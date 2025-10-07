Planification, budgétisation et prévision

Les pratiques de base de la comptabilité d'entreprise remontent aux années 1400, lorsque les investisseurs vénitiens suivaient leurs expéditions commerciales en Asie en utilisant la comptabilité en partie double, les comptes de résultat et les bilans. Le mot « budget » vient de l'ancien mot français « bougette » qui signifie « petite bourse ». Le gouvernement britannique a commencé à utiliser l'expression « ouvrir le budget » au milieu des années 1700, lorsque le chancelier présentait les états financiers annuels. Les entreprises ont commencé à utiliser régulièrement le terme « budget » pour leurs finances à la fin des années 1800.

Les prévisions économiques modernes ont vu le jour en réponse à la grande crise économique de la Grande Dépression des années 1930. De nouveaux types de statistiques et d'analyses statistiques ont été développés pour aider les entreprises à mieux prévoir l'avenir. Des sociétés de conseil sont apparues pour aider les entreprises à utiliser ces nouveaux outils de prédiction.

La comptabilité et les prévisions étaient difficiles au début du 20e siècle, car elles dépendaient d'équations manuscrites laborieuses, de grands livres et de feuilles de calcul. L'apparition des mainframes dans les années 1960 et des ordinateurs personnels dans les années 1980 a accéléré le processus. Les applications logicielles telles que Microsoft Excel sont communément utilisées pour les rapports financiers. Cependant, les programmes et les feuilles de calcul Excel étaient sujets à des erreurs de saisie et encombrants lorsque plusieurs services ou personnes devaient collaborer sur un rapport.

Au début des années 2000, les entreprises ont eu accès à des sources de données opérationnelles toujours plus nombreuses, ainsi qu'à des informations extérieures aux systèmes transactionnels de l'entreprise, telles que les données météorologiques, le sentiment social et les données économétriques. Les grandes quantités de données disponibles pour les prévisions ont créé un besoin d'outils logiciels plus sophistiqués pour les traiter.

De nombreux logiciels de planification sont apparus pour gérer cette complexité des données, rendant la planification, la budgétisation et les prévisions plus rapides et plus faciles, tant pour le traitement que pour la collaboration. Grâce à des informations prédictives tirées automatiquement des données, les entreprises pourraient identifier les tendances évolutives et orienter la prise de décision de manière prospective, et non plus seulement a posteriori.

Aujourd'hui, les systèmes basés sur le cloud deviennent la norme, offrant plus de flexibilité, de sécurité et d'économies, aidant les organisations à générer des prévisions et des budgets précis avec moins d'erreurs.

Mais malgré ces progrès, les entreprises sont encore très dépendantes des feuilles de calcul traditionnelles.1 Soixante-dix pour cent des entreprises déclarent s'appuyer fortement sur des feuilles de calcul pour la production de rapports, tandis que 16 % seulement utilisent des logiciels spécialisés sur site et 10 % seulement des logiciels en cloud pour la planification.

De nombreuses entreprises fondent encore leur stratégie sur des plans et des budgets annuels, une technique de gestion développée il y a plus d'un siècle. Mais dans l'environnement plus concurrentiel d'aujourd'hui, les organisations réalisent que les plans, les budgets et les prévisions doivent refléter la réalité actuelle et non pas celle d'il y a deux, trois trimestres ou plus. La planification continue et les prévisions glissantes deviennent des méthodologies largement utilisées pour mettre à jour les plans, les budgets et les prévisions fréquemment tout au long de l'année, sur une base trimestrielle ou même mensuelle. Ces approches permettent aux gestionnaires de repérer les tendances avant leurs concurrents, ce qui les aide à prendre des décisions mieux informées et plus souples en matière de tarification, de gamme de produits, d'affectation des capitaux et même d'effectifs.