, les workflows d’authentification et d’autorisation, la gestion des identifiants et la gouvernance des identités.
Les outils PAM facilitent l’accès sécurisé aux comptes d’utilisateurs hautement privilégiés, tels que les administrateurs de système. Les outils PAM utilisent des fonctionnalités telles que les coffres-forts d’identifiants et les protocoles d’accès juste-à-temps pour protéger ces comptes privilégiés contre les utilisations abusives accidentelles, les menaces internes malveillantes et les acteurs malveillants externes.
L’authentification unique, ou SSO, est un système d’authentification qui permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois à l’aide d’un seul ensemble d’identifiants et d’accéder à plusieurs applications au cours de la même session. L’authentification unique simplifie l’authentification des utilisateurs, améliore leur expérience et, lorsqu’elle est correctement mise en œuvre, renforce la sécurité.
Certaines organisations exigent que les utilisateurs se connectent à un VPN d’entreprise pour accéder aux données, logiciels et autres ressources de l’entreprise. Dans ce cas, le VPN agit comme un contrôle d’accès : les utilisateurs ne peuvent accéder aux objets de l’entreprise que par ce réseau spécifique, et non par l’internet public.
Un ZTNA est, en un sens, la version de sécurité Zero Trust d’un VPN. Il fournit un accès à distance aux applications et aux services, mais il ne connecte les utilisateurs qu’aux ressources auxquelles ils ont le droit d’accéder, au lieu de les connecter à l’ensemble du réseau.
Comme dans d’autres domaines, les organisations intègrent des outils d’IA générative et agentique dans leurs contrôles d’accès.
Par exemple, les chatbots d’IA générative peuvent être utilisés pour simplifier les processus de gestion des identités tels que le provisionnement. En formant un chatbot LLM aux politiques de contrôle d’accès organisationnel, et en le connectant à la documentation et aux ressources appropriées, une entreprise peut créer un outil IAM sécurisé et en libre-service. Lorsque de nouveaux utilisateurs ont besoin d’accéder à un système ou que des utilisateurs existants ont besoin d’une mise à jour de leurs autorisations, ils peuvent en faire la demande par l’intermédiaire du chatbot.
Supposons qu’une entreprise doive créer et appliquer des contrôles d’accès à une base de données confidentielle contenant des données sur les clients.
Premièrement, l’administrateur système et les autres parties prenantes concernées détermineraient quels sujets — personnes, applications, agents IA — devraient avoir accès à la base de données. Ils peuvent décider que toute personne jouant un rôle dans la vente ou le marketing doit pouvoir accéder aux données, de même que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de marketing. Tous les agents d’IA détenus par des utilisateurs humains autorisés peuvent également y accéder.
Ensuite, les parties prenantes déterminent les actions que chaque utilisateur autorisé peut effectuer dans la base de données. Les commerciaux ont parfois besoin d’un accès en lecture et en écriture, car ils établissent et entretiennent des relations avec ces clients au fil du temps. Parallèlement, les services marketing ne peuvent que consulter la base de données car ils utilisent uniquement les données démographiques des clients pour orienter leurs campagnes. Peut-être que tous les agents IA, quel que soit le propriétaire, ont un accès en lecture seule pour s’assurer qu’un humain est toujours au courant lors de la mise à jour de la base de données.
Pour appliquer cette politique d’accès, l’organisation utilise un moteur de politique centralisé, doté d’une logique de contrôle d’accès détaillée. Outre l’identité de l’utilisateur, le moteur prend en compte des facteurs contextuels pour déterminer s’il convient d’accorder une demande d’accès.
Supposons par exemple qu’un représentant commercial souhaite accéder à la base de données pour mettre à jour l’adresse e-mail d’un client. Tout d’abord, le représentant commercial prouve son identité en fournissant les bons facteurs d’authentification. Ensuite, leur demande est évaluée par le moteur de politiques, qui prend en compte les éléments suivants :
Sur la base de ces éléments, la demande d’accès du représentant est acceptée.
Les organisations peuvent mettre en œuvre différents types de modèles de contrôle d’accès en fonction de leurs besoins. En voici les plus courants :
Les systèmes de contrôle d’accès discrétionnaire (DAC) permettent aux propriétaires de ressources de fixer des règles d’accès à ces ressources. Les propriétaires d’objets peuvent même transmettre des privilèges de niveau administratif à d’autres utilisateurs dans le modèle DAC. Si le propriétaire d’un objet accorde des privilèges administrateur à un autre utilisateur, cet utilisateur peut également définir des règles d’accès pour l’objet.
Les systèmes de contrôle d’accès obligatoire (MAC) appliquent à tous les utilisateurs des politiques de contrôle d’accès définies de manière centralisée.
