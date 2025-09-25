Les données et l’IA d’IBM figurent sur la Constellation ShortList™ au troisième trimestre 2025

Constellation Research a publié ses listes de sélection pour le troisième trimestre 2025, mettant en évidence les fournisseurs et les solutions que les dirigeants d’entreprise et les responsables informatiques doivent surveiller pour garder une longueur d’avance dans un environnement numérique actuel en constante évolution.
Les données et l’IA d’IBM ont été reconnues dans 3 categories :
Ces reconnaissances, décernées par Constellation Research, un cabinet de conseil et d’analyse important basé dans la Silicon Valley, qui oriente les pionniers du secteur dans leurs choix, souligne l’engagement d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs stratégies de données, à étendre l’adoption de l’IA et à obtenir des résultats métier mesurables grâce à des solutions fiables adaptées aux entreprises.
« Au niveau des prises de décision, le passage à l’ère de l’IA nécessite un état d’esprit axé sur les données », a déclaré R « Ray » Wang, PDG et fondateur de Constellation Research. « Qu’il s’agisse de data lakehouses, d’analyses multicloud, de plateformes de BI, d’IA ou de ML, IBM a été reconnu par les analystes de Constellation pour fournir les solutions que les clients demandent. ».
Inscription dans la liste restreinte 2025 des Data lakehouses pour les applications de nouvelle génération alimentées par l’IA
watsonx.data est le data lakehouse d’IBM hybride et ouvert pour l’IA d’entreprise et l’analytique. Il unifie les données structurées et non structurées sur site ou dans le cloud afin de fournir des données plus fiables pour l’IA. Grâce à la gouvernance et au contrôle d’accès intégrés, il est facile de dimensionner et d’automatiser l’ingestion, la préparation et la récupération des données pour alimenter les applications d’IA générative.
Voici comment il se situe au regard des critères de Constellation :
Intégration à la liste restreinte 2025 des plateformes analytiques multicloud et de Business Intelligence
Un mois seulement après son lancement, watsonx BI a été nommé parmi les sept solutions remarquables sur la Constellation ShortList™ pour les plateformes analytiques multicloud et de Business Intelligence. Reconnue comme l’une des sept solutions hors pair, watsonx BI aide les entreprises à relever les défis de la BI moderne grâce à une évolutivité dédié aux entreprises, une gouvernance de confiance et des informations alimentées par l’IA.
Voici comment il se situe au regard des critères de Constellation :
Intégration à la liste restreinte 2025 pour l’intelligence artificielle et le machine learning
IBM watsonx.ai permet aux entreprises de développer, de déployer et de faire évoluer leurs applications d’IA générative et de ML dans un studio de développement unifié. Il donne aux développeurs la flexibilité et le choix de sélectionner et de personnaliser n’importe quel modèle de fondation, d’accéder à un large éventail d’outils préconfigurés, personnalisés et open source, de profiter des principaux cadres des exigences et d’utiliser des options de déploiement hybrides pour le cloud et sur site, pour des expériences rapides, créatrices de valeur pour l’entreprise.
Voici quelques-uns des critères de sélection de Constellation :
La présence d’IBM dans trois listes restreintes de Constellation met en évidence son approche différenciée en matière de fiabilité de l’IA dédié aux entreprises. Ensemble, watsonx.data, watsonx BI et watsonx.ai constituent la base permettant aux entreprises de moderniser les plateformes de données, d’opérationnaliser l’IA et de généraliser l’adoption de manière responsable. Découvrez comment watsonx peut aider votre entreprise à déverrouiller une IA fiable à l’échelle :