IBM Controller prend en charge le processus de clôture, de consolidation et de création de rapports avec l’agilité et l’accessibilité d’une solution basée sur le cloud. Elle permet aux équipes financières d’automatiser et d’accélérer la clôture financière avec un recours minime au service informatique. Elle permet également aux équipes financières de produire des résultats financiers, de créer des rapports financiers et de gestion informatifs et de fournir au directeur financier (CFO) une vue d’ensemble sur les principaux ratios et indicateurs financiers.