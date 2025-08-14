Qu’est-ce qu’un réseau privé virtuel (VPN) ?

8 minutes
Un VPN (réseau privé virtuel) est une application ou un service qui rend une connexion Internet privée en acheminant le trafic via un serveur VPN sécurisé.
Les VPN chiffrent les données personnelles et masquent les activités en ligne des tiers non autorisés, offrant ainsi aux utilisateurs une connexion Internet privée et sécurisée.
Les VPN ont joué un rôle fondamental dans la croissance des réseaux informatiques et l’essor de l’Internet. Ils sont utilisés par des entreprises parmi les plus grandes et les plus prospères au monde.
Avec l’accélération de l’informatique en réseau et de l’utilisation d’Internet à la fin des années 1990 et au début des années 2000, le besoin de solutions de sécurité pour protéger la confidentialité des personnes et des entreprises qui en dépendaient a également augmenté. OpenVPN, un VPN open source sorti en 2001, a été l'un des premiers VPN largement utilisés. Il a gagné en popularité en raison de son chiffrement robuste et de sa capacité à contourner les pare-feu, des barrières de sécurité placées entre les connexions Internet privées et publiques.
Aujourd’hui, il existe à la fois des VPN gratuits et des services VPN à abonnement mensuel. Certains utilisateurs de VPN sont prêts à payer des fonctionnalités de sécurité supplémentaires telles que des kill switches (boutons d’arrêt d’urgence), qui couperont la connexion Internet si une connexion VPN est interrompue.
La plupart des VPN peuvent être téléchargés sous forme d’applications (applications VPN) depuis un magasin d’applications et installés facilement sur un Mac ou un téléphone Android. Ils peuvent aussi être installés comme des extensions de navigateur sur les navigateurs populaires comme Chrome ou Firefox. Les VPN modernes sont conçus pour fonctionner avec tous les types de systèmes d’exploitation (OS), y compris Windows, Linux (Android) et Mac (OS et iOS).
Les réseaux informatiques sont des systèmes d’appareils interconnectés tels que les appareils mobiles, les routeurs et les centres de données, conçus pour communiquer et partager des ressources.
Pour fonctionner, les réseaux informatiques s’appuient sur des protocoles de communication, à savoir les règles qui dictent la manière dont les appareils peuvent transmettre ou échanger des données sur un réseau.
Les réseaux informatiques modernes sont à la base de la plupart des expériences en ligne, de la communication personnelle au divertissement, en passant par les processus critiques des entreprises les plus prospères au monde.
Le cloud computing permet d’accéder à la demande à des informations et des ressources de calcul (physiques et virtuelles) via Internet, grâce à un modèle tarifaire basé sur l’utilisation.
Ces ressources sont très variées et peuvent inclure des serveurs, des espaces de stockage de données, des logiciels, des périphériques réseau, des outils de développement d’applications, etc.
Le cloud computing a permis aux entreprises de toutes tailles de devenir plus efficaces et plus évolutives en tirant parti de la puissance de l’Internet pour améliorer la collaboration et la flexibilité. Il a été fondamental dans l’essor du télétravail, en permettant aux employés d’accéder à distance à des informations et des ressources auxquelles ils n’avaient auparavant accès que sur site dans des configurations d’infrastructure informatique plus traditionnelles.
Les VPN fonctionnent en établissant une connexion sécurisée et chiffrée entre les appareils et un emplacement de serveur VPN distant, puis en envoyant le trafic Internet via le serveur. Ce processus masque l’adresse IP réelle de l’utilisateur et protège son historique de navigation des pirates informatiques, des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et d’autres parties non autorisées.
Les adresses IP (Internet Protocol) sont des numéros attribués à chaque appareil connecté sur un réseau informatique. Les adresses IP permettent aux périphériques d’un réseau de se localiser, de s’identifier et de communiquer en suivant les protocoles réseau.
Les VPN masquent les adresses IP, ce qui permet aux utilisateurs de cacher leur emplacement géographique et rend plus difficile pour les sites Web et les tiers non autorisés de surveiller leur activité.
Le chiffrement est le processus qui consiste à transformer un texte lisible en format illisible afin de le protéger contre les utilisateurs non autorisés.