Ils opèrent souvent via des niveaux d’habilitation, comme dans le gouvernement ou l’armée. Chaque sujet a un niveau d’autorisation et chaque objet a une cote d’autorisation ou un niveau de classification correspondant. Les sujets peuvent accéder à tous les objets dont le niveau d’autorisation est inférieur ou égal.
Bien que tous les contrôles d’accès soient obligatoires dans le sens où chaque sujet doit s’y conformer, le terme « obligatoire » dans MAC fait référence au fait que les utilisateurs ne peuvent ni modifier ni attribuer d’autorisations. Le MAC contraste avec le modèle DAC discrétionnaire, dans lequel les propriétaires d’objets contrôlent les règles d’accès à leurs objets.
Dans le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), les privilèges des utilisateurs sont basés sur leurs rôles au sein de l’organisation.
Les rôles dans un système RBAC ne sont pas les mêmes que les titres de poste, bien qu’ils puissent correspondre individuellement dans certaines implémentations. Mais dans ce contexte, « rôle » fait référence à ce qu’une personne fait dans l’organisation — et aux autorisations dont elle a besoin pour faire ces choses. Les rôles RBAC sont basés sur plusieurs critères, notamment les intitulés des postes, les niveaux de compétences, les responsabilités, etc.
Par exemple, supposons que des administrateurs système définissent des autorisations pour un pare-feu réseau. Un représentant commercial n’y aurait probablement pas accès du tout. Un analyste de sécurité débutant pourrait être en mesure de visualiser les configurations du pare-feu, mais pas de les modifier, tandis qu’un analyste de niveau supérieur pourrait avoir un accès administratif. Une API pour un système intégré de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pourra lire les journaux d’activité du pare-feu.
RBAC est l’un des deux modèles de contrôle d’accès recommandés par OWASP.
Le second modèle de contrôle d’accès recommandé par OWASP, le contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC), utilise un moteur de politique pour analyser en temps réel les attributs de chaque demande d’accès. Seules les demandes répondant aux critères appropriés sont acceptées.
D’une manière générale, les « attributs » sont les caractéristiques des sujets, des objets et des actions impliqués dans une requête. Les attributs peuvent inclure des éléments tels que le nom et le rôle de l’utilisateur, le type de ressource, le niveau de risque de l’action demandée et l’heure de la demande.
Par exemple, dans un système ABAC, les utilisateurs peuvent accéder à des données sensibles uniquement pendant les heures de travail et seulement s’ils détiennent un certain niveau de séniorité.
La différence entre RBAC et ABAC est qu’ABAC détermine dynamiquement les autorisations d’accès au moment de chaque demande sur la base de multiples facteurs contextuels. La méthode RBAC, en revanche, accorde des autorisations strictement en fonction des rôles prédéfinis des utilisateurs.
Le contrôle d’accès basé sur des règles (RuBAC) est un système dans lequel l’accès est basé sur des règles conditionnelles et contextuelles. Par exemple : si une demande provient du sujet X au moment Y, elle est autorisée.
Le terme « contrôle d’accès basé sur des règles » est imprécis et quelque peu obsolète. Il est souvent utilisé comme synonyme d’ABAC ou comme désignation de formes antérieures moins sophistiquées d’ABAC. Parfois, il est utilisé pour désigner les systèmes RBAC qui soumettent les demandes d’accès à une logique supplémentaire (rôle + règles).
Les contrôles d’accès sont au cœur de la sécurité d’entreprise à plus d’un titre. L’OWASP les considère à la fois comme le plus grand risque lorsqu’ils sont défectueux et comme le meilleur contrôle proactif lorsqu’ils fonctionnent.
Des contrôles d’accès efficaces peuvent contribuer à protéger les actifs de l’organisation, à libérer toute la valeur des données de l’entreprise et à sécuriser et renforcer les technologies émergentes d’agent IA. Des contrôles d’accès défectueux peuvent compromettre tous ces efforts et ouvrir grand la porte aux hackers.
Les contrôles d’accès sont essentiels à la cybersécurité, car l’identité est aujourd’hui au cœur des efforts de sécurité.
Le réseau d’une entreprise moyenne héberge un nombre croissant d’utilisateurs humains et non humains, répartis sur différents sites, qui ont besoin d’un accès sécurisé aux applications et aux Ressources sur site et basé sur le cloud.
Les mesures de sécurité basées sur le périmètre sont inefficaces dans ces environnements. Les organisations concentrent plutôt leurs contrôles de sécurité sur les utilisateurs et les ressources, ou sur les termes, les sujets et les objets de la gestion des accès.
Prenons l’exemple de l’approche de la sécurité Zero Trust à la sécurité des réseaux. Au lieu d’authentifier un utilisateur une seule fois, le système Zero Trust authentifie chaque demande d’accès émanant de chaque utilisateur. En d’autres termes : chaque requête passe par le plan de contrôle d’accès.
