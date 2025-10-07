Le développement d'applications mobiles est le processus de création de logiciels pour les smartphones, les tablettes et les assistants numériques qui fonctionnent généralement sur les systèmes d'exploitation Android et iOS. Le logiciel peut être préinstallé sur l'appareil, téléchargé depuis un magasin d'applications mobiles ou accessible par le biais d'un navigateur Web pour appareils mobiles. Les langages de programmation et de balisage utilisés pour ce type de développement de logiciels comprennent Java, Swift, C# et HTML5.
Le développement d'applications mobiles est en pleine croissance. Qu'il s'agisse des secteurs de la distribution, des télécommunications, du commerce électronique, de l'assurance, des soins de santé ou de l'administration, les organisations de tous les secteurs d'activité doivent répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent disposer de moyens pratiques et en temps réel pour effectuer des transactions et accéder aux informations. Aujourd'hui, les particuliers comme les entreprises utilisent principalement des appareils mobiles, et les applications mobiles qui libèrent leur valeur, pour se connecter à Internet. Pour rester pertinentes, réactives et prospérer, les organisations doivent développer les applications mobiles que leurs clients, partenaires et employés exigent.
Pourtant, le développement d'applications mobiles peut sembler une tâche considérable. Une fois que vous avez choisi la ou les plateformes d'OS, vous devez surmonter les limites des appareils mobiles et faire franchir à votre application tous les obstacles potentiels de la distribution. Cependant, en suivant quelques lignes directrices de base et les meilleures pratiques, vous pouvez rationaliser votre parcours de développement d'applications.
Pour en savoir plus sur les spécificités du développement d'applications mobiles sur l'une ou l'autre plateforme, lisez nos articles sur le développement d'applications iOS et le développement d'applications Android.
Pour découvrir le développement d'applications mobiles, consultez le tutoriel simple de développement d'un agent conversationnel vocal Android.
La plupart des équipes indépendantes de développement d'applications choisissent de développer leur application pour Android en premier. Pourquoi ? La grande majorité des smartphones (environ 70 %) fonctionnent sur Android, et Google Play Store impose moins de restrictions que l'Apple App Store. D'autre part, les appareils à prendre en charge pour les applications iOS sont de loin beaucoup moins nombreux, ce qui facilite d'autant l'optimisation. Et la fidélisation des utilisateurs est généralement plus élevée en ce qui concerne les applications iOS.
En fonction du cas d'utilisation et du public cible de l'application mobile que vous développez, il peut être nécessaire de prendre en compte d'autres éléments. Par exemple, si vous concevez une application pour les employés de votre organisation, vous devez prendre en charge les plateformes qu'ils utilisent, ce qui peut impliquer de développer des applications multiplateformes qui fonctionnent à la fois sur Android et iOS. Ou encore, si vous développez une application mobile pour vos clients et savez que la majorité d'entre eux utilise des iPhones, le développement d'applications iOS doit alors être la priorité principale. Les stratégies de monétisation et le comportement anticipé des utilisateurs, qui peut être influencé par des facteurs géographiques et culturels, sont d'autres éléments à prendre en compte lors du développement de vos applications mobiles.
Améliorez l'efficience et renforcez la sécurité en intégrant la plateforme de développement et l'outil de gestion des appareils.
Supposons que vous devez développer des applications mobiles pour les systèmes d'exploitation Android et iOS. Quelle est la meilleure approche de développement du logiciel ?
Vous pouvez développer deux applications natives. En tirant parti des API natives et des langages de programmation spécifiques au système d'exploitation, vous pouvez créer une application puissante. La plupart des applications d'entreprise, en particulier celles qui nécessitent un trafic d'API substantiel, tirent des avantages du développement natif.
Si vous décidez de développer des applications natives l'une après l'autre, vous commencerez probablement par Android, pour certaines des mêmes raisons qui font que les développeurs d'applications indépendants se concentrent souvent sur Android. Vous serez probablement plus amené à développer l'application complète comme produit minimum viable sur Android, puis à la convertir et à l'optimiser pour iOS après sa sortie.
Vous devrez toujours déboguer et réécrire le code pour le langage natif et reconcevoir l'interface utilisateur frontale, car les deux systèmes d'exploitation fonctionnent très différemment, ce qui rend impossible le fonctionnement multiplateforme.
Alors pourquoi ne pas repartir complètement de zéro ? Bien que vous ne puissiez pas simplement convertir le code dans un nouveau langage de programmation, une grande partie du back-end peut être répliqué sur plusieurs plateformes. Les infrastructures, les bibliothèques et les extensions tiers fonctionnement souvent de manière identique dans les deux environnements, ce qui évite les transformations coûteuses. Vous pouvez également utiliser un service de cloud mobile préconfiguré, tel qu'IBM Mobile Foundation, pour gérer le serveur Web.
