Qu'est-ce que la gestion des secrets ?

Aujourd’hui, les organisations automatisent de nombreux processus et workflows clés à l’aide d’outils tels que l’automatisation robotisée des processus (RPA) et, plus récemment, les agents et assistants d’IA. Tout comme les utilisateurs humains, ces entités non humaines ont besoin d’identifiants (souvent appelés « secrets ») pour accéder aux ressources de l’organisation.

Les utilisateurs non humains doivent souvent disposer de privilèges élevés pour accomplir leurs tâches. Par exemple, un processus de sauvegarde automatisé peut avoir accès à des fichiers et à des paramètres système confidentiels.

Ces comptes non humains privilégiés sont des cibles de choix pour les pirates informatiques, qui peuvent abuser de leurs droits d’accès pour voler des données et endommager des systèmes critiques tout en échappant à la détection. De fait, le détournement de comptes valides est le vecteur de cyberattaque le plus courant aujourd’hui, selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index. Ces attaques représentent 30 % de tous les incidents auxquels X-Force a répondu récemment.

Grâce aux systèmes et processus de gestion des secrets, les organisations peuvent créer, contrôler et sécuriser les secrets que les entités non humaines utilisent pour accéder aux ressources informatiques. Les outils de gestion des secrets permettent de gérer et de protéger les identifiants des entités non humaines tout au long de leur cycle de vie, afin de rationaliser les workflows automatisés tout en empêchant les violations de données, la falsification, le vol et d’autres types d’accès non autorisés.