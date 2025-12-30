Qu’est-ce que l’automatisation de la sécurité ?

En intégrant l’automatisation à chaque étape du cycle de vie de la sécurité, de l’analyse des vulnérabilités à l’application de contrôles d’accès basés sur l’identité, les entreprises peuvent réduire les temps de réponse et renforcer leur position globale en matière de sécurité et de gouvernance.

L’automatisation des tâches fastidieuses et répétitives, telles que le blocage des domaines hostiles, l’analyse des secrets exposés et l’étude des menaces courantes, aide les équipes à répondre aux menaces plus rapidement et avec plus de précision. Les équipes de sécurité peuvent limiter la baisse de la vigilance tout en se concentrant sur des initiatives plus stratégiques telles que la détection proactive des menaces et l’optimisation des politiques.

Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données (IBM), les entreprises qui utilisent l’automatisation de la sécurité peuvent raccourcir la durée des violations de 80 jours en moyenne et réduire le coût moyen des violations de 1,9 million d’USD.