Tirez le meilleur parti de vos données grâce à la découverte d’informations conversationnelles. Des décisions plus intelligentes et plus rapides.
Une expérience conversationnelle fluide vous permet de savoir ce qui se passe, pourquoi c’est important et ce que vous devez faire ensuite, en quelques secondes.
Enrichit les données et crée des indicateurs cohérents pour une analyse unifiée. De plus, l’agent vous donne la possibilité de choisir le LLM qui fonctionne le mieux pour vos normes juridiques et de conformité.
Se connecte à votre data lakehouse, à vos workflows d’automatisation, à vos outils de reporting et à vos applications pour révéler les informations et accélérer la prise de décision.
Avec watsonx BI, vous pouvez identifier la cause de la diminution des conversions d’essai et guider votre équipe Web pour la résoudre.
Demandez à watsonx BI d’identifier les obstacles de votre plan de vente et d’émettre des recommandations pour atteindre vos objectifs de chiffre d’affaires.
Évaluez les tendances et les anomalies des stocks avec watsonx BI et réévaluez votre plan d’approvisionnement pour éviter les pénalités et les pertes de revenus.
Demandez à Watsonx BI une répartition des revenus par produit ou par marché, identifiez les opportunités de croissance, réaffectez les fonds et accélérez la croissance des revenus.
Faites apparaître des informations en quelques secondes et accélérez la prise de décision.
Réduisez considérablement le temps de préparation grâce à l’automatisation sémantique et à la génération d’indicateurs.
Obtenez des informations fiables, fondées sur votre logique métier et régies par vos indicateurs.
Continuez à utiliser vos outils existants sans perturber les processus actuels.
Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour être contacté lorsque watsonx BI sera disponible.
Nous vous tiendrons informé des dernières ressources et vous contacterons lorsque votre analyste et conseiller métier sera disponible.
Découvrez comment watsonx BI peut vous aider à tirer des informations exploitables de vos données et à accélérer la prise de décisions commerciales.