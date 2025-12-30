Qu’est-ce que l’automatisation de la sécurité ?

En fonction de leur situation géographique et de leur secteur d’activité, les entreprises peuvent être soumises à des lois ou à des réglementations qui exigent une journalisation et une documentation spécifiques des incidents de sécurité. L’automatisation de la sécurité peut contribuer à rationaliser ce processus.
La norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) et la Sarbanes-Oxley (SOX) Act sont juste quelques-unes des normes que les entreprises pourraient devoir prendre en compte.
Si les systèmes SIEM sont devenus des outils d’automatisation de la sécurité à usage général, leur objectif initial était de suivre les données de sécurité pour des raisons de conformité. L’automatisation des rapports peut contribuer à réduire les ressources nécessaires à la conformité réglementaire et à limiter le risque d’erreurs humaines.
Les outils de documentation peuvent également aider à agréger les données pour les outils d’IA et de ML qui effectuent une détection des menaces basée sur les anomalies. Par exemple, lors d’une violation de données, le SIEM peut enregistrer l’utilisateur, l’heure et l’adresse, stockant ces informations dans un data lake pour une analyse approfondie. Il peut ensuite être utilisé pour affiner les règles de détection existantes ou en implémenter de nouvelles.
Les entreprises qui se préparent aux audits utilisent de plus en plus la politique en tant que code pour traduire les règles de conformité en garde-fous automatisés. Grâce à cette approche, les politiques en tant que code écrites, déployées et gérées s’assurent que l’infrastructure est toujours conforme par défaut et fournissent des pistes d’audit contrôlées par version pour l’application des politiques.