Qu’est-ce que la gestion de la performance de l’entreprise ?

La gestion de la performance de l’entreprise (BPM) est une approche systématique qui permet de surveiller, de mesurer et de gérer la performance par rapport aux objectifs stratégiques.
Il s’agit notamment de processus et de systèmes qui permettent aux entreprises de planifier, de budgétiser, de prévoir et d’analyser leurs opérations, dans le but d’améliorer la prise de décision et d’obtenir les résultats attendus.
La gestion de la performance de l’entreprise (BPM) consiste à évaluer plusieurs points de données et dimensions pour déterminer le niveau de performance et la santé d’une entreprise. En surveillant en permanence les points de données et en les alignant sur leurs objectifs à long terme, les chefs d’entreprise sont en mesure de rationaliser les opérations et d’assurer la réussite de chaque unité.
Traditionnellement, la planification opérationnelle et la gestion de la performance étaient des processus réactifs au sein de systèmes cloisonnés (par exemple, les entreprises devaient saisir manuellement les données pour suivre et analyser les principaux aspects problématiques). Aujourd’hui, les entreprises s’appuient de plus en plus sur des cadres axés sur les données pour suivre de manière proactive divers objectifs et les comparer aux résultats en temps réel. Par exemple, les directeurs financiers se tournent vers les solutions BPM pour la planification financière, tandis que les équipes RH, commerciales ou marketing appliquent les processus BPM à la planification opérationnelle, à la budgétisation et au reporting. Suivre la performance des différents services de l’entreprise favorise l’unité et garantit un consensus multidimensionnel autour des objectifs.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La gestion de la performance consiste à fixer des objectifs stratégiques clairs, chacun aligné sur la mission et les objectifs de l’entreprise. Lors du processus de planification stratégique, les dirigeants définissent des objectifs clairs et mesurables pour chaque service, ainsi que leur calendrier, et veillent à les aligner sur les objectifs de l’entreprise.
Une gestion de la performance efficace repose sur l’identification et le suivi des indicateurs clés de performance (KPI), qui fournissent des informations utiles sur la réussite de l’entreprise. Les KPI les plus courants comprennent des indicateurs financiers comme la croissance du chiffre d’affaires et le retour sur investissement (ROI), ainsi que des indicateurs non financiers tels que la satisfaction client, l’engagement collaborateur, la performance des salariés ou la part de marché. En sélectionnant des indicateurs alignés sur leurs objectifs stratégiques, les entreprises assurent cohérence et orientation.
La planification financière, une composante clé de la gestion de la performance de l’entreprise, consiste à élaborer budgets et prévisions détaillés pour orienter l’allocation des ressources. Cette stratégie comprend des modèles de planification financière tels que les cycles budgétaires annuels et la planification des scénarios.
Bon nombre de systèmes BPM génèrent des rapports et des tableaux de bord réguliers pour fournir aux parties prenantes une visibilité sur les tendances actuelles en matière de performance. Les systèmes BPM les plus avancés intègrent des fonctionnalités de surveillance des données en temps réel, ainsi que des outils analytiques. Le partage des rapports sur la performance de l’entreprise entre les différents services permet de réduire les silos et fournit une base complète pour informer la prise de décision.
La gestion de la performance de l’entreprise joue un rôle essentiel dans les projets de transformation, servant tant de catalyseur que de cadre pour gérer les résultats de la transformation. Allier BPM et transformation permet de planifier, d’exécuter et de soutenir durablement le changement, tout en conservant une visibilité ininterrompue sur la performance.
À l’ère du numérique, créer des systèmes de gestion robustes permet aux chefs d’entreprise d’analyser avec précision la performance sur tous les canaux, de la rétention collaborateur aux flux de trésorerie. Le déploiement de ces systèmes permet aux entreprises de non seulement conserver une vision précise à 360 degrés du changement, mais aussi de corriger rapidement le cap en cas de baisse de performance.
Plusieurs cadres traditionnels sont apparus au cours des trois dernières décennies pour orienter l’élaboration des systèmes de gestion de la performance de l’entreprise. Au fil des années, des variantes hybrides se sont également développées ; certaines entreprises choisissent de combiner les aspects de plusieurs processus. Les méthodes BPM les plus courantes sont les suivantes :
Élaboré en 1992 par Robert Kaplan et David Norton, le tableau de bord prospectif organise la performance selon quatre perspectives : finances, client, processus métier interne, apprentissage et croissance. Il aide les entreprises à concilier résultats à court terme et croissance à long terme.
Les OKR fournissent un cadre pour définir et suivre les objectifs et leurs résultats mesurables. En règle générale, chaque objectif est soutenu par 2 à 5 résultats clés, soit des indicateurs spécifiques, limités dans le temps et quantifiables.
Le TQM est une approche globale qui consiste à intégrer les principes d’amélioration de la qualité dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’entreprise. Le TQM met l’accent sur le client, l’amélioration continue, l’implication des salariés et la prise de décision fondée sur les faits. Les cadres TQM comprennent généralement les processus de planification, de contrôle et d’amélioration de la qualité.
Six Sigma est une méthode axée sur les données qui vise à éliminer les défauts et à réduire les variations dans les processus métier. Elle associe analyse statistique et approche structurée, axée sur les données, pour améliorer les systèmes existants. Initialement utilisée dans l’industrie manufacturière, elle est désormais appliquée à un nombre croissant de processus métier.
Une approche plus récente, « au-delà de la budgétisation », préconise des processus de planification plus souples et adaptatifs qui remplacent la budgétisation annuelle traditionnelle par des prévisions glissantes, des objectifs relatifs et une prise de décision décentralisée. Par exemple, une banque suédoise vise à obtenir un rendement des capitaux propres supérieur au rendement moyen de ses concurrents, sans fixer d’objectifs annuels.
