Elle aide les entreprises à prendre des décisions éclairées concernant le recrutement, les investissements, les opérations, les budgets et d’autres aspects de la planification financière.

Dans la pratique, la prévision financière repose généralement sur une combinaison de données historiques, de tendances de marché et d’avis d’experts. Les analystes financiers utilisent ces informations pour établir des états financiers prévisionnels (pro forma), qui estiment les ventes futures, la rentabilité, les dépenses de trésorerie et la situation financière globale de l’entreprise.