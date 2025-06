Outils et solutions d’analyse

Pour prospérer en ces temps incertains, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser les clients, automatiser leurs processus métier et innover. Cependant, la demande de big data a augmenté plus vite que notre capacité à résoudre nos problèmes existants en matière d’analyse de données et la méthode du copier-coller n’a fait qu’empirer les choses.

Les grandes et petites entreprises ont besoin d’une nouvelle architecture, une « data fabric », pour s’appuyer véritablement sur les données et mettre l’IA au service de leurs indicateurs clés de performance. Avec cette approche de « data fabric », les plateformes de Business Intelligence conviviales peuvent connecter les bonnes personnes aux bonnes données au bon moment et ainsi promouvoir l’agilité, faire des prévisions et personnaliser les expériences.