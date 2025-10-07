Le développement d'applications mobiles est le processus de création de logiciels pour les smartphones, les tablettes et les assistants numériques qui fonctionnent généralement sur les systèmes d'exploitation Android et iOS. Le logiciel peut être préinstallé sur l'appareil, téléchargé depuis un magasin d'applications mobiles ou accessible par le biais d'un navigateur Web pour appareils mobiles. Les langages de programmation et de balisage utilisés pour ce type de développement de logiciels comprennent Java, Swift, C# et HTML5.

Le développement d'applications mobiles est en pleine croissance. Qu'il s'agisse des secteurs de la distribution, des télécommunications, du commerce électronique, de l'assurance, des soins de santé ou de l'administration, les organisations de tous les secteurs d'activité doivent répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent disposer de moyens pratiques et en temps réel pour effectuer des transactions et accéder aux informations. Aujourd'hui, les particuliers comme les entreprises utilisent principalement des appareils mobiles, et les applications mobiles qui libèrent leur valeur, pour se connecter à Internet. Pour rester pertinentes, réactives et prospérer, les organisations doivent développer les applications mobiles que leurs clients, partenaires et employés exigent.

Pourtant, le développement d'applications mobiles peut sembler une tâche considérable. Une fois que vous avez choisi la ou les plateformes d'OS, vous devez surmonter les limites des appareils mobiles et faire franchir à votre application tous les obstacles potentiels de la distribution. Cependant, en suivant quelques lignes directrices de base et les meilleures pratiques, vous pouvez rationaliser votre parcours de développement d'applications.

Pour en savoir plus sur les spécificités du développement d'applications mobiles sur l'une ou l'autre plateforme, lisez nos articles sur le développement d'applications iOS et le développement d'applications Android.

Pour découvrir le développement d'applications mobiles, consultez le tutoriel simple de développement d'un agent conversationnel vocal Android.