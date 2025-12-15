Qu’est-ce que la gestion financière ?

La gestion financière englobe tout ce qui impacte la santé financière et la durabilité de l’organisation. Ceci comprend le suivi quotidien des flux de trésorerie, l'orientation des décisions en matière d'information financière et tout ce qui se trouve entre les deux.

La plupart des grandes entreprises consacrent une équipe financière entière, dirigée par un directeur financier, un responsable financier ou une personne portant un titre similaire, à la gestion de toutes les responsabilités financières.

Les organisations modernes se tournent vers les nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA) dans la planification et l'analyse financières (FP&A) et l'automatisation financière pour obtenir des informations en temps réel sur les performances financières. Ces organisations utilisent également des logiciels comptables et des plateformes de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour rationaliser les fonctions financières en un seul système de gestion financière.

Selon une recherche récente de l'IBM Institute for Business Value, 53 % des dirigeants utilisent déjà l'automatisation pour l'analyse financière et les rapports de gestion.

Grâce à des technologies plus avancées comme l’IA agentique, les agents IA spécialisés dans la modélisation financière peuvent digérer les données historiques pour construire des modèles prédictifs, permettant une prévision plus précise des résultats. Ces avancées améliorent non seulement la précision des prévisions, mais permettent également aux professionnels de la finance et aux directeurs financiers de se concentrer sur l’atténuation des risques financiers et des incertitudes dans les prévisions.