watsonx BI : des informations exploitables en quelques secondes

Tirez le meilleur parti de vos données grâce à la découverte d’informations conversationnelles. Des décisions plus intelligentes et plus rapides.

Tableau de bord watsonx Business Intelligence avec divers graphiques et diagrammes.

De bonnes données. De meilleures informations. Des décisions déterminantes.

Découvrez notre vision de l’IA générative pour la Business Intelligence
Découvrir les informations Définir les données Déployer en temps réel

L’avenir de la BI – Les agents génératifs en action

Comment l’IA générative permet de prendre des décisions plus intelligentes pour les entreprises

watsonx BI à votre service

Marketing Ventes Opérations Finances
Exploitez tout le potentiel de vos données
Accédez à des informations précises et explicables

Faites apparaître des informations en quelques secondes et accélérez la prise de décision.
Moins de temps de préparation. Plus de productivité.

Réduisez considérablement le temps de préparation grâce à l’automatisation sémantique et à la génération d’indicateurs.
Cohérence des données entre les équipes

Obtenez des informations fiables, fondées sur votre logique métier et régies par vos indicateurs.
Augmenter le retour sur investissement de vos outils

Continuez à utiliser vos outils existants sans perturber les processus actuels.