Les VPN sécurisés utilisent le chiffrement pour protéger les données lorsqu’elles circulent sur Internet, entre les utilisateurs et les appareils. Lorsqu’un appareil se connecte à un VPN, une clé secrète est générée entre l’appareil et le serveur VPN. Cette clé code et décode les données à chaque fois qu’elles passent par un tunnel VPN, un itinéraire sécurisé entre deux points d’un réseau.
Dans le contexte des VPN, la force du chiffrement dépend des chiffres, ou algorithmes, utilisés pour encoder et décoder les données personnelles lorsqu'elles circulent sur un réseau.
Par exemple, AES-256 et ChaCha20 sont deux algorithmes de chiffrement ultra-sécurisés qui alimentent la plupart des VPN leaders du marché actuel. Les meilleurs VPN ne chiffrent pas seulement les données personnelles, mais aussi tout le trafic Internet généré par un utilisateur, y compris les requêtes et les réponses du serveur de noms de domaine (DNS).
En règle générale, un utilisateur ouvre une application VPN ou une extension de navigateur pour accéder à un réseau sans fil non protégé, comme le wifi public gratuit d’un café, d’un aéroport ou d’un autre lieu public.
La fonctionnalité du VPN dépend de sa capacité à fournir aux utilisateurs le même niveau de sécurité et de confidentialité sur un réseau Wi-Fi ouvert que sur une connexion internet privée.
Une fois activé, le VPN chiffre tout le trafic Internet entrant et sortant sur l’appareil de l’utilisateur. L’activité en ligne présente ainsi un format secret et illisible, que seul un serveur VPN distant peut décoder.
C’est pourquoi les fournisseurs de VPN mettent en place des réseaux de serveurs VPN, appelés « réseaux de serveurs ».
Après le chiffrement, les VPN créent un tunnel sécurisé entre l’appareil de l’utilisateur et le serveur VPN, puis ils envoient les paquets de données chiffrées à travers ce tunnel en suivant des règles bien précises, appelées « protocoles VPN ».
Le tunneling empêche les utilisateurs non autorisés, tels que les pirates informatiques et les FAI, de collecter et d’analyser les données des utilisateurs sans l’autorisation de ces derniers.
Une fois que les données chiffrées d’un utilisateur atteignent un autre serveur VPN par tunnellisation, elles sont déchiffrées à l’aide de la clé qui a été établie entre l’appareil et le serveur à l’activation du VPN.
Après avoir chiffré, envoyé et déchiffré les données via un serveur VPN, le système doit masquer l’adresse IP réelle de l’utilisateur. Il achemine le trafic Internet via des serveurs distants intermédiaires, ou serveurs proxy, qui font comme si l’utilisateur accédait à Internet à partir d’un emplacement différent de celui qu’il utilise réellement.
Les utilisateurs qui suivent ces cinq étapes peuvent accéder à Internet en toute sécurité, sachant que leur activité en ligne et leur historique de navigation resteront confidentiels.
L’utilisation de VPN présente de nombreux avantages, tant sur le plan personnel qu’au niveau de l’entreprise, ce qui fait augmenter la demande de services VPN. Selon un rapport récent, le marché mondial des VPN est estimé à près de 60 milliards de dollars et devrait atteindre 138 milliards de dollars d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 15 %.1
Voici quelques-uns des principaux avantages des VPN.
Le chiffrement VPN permet d’assurer que la connexion Internet d’un utilisateur est privée et que les sites visités, le contenu partagé et l’activité en ligne sont protégés des annonceurs, des FAI et des autres tiers non autorisés.
Face à la montée des cyberattaques (c’est-à-dire les tentatives de vol ou de destruction de données par un accès non autorisé à un réseau) ciblant les entreprises de médias sociaux populaires, les institutions financières et les services de diffusion en continu, la protection de la vie privée en ligne est devenue essentielle. Un VPN performant protège contre de nombreuses attaques courantes qui ciblent les données personnelles.
Les connexions VPN sont un moyen sûr et sécurisé de renforcer la cybersécurité personnelle et professionnelle, protégeant les utilisateurs contre diverses cybermenaces courantes.
