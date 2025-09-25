Les données et l’IA d’IBM figurent sur la Constellation ShortList™ au troisième trimestre 2025

Les données et l’IA d’IBM ont été reconnues dans 3 categories :

Data lakehouses pour les applications de nouvelle génération alimentées par l’IA Plateformes analytiques multicloud et Business Intelligence Intelligence artificielle et machine learning

Ces reconnaissances, décernées par Constellation Research, un cabinet de conseil et d’analyse important basé dans la Silicon Valley, qui oriente les pionniers du secteur dans leurs choix, souligne l’engagement d’IBM à aider les entreprises à moderniser leurs stratégies de données, à étendre l’adoption de l’IA et à obtenir des résultats métier mesurables grâce à des solutions fiables adaptées aux entreprises.

« Au niveau des prises de décision, le passage à l’ère de l’IA nécessite un état d’esprit axé sur les données », a déclaré R « Ray » Wang, PDG et fondateur de Constellation Research. « Qu’il s’agisse de data lakehouses, d’analyses multicloud, de plateformes de BI, d’IA ou de ML, IBM a été reconnu par les analystes de Constellation pour fournir les solutions que les clients demandent. ».