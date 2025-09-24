Qu’est-ce que la modélisation financière ?

La modélisation financière est largement utilisée dans des domaines tels que la finance d’entreprise, les services d’investissement, le capital-investissement, la recherche actions et le conseil. Les entreprises peuvent, par exemple, l’utiliser pour évaluer l’opportunité de lancer un nouveau produit ou de se développer sur un nouveau marché. Les investisseurs peuvent y faire appel pour estimer la valeur d’une entreprise avant de faire une acquisition ou un investissement. Les prêteurs l’utilisent pour évaluer si un emprunteur est en mesure d’exécuter ses obligations. Les modèles jouent également un rôle central dans les fusions-acquisitions (M&A).

Les modèles sont souvent utilisés pour exécuter des scénarios et des analyses de sensibilité, afin que les responsables puissent déterminer la manière dont le changement des variables clés affecte les résultats. L’objectif est de créer un outil qui facilite la prise de décision en prévoyant la performance d’une entreprise ou d’un investissement dans différents scénarios. Cette approche permet aux entreprises, aux investisseurs et aux prêteurs d’anticiper les risques et d’évaluer les rendements potentiels.

Les analystes financiers élaborent des modèles financiers au sein des services de finance d’entreprise ou de FP&A (planification et analyse financières). Le processus de modélisation financière s’appuie sur des données historiques précises. Ces informations permettent de comprendre comment l’entreprise fonctionne, quels sont ses principaux moteurs et comment ses différentes parties sont reliées.

À partir de là, des hypothèses sont formulées au sujet de facteurs internes tels que les ventes, le développement de la clientèle, la structure des coûts et les plans d’investissement, mais aussi de facteurs externes comme la conjoncture économique, les taux d’intérêt et la réglementation. Ces données alimentent les états et calendriers prévisionnels.

Des tableurs comme Microsoft Excel sont utilisés pour relier les états financiers historiques aux hypothèses formulées. On obtient un ensemble de projections qui estiment les recettes, les coûts, les bénéfices, le flux de trésorerie et autres indicateurs clés, selon la fonction du modèle et les objectifs du modélisateur.

Le type de modèle financier le plus courant est le modèle à trois états, qui relie le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Les modèles plus avancés s’appuient sur cette base pour inclure l’évaluation, l’analyse des scénarios ou la prévision sous différentes hypothèses.

Une modélisation financière efficace exige bien plus que la maîtrise des tableurs. Elle requiert de solides connaissances en matière de comptabilité, de finance et de gestion d’entreprise, ainsi qu’un bon esprit d’analyse et du discernement. Pour être efficace, le modèle doit être précis, flexible et facile à suivre. En plus de fournir des résultats, il permet de comprendre ce qui est à leur origine.

De nombreux professionnels de la finance améliorent ces compétences en suivant des cours de modélisation financière qui associent théorie et pratique. Avec l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) dans la modélisation financière, les écoles de commerce et les programmes de formation mettent davantage l’accent sur la science des données, le machine learning et l’IA générative. Ces efforts visent à préparer les futurs analystes à utiliser ces systèmes avancés.3