Types de stratégie métier

Dans les années 1980, le professeur Michael Porter de la Harvard Business School a développé une série de stratégies génériques, qui ont servi de base à des recherches ultérieures. Ces stratégies restent aujourd'hui au cœur des approches commerciales les plus couramment utilisées. Que ce soit les grandes entreprises ou les PME, elles continuent de s'appuyer sur ces stratégies classiques. La théorie originale de M. Porter identifiait trois types fondamentaux de stratégies commerciales, dont une s'est ensuite divisée en deux variantes. Ces trois stratégies fondamentales sont :

1. Stratégie de domination par les coûts

La stratégie de domination par les coûts a pour objectif de gagner des parts de marché en fournissant des biens ou des services au coût le plus bas possible. En général, ces organisations opèrent à grande échelle, souvent au travers d’un réseau de franchises, pour améliorer l’efficacité et la rapidité. Pour assurer leur avantage concurrentiel, les organisations qui poursuivent une stratégie de domination par les coûts fournissent les produits les moins chers à un large public. Par rapport à d’autres stratégies, celle-ci consacre relativement moins de ressources à la recherche et au développement ou à la publicité, car son succès repose en grande partie sur des économies d’échelle.

Mettre l'accent sur l'efficacité et l'échelle peut aider ces organisations à résister à la concurrence et souvent à générer des profits importants. Cependant, cette focalisation sur l'efficacité peut limiter leur capacité à s'adapter rapidement. Si l'on perçoit que les prix bas de l'organisation correspondent à des produits de moindre qualité, cela peut avoir un effet négatif sur l'entreprise.

2. Stratégie de différenciation

Les organisations adoptant une stratégie de différenciation visent à encourager les consommateurs à payer un prix plus élevé pour un produit unique ou très prisé. Cette différenciation peut se traduire par un produit plus cher, mais aussi plus fiable ou plus utile que ceux des concurrents, ou encore par des caractéristiques innovantes.

Ce modèle d'affaires nécessite une attention particulière aux stratégies marketing et à la dynamique du marché. Les entreprises qui adoptent une stratégie de différenciation mettent souvent en avant leurs efforts en recherche et développement pour convaincre les clients de la supériorité de leurs produits. Par exemple, Nike met en avant ses innovations dans le domaine des vêtements de sport pour se différencier de ses concurrents.

Lorsqu'elle est appliquée efficacement, cette stratégie peut entraîner des marges bénéficiaires plus élevées, car les clients fidèles choisissent à plusieurs reprises la marque. Elle peut également réduire la menace des concurrents si le produit est largement perçu comme unique, renforçant ainsi une fidélité durable à la marque. Cependant, les entreprises restent vulnérables lorsqu'un concurrent propose une alternative moins coûteuse, ce qui peut séduire les acheteurs sensibles aux prix.

3. Stratégie de focalisation

La stratégie ciblée, également connue sous le nom de stratégie de niche, consiste à aligner les efforts de l'ensemble de l'organisation sur un groupe de clients, une gamme de produits ou un marché géographique très spécifique. Cette stratégie vise souvent à cibler des segments de marché inconnus ou à servir un groupe démographique mal desservi.

Bien que cette stratégie puisse parfois ressembler à des stratégies de différenciation ou de domination par les coûts, elle se concentre sur un groupe de consommateurs plus restreint. Les entreprises qui déploient une stratégie de niche cherchent à conquérir un marché spécifique plutôt qu’à développer leur clientèle de manière exponentielle en pratiquant des prix bas ou en développant de nouveaux produits. Il existe deux types de stratégies de niche pour les marchés concernés :

Stratégie axée sur les coûts : ce type de gestion stratégique vise à proposer des produits à un marché de niche spécifique à un prix inférieur à celui des concurrents.

Stratégie de différenciation-focalisation : ce type de stratégie commerciale consiste à offrir des produits à un marché de niche à un prix plus élevé, en développant des produits et services perçus comme supérieurs à ceux de la concurrence.

Les entreprises qui déploient l’une ou l’autre de ces stratégies peuvent tirer profit d’une expertise approfondie acquise dans une activité de niche. Cette spécialisation leur permet de proposer des produits et des services adaptés spécifiquement à leur segment de marché relativement restreint, offrant l’opportunité de personnaliser davantage les interactions avec les clients et de renforcer leur fidélité. Compte tenu de la dimension limitée du public cible du produit, les entreprises qui appliquent ce modèle peuvent s’assurer des gains d’efficacité et une réduction des coûts de marketing et d’exploitation.