La prévision financière est le processus consistant à anticiper la performance future d’une entreprise en estimant des éléments tels que les revenus, les flux de trésorerie et les dépenses.
Elle aide les entreprises à prendre des décisions éclairées concernant le recrutement, les investissements, les opérations, les budgets et d’autres aspects de la planification financière.
Dans la pratique, la prévision financière repose généralement sur une combinaison de données historiques, de tendances de marché et d’avis d’experts. Les analystes financiers utilisent ces informations pour établir des états financiers prévisionnels (pro forma), qui estiment les ventes futures, la rentabilité, les dépenses de trésorerie et la situation financière globale de l’entreprise.
La prévision financière est un outil fondamental de la planification stratégique. Elle permet aux entreprises d’anticiper les défis, de saisir les opportunités, de gérer les risques et d’améliorer la prise de décision. Elle fournit également des données financières essentielles aux parties prenantes, telles que les prêteurs, les investisseurs et les partenaires commerciaux.
Les entreprises utilisent généralement les prévisions financières pour atteindre les objectifs suivants :
L’élaboration d’une prévision financière intégrée repose sur quatre éléments clés :
Chacun de ces éléments constitue un bloc de base qui s’articule avec les autres pour former une projection de la performance future de l’entreprise.
La prévision des ventes est le fondement de toutes les autres composantes de la prévision financière. Elle consiste à estimer ce qu’une entreprise est susceptible de vendre sur une période donnée, généralement exprimée en semaines, mois ou trimestres.
Elle estime le chiffre d’affaires provenant des transactions déjà en cours ou qui devraient intégrer le pipeline des ventes.
Une fois les projections de ventes établies, la prévision des résultats peut commencer. Ce processus mesure l’ensemble des revenus attendus ainsi que les charges, telles que les coûts d’exploitation, le coût des marchandises vendues, les impôts et les intérêts.
Ces informations servent à élaborer un compte de résultat prévisionnel (pro forma), qui présente le résultat net ou le bénéfice attendu d’une entreprise.
Les estimations des ventes futures et du résultat net permettent ensuite de prévoir comment et quand les flux de trésorerie entreront et sortiront de l’entreprise.
Deux exemples courants de flux de trésorerie sont le paiement d’un client (entrée) et le versement des salaires (sortie). Un tableau de flux de trésorerie prévisionnel (pro forma) projette ces encaissements et décaissements sur une période donnée.
Les prévisions de ventes, de résultats et de trésorerie sont enfin combinées pour établir un bilan prévisionnel (pro forma). Ce document offre une vue d’ensemble des actifs, des passifs et des capitaux propres futurs de l’entreprise.
Il peut inclure, par exemple, les stocks de produits (actifs), les sommes dues aux fournisseurs (passifs) et le capital social (capitaux propres). Il fournit une vision détaillée de la situation financière projetée de l’entreprise.
Les deux principaux types de prévision financière sont les approches quantitatives et qualitatives. Les entreprises utilisent généralement une combinaison de ces deux méthodes de prévision.
Les prévisions quantitatives s’appuient sur les données historiques pour estimer ce qui est susceptible de se produire à l’avenir. Par exemple, les chiffres de ventes du trimestre précédent peuvent être utilisés pour estimer les revenus du trimestre suivant. Elles reposent fortement sur des statistiques et des modèles mathématiques pour projeter l’impact des tendances et des schémas sur la performance future de l’entreprise.
Voici quelques techniques quantitatives courantes :
Contrairement aux méthodes quantitatives, qui reposent sur les statistiques, les prévisions qualitatives s’appuient sur le jugement humain et les opinions pour établir des projections. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’aucune donnée historique n’est disponible, comme lors du lancement d’un nouveau produit ou de la création d’une start-up.
Parmi les techniques qualitatives courantes, on trouve :
La prévision financière vise à estimer les résultats financiers futurs. La modélisation financière aide les entreprises à orienter leur stratégie à partir de ces prévisions.
Autrement dit, les prévisions fournissent une base aux modèles mathématiques (souvent réalisés dans Excel) qui analysent et simulent les résultats de différents scénarios. Par exemple, si une prévision financière anticipe les revenus du mois prochain, un modèle financier peut estimer l’impact d’une hausse des prix sur ce chiffre.
La prévision financière et la budgétisation sont étroitement liées, mais constituent des processus distincts. Les budgets offrent généralement une feuille de route statique de l’allocation des revenus et des ressources sur un exercice fiscal donné.
Le processus de prévision financière est plus dynamique : il anticipe les résultats futurs à court et à long terme. Les prévisions de revenus, de trésorerie et de dépenses sont essentielles pour élaborer des budgets réalistes et fiables.
De nombreuses entreprises utilisent désormais des outils de prévision financière alimentés par l’IA afin d’analyser les performances passées et de prédire les résultats futurs.
Selon une enquête de l’IBM Institute for Business Value menée auprès de 300 directeurs financiers (CFO), 58 % déclarent utiliser aujourd’hui l’intelligence artificielle (IA) « traditionnelle » pour la prévision et la modélisation. Parallèlement, 42 % indiquent prévoir l’utilisation de l’IA générative pour la prévision et la modélisation à l’avenir.
Voici quelques-uns des principaux avantages de l’IA pour la prévision financière :
