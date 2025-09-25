Analyses

Les données et l’IA d’IBM figurent sur la Constellation ShortList™ au troisième trimestre 2025

Constellation Research a publié ses listes de sélection pour le troisième trimestre 2025, mettant en évidence les fournisseurs et les solutions que les dirigeants d’entreprise et les responsables informatiques doivent surveiller pour garder une longueur d’avance dans un environnement numérique actuel en constante évolution.

Les données et l’IA d’IBM ont été reconnues dans 3 categories :

  1. Data lakehouses pour les applications de nouvelle génération alimentées par l’IA
  2. Plateformes analytiques multicloud et Business Intelligence
  3. Intelligence artificielle et machine learning

Ces reconnaissances, décernées par Constellation Research, un cabinet de conseil et d’analyse important basé dans la Silicon Valley, qui oriente les pionniers du secteur dans leurs choix, souligne l’engagement d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs stratégies de données, à étendre l’adoption de l’IA et à obtenir des résultats métier mesurables grâce à des solutions fiables adaptées aux entreprises.

« Au niveau des prises de décision, le passage à l’ère de l’IA nécessite un état d’esprit axé sur les données », a déclaré R « Ray » Wang, PDG et fondateur de Constellation Research. « Qu’il s’agisse de data lakehouses, d’analyses multicloud, de plateformes de BI, d’IA ou de ML, IBM a été reconnu par les analystes de Constellation pour fournir les solutions que les clients demandent. ».

Une reconnaissance dans 3 catégories

IBM watsonx.data

Inscription dans la liste restreinte 2025 des Data lakehouses pour les applications de nouvelle génération alimentées par l’IA

watsonx.data est le data lakehouse d’IBM hybride et ouvert pour l’IA d’entreprise et l’analytique. Il unifie les données structurées et non structurées sur site ou dans le cloud afin de fournir des données plus fiables pour l’IA. Grâce à la gouvernance et au contrôle d’accès intégrés, il est facile de dimensionner et d’automatiser l’ingestion, la préparation et la récupération des données pour alimenter les applications d’IA générative.

Voici comment il se situe au regard des critères de Constellation :

  • Capacités de développement d’application pour les applications de nouvelle génération : il s’intègre et unifie les données non structurées et structurées issues de différentes sources et formats de façon fluide, afin de fournir des données plus fiables pour les applications IA générative
  • Base(s) de données analytiques transactionnelle(s) native(s) et/ou tierce(s) : watsonx.data prend en charge nativement les bases de données transactionnelles et analytiques sans nécessiter de processus ETL complexes. Grâce aux fonctionnalités intégrées de data fabric, bénéficiez d’une automatisation et d’une mise à l’échelle pour différents types de workloads et optimisez le rapport prix-performance grâce à plusieurs moteurs de requête adaptés au besoin.
  • Accès et sécurité, conformité et contrôles de gouvernance : avec une gouvernance centralisée et des contrôles d’accès, partagez des données dans toute l’entreprise sans fuite de données ou problème de conformité depuis les systèmes sources de documents jusqu’à l’agent IA ou l’application.

IBM watsonx BI

Intégration à la liste restreinte 2025 des plateformes analytiques multicloud et de Business Intelligence

Un mois seulement après son lancement, watsonx BI a été nommé parmi les sept solutions remarquables sur la Constellation ShortList™ pour les plateformes analytiques multicloud et de Business Intelligence. Reconnue comme l’une des sept solutions hors pair, watsonx BI aide les entreprises à relever les défis de la BI moderne grâce à une évolutivité dédié aux entreprises, une gouvernance de confiance et des informations alimentées par l’IA.

Voici comment il se situe au regard des critères de Constellation :

  • Informations issues de différentes sources reposant sur l’IA : service cloud natif conçu pour une évolutivité flexible et un accès régi, watsonx BI apporte l’analytique là où se trouvent les données, avec une performance plus rapide et une sécurité constante dans tous les environnements.
  • Intégration et automatisation des données : les connecteurs intégrés et l’interprétation des métadonnées enrichissent les données et automatisent la création d’indicateurs, accélérant ainsi le passage des données brutes aux informations exploitables.
  • Analytique multimodale : des tableaux de bord aux requêtes en langage naturel et aux prompts alimentés par l’IA générative, les utilisateurs obtiennent instantanément des informations conversationnelles et contextuelles.
  • Intégration AI/ML : prend en charge plusieurs grands modèles de langage et ancre l’IA générative dans les données d’entreprise gouvernées, ce qui permet aux intendants de données de contrôler les définitions des indicateurs et l’utilisation des modèles.
  • Couche sémantique gouvernée : une couche sémantique centralisée et un catalogue d’indicateurs garantissent des définitions cohérentes, une logique de requête transparente et une collaboration sécurisée basée sur les rôles entre les équipes.

IBM watsonx.ai 

Intégration à la liste restreinte 2025 pour l’intelligence artificielle et le machine learning

IBM watsonx.ai permet aux entreprises de développer, de déployer et de faire évoluer leurs applications d’IA générative et de ML dans un studio de développement unifié. Il donne aux développeurs la flexibilité et le choix de sélectionner et de personnaliser n’importe quel modèle de fondation, d’accéder à un large éventail d’outils préconfigurés, personnalisés et open source, de profiter des principaux cadres des exigences et d’utiliser des options de déploiement hybrides pour le cloud et sur site, pour des expériences rapides, créatrices de valeur pour l’entreprise.

Voici quelques-uns des critères de sélection de Constellation :

  • Une infrastructure évolutive basée sur le cloud : un studio de développement unifié d’IA et de ML qui offre une évolutivité des applications pour les déploiements hybrides et multicloud.
  • Prise en charge de nombreux types de modèles : Model Gateway donne accès à des modèles de fondation d’IBM, de partenaires et de tiers avec des options de réglage avancées, la génération de données synthétiques et des méthodes de déploiement flexibles pour les cas d’utilisation de l’IA et du ML.
  • Supports l’automatisation des processus : AutoAI pour RAG et le machine learning automatisent le processus de création de modèles RAG et ML afin de rationaliser la formation, l’optimisation et le déploiement des modèles dans une interface utilisateur intégrée.