Alors que les méthodologies guident l’approche de la gestion de la performance, les plateformes technologiques permettent aux entreprises de mettre en œuvre efficacement ces stratégies. L’aspect technologique de la gestion de la planification opérationnelle englobe un écosystème diversifié de plateformes spécialisées, de suites intégrées et de technologies émergentes. Ensemble, elles permettent aux entreprises d’améliorer leur performance à plusieurs niveaux.
Les suites EPM sont en train de devenir l’épine dorsale du système de gestion de la performance en entreprise. Les logiciels les plus performants offrent des capacités complètes de planification financière, de budgétisation, de prévision et de consolidation. Les plateformes proposent généralement des modules intégrés (par exemple, pour la planification stratégique et opérationnelle et le reporting financier). Les systèmes EPM modernes sont dotés d’une interface conviviale et prennent en charge les workflows de planification collaborative.
Plusieurs outils disponibles sur le marché permettent aux utilisateurs d’analyser facilement les données de l’entreprise. Ces plateformes proposent des tableaux de bord personnalisés et génèrent des informations sans nécessiter un support technique important. En règle générale, elles excellent dans la visualisation des données et l’analyse exploratoire, afin de rendre les données de performance accessibles à davantage de parties prenantes.
Les solutions BPM SaaS (logiciel à la demande) ont transformé le marché en alliant déploiement rapide et mises à jour automatiques. Ces plateformes favorisent également une meilleure collaboration des équipes dispersées et offrent des capacités de mise à l’échelle flexibles, ainsi qu’un suivi de la performance en temps réel. L’adoption des solutions cloud et hybrides a démocratisé l’accès aux outils de planification avancés. Ce changement permet aux petites entreprises de mettre en œuvre des solutions autrefois accessibles uniquement aux grandes entreprises dotées de ressources informatiques considérables.
Les systèmes modernes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) proposent des fonctionnalités intégrées de planification et de gestion de la performance. Ces approches intégrées améliorent le flux de données entre processus opérationnels et rapports de performance, afin de garantir une exécution opérationnelle cohérente.
Les plateformes de gestion de la relation client (CRM) fournissent des données critiques sur la performance des ventes, qui alimentent d’autres processus de planification opérationnelle. Les outils CRM avancés, dotés de capacités analytiques, permettent aux entreprises d’aligner la planification des ventes sur les objectifs de l’entreprise.
Les capacités d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) sont intégrées à toujours plus de plateformes BPM. Elles fournissent généralement des analyses automatisées et des prévisions. Les technologies de traitement automatique du langage naturel (TAL) favorisent des interfaces d’analyse conversationnelle permettant aux utilisateurs de poser des questions sur les données de performance en langage naturel.
De même, les outils d’automatisation robotisée des processus (RPA) automatisent les tâches de gestion de la performance telles que la collecte de données et la production de rapports. Ces outils permettent aux équipes de se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée.
Les entreprises qui mettent en œuvre un BPM efficace constatent généralement une attribution plus efficace des ressources ainsi qu’une prise de décision plus largement fondée sur les données. Une approche systématique permet aux entreprises d’optimiser leur capital et d’identifier les domaines dans lesquels des améliorations de l’efficacité pourraient avoir un impact sur la rentabilité.
Le BPM offre une visibilité complète des opérations métier, ce qui permet d’identifier et de résoudre plus rapidement les problèmes de performance. Les tableaux de bord en temps réel permettent aux équipes de direction de détecter rapidement les problèmes et de prendre des mesures correctives avant qu’ils ne s’aggravent.
Les systèmes de gestion des performances améliorent l’alignement stratégique, ce qui garantit que les activités organisationnelles sont étroitement liées aux objectifs définis. Des indicateurs de performance clairs et des processus d’évaluation réguliers permettent aux équipes de rester concentrées sur les priorités qui génèrent la valeur globale de l’entreprise.
Le BPM soutient la gestion proactive des risques en fournissant des indicateurs précoces des problèmes potentiels et en permettant la planification de scénarios pour différentes conditions du marché.
L’accès à des informations précises et en temps opportun sur les performances améliore de manière significative la qualité de la prise de décision à tous les niveaux de l’organisation. Les managers peuvent prendre des décisions plus éclairées concernant l’attribution des ressources et d’autres initiatives lorsqu’ils disposent de données de performance complètes et de points de référence précis
Le BPM crée des structures de responsabilité claires dans lesquelles les employés et les équipes ont des attentes spécifiques en matière de performance et reçoivent des commentaires réguliers sur les progrès accomplis.
La discipline de l’évaluation et de l’analyse régulières des performances encouragée par le BPM crée une culture dans laquelle les entreprises identifient systématiquement les opportunités d’optimisation et d’innovation.
Les entreprises dotées de capacités BPM matures développent souvent des avantages concurrentiels durables grâce à leur capacité à réagir rapidement aux changements du marché, à optimiser leurs opérations en continu et à prendre des décisions stratégiques basées sur des informations de performance.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Écoutez directement les experts IBM expliquer comment vous pouvez tirer parti de l’IA générative pour donner un avantage concurrentiel à votre organisation.
Découvrez comment les responsables bancaires évaluent et gèrent les risques liés à l’expansion rapide de l’IA générative.
Optimisez les performances financières grâce aux services de conseil en finance complets d’IBM.
IBM Apptio est une gamme de produits SaaS pour l’analyse et la gestion des coûts de l’infrastructure informatique sur site, des services de cloud public et du développement de logiciels.
Améliorez la planification financière, la budgétisation et les prévisions et prenez des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de votre organisation grâce à IBM Planning Analytics.