Considérez aussi comment les contrôles d’accès soutiennent la triade de sécurité de l’information de la CIA :
Les contrôles d’accès peuvent également aider les entreprises à tirer davantage de valeur des données propriétaires tout en maintenant la sécurité des données.
Selon l’étude CDO 2025 de l’IBM Institute for Business Value, 78 % des CDO affirment que l’exploitation des données propriétaires est un objectif stratégique pour différencier leur organisation. De plus, 82 % des CDO estiment que les données sont « gaspillées » si les employés ne peuvent pas les utiliser facilement pour prendre des décisions fondées sur les données.
Et l’accès aux données devient encore plus important à mesure que les agents IA rejoignent le personnel. Les agents ont besoin des données de l’entreprise pour fonctionner efficacement.
Des contrôles d’accès efficaces permettent aux utilisateurs humains et aux agents IA d’accéder en toute sécurité aux données de l’entreprise pour des utilisations approuvées. Selon l’étude CDO, les CDO des organisations qui réalisent un meilleur ROI sur les investissements dans l’IA et les données utilisent couramment des mesures de sécurité telles que le RBAC pour régir l’accès des utilisateurs aux données de l’entreprise.
Dans un épisode du podcast Security Intelligence d’IBM, Dave McGinnis, partenaire mondial du groupe de gestion des cybermenaces d’IBM, a qualifié les agents IA de « menaces internes les plus utiles ». McGinnis faisait référence à la capacité des agents à produire à la fois des avantages et des dommages incroyables.
Pour effectuer un travail utile, les agents ont besoin d’un accès privilégié aux systèmes et aux données de l’entreprise. Mais les agents ne sont pas non plus déterministes et, sans barrières appropriées, ils peuvent utiliser leur accès de manière nouvelle et non entièrement autorisée.
Comme l’explique Seth Glasgow, conseiller exécutif au cyber range d’IBM, dans Security Intelligence, l’utilisation judicieuse des contrôles d’accès est essentielle pour permettre aux agents IA d’agir tout en atténuant les risques d’abus de privilèges :
Le déploiement standard d’[un agent IA] est qu’il peut tout voir, n’est-ce pas ? C’est un seul agent qui les règle tous, faute d’un meilleur terme. ... Mais là, j’ai créé un actif extrêmement précieux. Cette application est configurée pour accéder à une tonne de données sensibles.
Donc, la première chose à faire du point de vue de l’IAM est de commencer à segmenter cela. Nous n’avons pas besoin d’un seul agent capable de faire tout cela. Il doit mieux s’aligner sur le cas d’utilisation spécifique, et il doit avoir des permissions qui s’alignent directement sur ce que l’agent doit faire.
Trois facteurs principaux contribuent à la défaillance des contrôles d’accès : les privilèges excessifs, le manque de centralisation et des défauts de conception.
Il est courant que les entreprises accordent des niveaux d’autorisation supérieurs à ceux dont elles ont strictement besoin pour s’assurer qu’elles ne se heurtent à aucun obstacle lorsqu’elles tentent de travailler. Les privilèges excessifs sont particulièrement courants avec les identités non humaines utilisées pour automatiser les workflows, car les entreprises en ont généralement besoin pour nécessiter le moins d’intervention possible.
Des contrôles d’accès efficaces — tels que RBAC et ABAC — peuvent aider à harmoniser l’expérience utilisateur, les opérations commerciales et les besoins en sécurité. Au lieu de donner des privilèges excessifs, les entreprises adaptent précisément l’accès aux niveaux dont chaque sujet a besoin, ni plus, ni moins.
Dans les systèmes qui ne disposent pas de contrôles d’accès centralisés, différents objets peuvent avoir différents systèmes de contrôle. Les lacunes entre ces systèmes peuvent empêcher les sujets d’accéder aux ressources dont ils ont besoin, et il suffit d’un système faible pour mettre en péril l’ensemble du réseau.
En mettant en œuvre une structure d’identité holistique et en utilisant des outils d’orchestration des identités pour intégrer des systèmes disparates, les entreprises peuvent combler les lacunes en matière de sécurité tout en rationalisant l’accès pour les utilisateurs autorisés.
Enfin, comme le note l’OWASP, les systèmes de contrôle d’accès des applications présentent souvent des défauts de conception. Ces failles peuvent inclure des problèmes tels que la possibilité de contourner les contrôles en modifiant l’URL d’une page, les contrôles d’API manquants et les tokens Web JSON non sécurisés qui sont vulnérables à la falsification.
La formation des développeurs, des exigences de contrôle d’accès plus strictes et les pratiques DevSecOps peuvent aider les organisations à intégrer la sécurité des identités directement dans les applications.
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