Qu’est-ce que le reporting financier ?

Les exigences en matière de reporting financier changent fréquemment et dépendent de l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée. Les organismes de normalisation financière les plus courants sont le Financial Accounting Standards Board, l’International Accounting Standards Board et le Government Accounting Standards Board. Les normes évoluent constamment et font l’objet d’ajustements pour en garantir la précision et l’utilité.

La Securities and Exchange Commission (SEC) et l’Internal Revenue Service (IRS) mettent souvent à jour leurs règles pour s’aligner sur les modifications apportées par les organismes de normalisation et refléter le climat économique actuel. En dehors des États-Unis, les entreprises se conforment aux normes internationales d’information financière (IFRS) définies par l’International Accounting Standards Board.

Les entreprises privées ont moins d’obligations en matière de reporting financier externe, mais elles sont toujours tenues de déposer des estimations fiscales et des déclarations d’impôts annuelles auprès de l’IRS. Les petites entreprises privées devront faire face à des besoins spécifiques en matière de reporting financier selon les prêteurs utilisés, mais elles doivent toujours disposer de processus de gestion financière stricts.

La transparence est essentielle pour les entreprises privées et la publication volontaire de rapports financiers ou d’activités d’investissement peut être une tactique de marketing utilisée pour susciter l’intérêt.

En revanche, la SEC ne se contente pas d’exiger des rapports financiers rigoureux de la part des entreprises publiques, elle les contrôle également. Les exigences de la SEC en matière de reporting financier sont nombreuses, mais les plus courantes sont le rapport trimestriel 10-Q, le rapport annuel 10-K et le rapport 8-K pour la déclaration d’événements imprévus. Il existe de nombreuses autres exigences qui dépendent des dispositions et des circonstances.



