Si vous gérez les accès dans des environnements hybrides, vous devez probablement faire face à des outils fragmentés, des processus manuels et des menaces croissantes liées aux identités non humaines.

Ce rapport IDC MarketScape révèle comment les plateformes d’identité intégrées évoluent pour répondre aux exigences modernes en matière d’IAM, avec une visibilité plus intelligente, une gouvernance adaptative et une détection des menaces alimentée par l’IA.

IBM a été nommé leader pour sa vision stratégique et son exécution en matière de sécurité des identités.

Téléchargez le rapport pour découvrir :

Pourquoi la complexité nuit à la sécurité des identités et comment la simplifier sans faire de compromis

Comment l’automatisation remodèle l’intégration, le provisionnement et l’application de politiques

Ce qui distingue les leaders des solutions ponctuelles face à une IAM en rapide évolution

Comment assurer la pérennité de votre stratégie sans partir de zéro

Que vous souhaitiez étendre vos droits d’accès au cloud, gérer les identités des machines ou moderniser vos systèmes existants, ce rapport vous offre des informations exploitables pour réduire les risques, améliorer l’efficacité et établir une base d’identité résiliente.