Une autre option consiste à passer à l'hybride, en adoptant une approche « écrire une fois, exécuter partout ». Les applications hybrides utilisent un codebase unique qui peut fonctionner sur toutes les plateformes. Elles sont généralement codées dans un langage de programmation universellement reconnu, tel que Java, JavaScript, HTML ou CSS. Comme vous ne pouvez pas accéder aux API natives du système d'exploitation, le développement d'applications mobiles hybrides fonctionne mieux pour les applications Web simples, les applications mobiles de trois ou quatre pages avec une fonctionnalité limitée.
Que vous choisissiez le développement d'applications mobiles natives ou hybrides, les ressources relativement limitées sur les appareils mobiles constituent l'un des premiers obstacles que vous rencontrerez. Votre appareil mobile cible disposera de beaucoup moins de puissance de traitement et de mémoire que les ordinateurs de bureau ou les serveurs d'entreprise. Ces contraintes peuvent représenter une difficulté importante, surtout si vous êtes habitué aux ressources comparativement illimitées du développement de logiciel conventionnel pour les applications Web.
Les ressources limitées des plateformes mobiles impliquent que vous devez ajuster vos objectifs pour la conception de votre application.
Pendant tout le processus de développement d'une application mobile, les développeurs doivent veiller à ce que leur application mobile consomment moins de ressources qu'une application de bureau typique.
Fournir une excellente expérience utilisateur est crucial. Il convient d'abord de comprendre que l'interface utilisateur d'une application mobile doit être plus simple que celle d'une application de bureau. En créant une expérience utilisateur simple axée sur les fonctions critiques, vous pouvez offrir une meilleure expérience utilisateur tout en consommant moins de ressources.
L'interface de votre application mobile doit être conçue pour l'utilisation tactile. Les utilisateurs mobiles doivent pouvoir y naviguer facilement et entrer des données sans avoir à utiliser le clavier démesurément.
Par bonheur, ces exigences inhérentes aux applications tactiles simples et efficaces correspondent bien aux attentes des utilisateurs. Les utilisateurs mobiles veulent généralement accomplir des tâches simplement, en quelques pressions du doigt. Ils veulent des applications qui soient surtout rapides, pratiques et faciles à utiliser sur leurs appareils mobiles.
Que se passe-t-il si votre application mobile nécessite plus de traitement qu'une plateforme mobile typique ne peut en prendre en charge ? Envisagez de décharger ce traitement dans le cloud.
Si vous utilisez judicieusement les API, vous pouvez connecter votre application à des services et bases de données cloud pour fournir une fonctionnalité avancée sans ralentir votre application ou mettre à rude épreuve l'appareil sur lequel elle s'exécute. Vous pouvez même décharger le stockage et la mise en cache des données sur un serveur cloud pour laisser très peu de données sur l'appareil.
Outre l'amélioration des performances, le cloud peut offrir d'autres avantages. Connectez votre application mobile à de puissants services de cloud pour ajouter des fonctionnalités et améliorer la facilité d'utilisation. Utilisez des API pour intégrer de nouvelles fonctions, telles que des services avancés de cloud qui peuvent améliorer vos applications mobiles. Cela englobe les notifications Push, l'analytique optimisée par IBM Watson®, l'intégration des appareils intelligents IoT (Internet des objets), etc.
Android et iOS ne sont pas des environnements complètement ouverts. Pour que votre application puisse être officiellement distribuée, vous devez rejoindre le programme de développement approprié.
Le programme de développement d'applications mobiles Android vous permet d'utiliser votre compte Google existant pour créer un compte de développeur et soumettre votre application moyennant 25 dollars. Google Play, le magasin officiel Android, impose de respecter des normes de qualité pour qu'une application soit publiée, mais il s'agit plus de lignes directrices que de véritables règles. Dans le cadre de votre processus de développement d'applications, vous pouvez également distribuer vos applications en dehors du magasin Google Play et permettre aux utilisateurs de les télécharger et de les installer directement.
En revanche, le programme de développement d'applications mobiles d'Apple est beaucoup plus exigeant. Vous devez payer 99 dollars de frais de programme par an et respecter des normes strictes. Une fois membre du programme, vous obtenez un accès anticipé aux versions bêta des systèmes d'exploitation et des infrastructures ou API propriétaires. En respectant les normes strictes de l'App Store, vous indiquez aux utilisateurs du monde entier que votre application est de haute qualité.
Utilisez IBM® Cloud® pour concevoir, créer des prototypes et commercialiser rapidement des applications.
Donnez les moyens à vos employés de donner le meilleur d'eux-mêmes et enrichissez les interactions de vos clients grâce à la puissance de la stratégie et de la conception de l'expérience mobile IBM iX.
Identifiez les principaux besoins des développeurs, choisissez le langage de programmation adapté et tirez parti des ressources cloud pour améliorer les résultats.
La plateforme de développement d'applications mobiles d'IBM facilite la conception, le prototypage et la commercialisation d'applications. Avec IBM Cloud en arrière-plan, vous pouvez créer des applications sécurisées plus rapidement, améliorer vos applications avec les fonctionnalités IBM Watson et déployer des applications pour qu’elles s’exécutent en natif, sur plusieurs plateformes ou en tant qu’applications mobiles Web.