Les puissants algorithmes d’IBM ILOG CPLEX Optimizer vous permettent de prendre des décisions précises et logiques pour les problèmes de planification et d’affectation des ressources. Utilisez un algorithme parallèle distribué pour la programmation linéaire en nombres entiers mixtes et des solveurs de programmation mathématique flexibles et puissants pour la programmation linéaire, la programmation en nombres entiers mixtes et bien plus encore.