Fonctionnalités

Prévisions de référence Prévisions automatisées Utilise les données historiques pour projeter les résultats futurs, constituant le point de départ du processus de prévision planifié pour la planification et la prise de décision. Voir les informations techniques

Prévisions univariées Prévisions à la demande Utilise des algorithmes d’IA pour la prévision de séries temporelles afin d’analyser et de modéliser les données de prévision au fil du temps, de détecter les tendances saisonnières et globales, et d’améliorer les prévisions grâce à la détection et à la correction automatiques des données aberrantes. Découvrez comment faire des prévisions basées sur des données réelles