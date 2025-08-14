Qu’est-ce qu’un réseau privé virtuel (VPN) ?

Les VPN chiffrent les données personnelles et masquent les activités en ligne des tiers non autorisés, offrant ainsi aux utilisateurs une connexion Internet privée et sécurisée.

Les VPN ont joué un rôle fondamental dans la croissance des réseaux informatiques et l’essor de l’Internet. Ils sont utilisés par des entreprises parmi les plus grandes et les plus prospères au monde.

Avec l’accélération de l’informatique en réseau et de l’utilisation d’Internet à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le besoin de solutions de sécurité pour protéger la confidentialité des personnes et des entreprises qui en dépendaient a également augmenté. OpenVPN, un VPN open source sorti en 2001, a été l'un des premiers VPN largement utilisés. Il a gagné en popularité en raison de son chiffrement robuste et de sa capacité à contourner les pare-feu, des barrières de sécurité placées entre les connexions Internet privées et publiques.

Aujourd’hui, il existe à la fois des VPN gratuits et des services VPN à abonnement mensuel. Certains utilisateurs de VPN sont prêts à payer des fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que des kill switches (boutons d’arrêt d’urgence), qui couperont la connexion Internet si une connexion VPN est interrompue.

La plupart des VPN peuvent être téléchargés sous forme d’applications (applications VPN) depuis un magasin d’applications et installés facilement sur un Mac ou un téléphone Android. Ils peuvent aussi être installés comme des extensions de navigateur sur les navigateurs populaires comme Chrome ou Firefox. Les VPN modernes sont conçus pour fonctionner avec tous les types de systèmes d’exploitation (OS), y compris Windows, Linux (Android) et Mac (OS et iOS).