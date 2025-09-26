Qu’est-ce que la gestion de la performance de l’entreprise ?

Il s’agit notamment de processus et de systèmes qui permettent aux entreprises de planifier, de budgétiser, de prévoir et d’analyser leurs opérations, dans le but d’améliorer la prise de décision et d’obtenir les résultats attendus.

La gestion de la performance de l’entreprise (BPM) consiste à évaluer plusieurs points de données et dimensions pour déterminer le niveau de performance et la santé d’une entreprise. En surveillant en permanence les points de données et en les alignant sur leurs objectifs à long terme, les chefs d’entreprise sont en mesure de rationaliser les opérations et d’assurer la réussite de chaque unité.

Traditionnellement, la planification opérationnelle et la gestion de la performance étaient des processus réactifs au sein de systèmes cloisonnés (par exemple, les entreprises devaient saisir manuellement les données pour suivre et analyser les principaux aspects problématiques). Aujourd’hui, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des cadres axés sur les données pour suivre de manière proactive divers objectifs et les comparer aux résultats en temps réel. Par exemple, les directeurs financiers se tournent vers les solutions BPM pour la planification financière, tandis que les équipes RH, commerciales ou marketing appliquent les processus BPM à la planification opérationnelle, à la budgétisation et au reporting. Suivre la performance des différents services de l’entreprise favorise l’unité et garantit un consensus multidimensionnel autour des objectifs.