En entreprise, le VPN permet aux salariés d’accéder à distance aux mêmes ressources dont ils disposeraient au bureau, en utilisant le réseau Wi-Fi public d’un hôtel ou d’un autre type d’espace public.
Les restrictions géographiques, ou géorestrictions, sont des limitations de l’accès à Internet basées sur la situation géographique d’un utilisateur et peuvent restreindre sa capacité à accéder au contenu via Internet. Souvent, les géorestrictions sont établies par des gouvernements autoritaires qui visent à contrôler les informations auxquelles leurs citoyens peuvent accéder. Les VPN permettent aux utilisateurs d’accéder à l’information dont ils ont besoin, peu importe où ils se trouvent, en masquant leur adresse IP et en utilisant le tunneling et le chiffrement VPN pour assurer leur confidentialité.
Les VPN permettent d’accélérer certaines connexions Internet, en particulier pour les utilisateurs qui jouent ou qui se livrent à d’autres activités à large bande passante. Pour ce faire, ils empêchent la limitation de la bande passante, une tactique utilisée par certains FAI afin de contrôler la quantité de données utilisées pour certaines activités en ligne.
Les VPN peuvent contribuer à réduire la discrimination des prix pratiquée par les sites web qui cherchent à proposer des prix différents pour le même service en fonction de la géolocalisation de l’utilisateur. En masquant les adresses IP, les VPN permettent à tous les utilisateurs de recevoir les mêmes prix, où qu’ils se trouvent.
Vingt-cinq ans après, les VPN sont toujours considérés comme l’un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces d’accéder à l’Internet. Si les utilisateurs choisissent un fournisseur de VPN réputé et utilisent l’application ou le service correctement, les VPN aident à protéger contre une grande variété de cybermenaces.
Cependant, même avec les meilleurs VPN, les utilisateurs devraient être conscients que certaines menaces ne sont pas couvertes par cette protection. Par exemple, les logiciels malveillants (des programmes informatiques écrits spécifiquement pour endommager un utilisateur, un système ou une entreprise) ne sont pas affectés par les VPN et requièrent l’utilisation d’un logiciel antivirus supplémentaire pour y remédier.
Des organisations de toutes tailles, dans un grand nombre de secteurs d’activité, utilisent des VPN pour une variété de cas d’utilisation. De la protection des télétravailleurs à l’exploitation du cloud, voici cinq des cas d’utilisation de VPN les plus courants en entreprise.
Avec l’essor du télétravail, les organisations de toutes tailles fournissent à leurs employés les appareils mobiles les plus récents afin qu’ils puissent accéder aux ressources et aux applications de l’entreprise depuis leur bureau à domicile.
Les VPN jouent un rôle crucial en permettant à ces employés de collaborer et de communiquer efficacement, avec les mêmes mesures de sécurité qu’au bureau.
De nombreuses entreprises prospères ont des bureaux dans plus d’un pays ou d’une région, et les VPN sont essentiels pour maintenir ces bureaux connectés de manière sécurisée. Les VPN site à site, des VPN qui chiffrent les informations sur plusieurs réseaux sécurisés, leur permettant de communiquer comme s'il s'agissait du même réseau, jouent un rôle critique pour permettre à de nombreuses entreprises mondiales de prospérer.
Les VPN chiffrent les données au fur et à mesure qu’elles circulent sur les réseaux, ce qui empêche leur vol par des utilisateurs cherchant à obtenir un accès non autorisé. Le contrôle d’accès, qui permet de configurer les VPN pour fournir différents niveaux d’accès selon les utilisateurs, est crucial pour s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés consulteront les données sensibles.
Les VPN aident également les entreprises en matière de conformité de données dans les secteurs très réglementés. Les VPN peuvent les aider à se conformer aux règles rigoureuses et en constante évolution qui peuvent être différentes d’un territoire à l’autre, garantissant ainsi la confidentialité des données dans plusieurs régions.
Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à tirer parti des avantages du cloud computing, les VPN contribuent à garantir la sécurité et la confidentialité des données stockées à un endroit et accessibles à partir d'un autre. Puisque de plus en plus de données sont stockées dans le cloud, les VPN les protègent des accès non autorisés en les chiffrant de manière sécurisée et en garantissant leur confidentialité.
