Qu’est-ce que la visibilité unifiée ?

Les entreprises ont besoin de moyens simples pour visualiser des données complexes en temps réel afin de prendre des décisions éclairées, en particulier dans des environnements marqués par une complexité opérationnelle croissante. Une solution de visibilité unifiée permet d’automatiser la collecte, l’agrégation et la distribution des informations, de sorte que les organisations puissent prendre des décisions rapides en toute confiance.

Cette vue tout-en-un aide les différentes unités commerciales et fonctions des organisations à améliorer leurs performances et à obtenir de meilleurs résultats. Les équipes informatiques disposent ainsi d’une interface centrale leur permettant de surveiller et de gérer les appareils IdO, mais également d’une source d’information centralisée pour tenir les partenaires, les fournisseurs et les clients au courant des faits importants.

Gestion des opérations informatiques : les organisations modernes utilisent de plus en plus de solutions SaaS, d’appareils IdO et de bases de code complexes, ce qui augmente le risque de problèmes pouvant avoir des effets plus larges sur leur infrastructure1. Par conséquent, la visibilité unifiée constitue un outil important pour garantir un temps de fonctionnement maximal. Dans le cadre des services informatiques, cela permet d’identifier rapidement les incidents ou les problèmes et de les résoudre avant qu’ils ne causent davantage de perturbations aux utilisateurs finaux.

Performance, disponibilité et expérience utilisateur : un outil de visibilité unifiée permet d’agréger les performances des applications et les indicateurs d’utilisation tels que le temps de fonctionnement, la latence, le taux d’attrition et l’utilisation du processeur, et donc d’évaluer l’efficacité des applications pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces informations, les éq&uipes informatiques et DevOps peuvent trouver des moyens d’améliorer les performances, d’utiliser plus efficacement les ressources informatiques, de garantir le respect des SLA et, en fin de compte, d’améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux.



Renseignements commerciaux et marketing : Les organisations collectent des données importantes sur leurs clients à partir de nombreux emplacements et services différents, notamment les newsletters, les applications de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.), et les inscriptions aux sites Web et aux webinaires. La visibilité unifiée permet aux représentants commerciaux de visualiser des informations pertinentes sur les clients existants et les prospects, comme la dernière fois qu’ils ont été contactés et les contenus commerciaux publiés par l’organisation auxquels ils ont accédé, le tout sur une seule interface.

La mise en place d’une visibilité unifiée fournit des informations exploitables sur les clients, ce qui permet aux organisations de mieux comprendre leurs besoins, ainsi que l’endroit et la manière dont ils souhaitent recevoir des informations. Elles peuvent ainsi utiliser ces données pour mieux servir les clients existants et conclure de nouvelles affaires avec des prospects.



Gestion de la chaîne d’approvisionnement : La chaîne d’approvisionnement est un écosystème complexe et interdépendant où les différents partenaires doivent collaborer en temps réel et où chaque maillon de la chaîne doit savoir où se trouvent les matières premières et les produits finis le long de l’itinéraire d’expédition. Une visibilité unifiée permet de maintenir l’efficacité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de sorte que les marchandises parviennent à leur destination finale et aux utilisateurs finaux à temps.

Gestion réseau : les organisations s’appuient de plus en plus sur un mélange de centres de données, d’équipements réseau, de dispositifs et d’autres technologies afin d’assurer le bon fonctionnement de leurs opérations informatiques, d’éviter les problèmes de connectivité et de servir les utilisateurs finaux. Compte tenu de la nature de plus en plus distribuée des environnements informatiques, il est important d’avoir une vision complète sur les informations réseau afin d’évaluer correctement et d’optimiser les performances, l’état et l’utilisation des ressources réseau.

Cybersécurité : une visibilité unifiée sur la cybersécurité permet aux organisations d’identifier les menaces telles que les violations, les logiciels ou les certificats obsolètes ou les changements suspects dans le trafic, et de partager les données en interne pour discuter des mesures de résolution. Cela évite les interruptions de service coûteuses, les problèmes de réputation liés aux violations de données et les amendes importantes découlant des manquements à la conformité.