Qu’est-ce que la gestion financière ?

15 décembre 2025
Gestion financière, définie

La gestion financière fait référence au cadre qu'une organisation et ses responsables financiers utilisent pour guider l'allocation des ressources, les décisions d'investissement et l'efficacité opérationnelle. La gestion de la rentabilité, les prévisions budgétaires et la prise de décision stratégique sont les processus qui constituent la gestion financière d'une organisation.

La gestion financière englobe tout ce qui impacte la santé financière et la durabilité de l’organisation. Ceci comprend le suivi quotidien des flux de trésorerie, l'orientation des décisions en matière d'information financière et tout ce qui se trouve entre les deux.

La plupart des grandes entreprises consacrent une équipe financière entière, dirigée par un directeur financier, un responsable financier ou une personne portant un titre similaire, à la gestion de toutes les responsabilités financières.

Les organisations modernes se tournent vers les nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA) dans la planification et l'analyse financières (FP&A) et l'automatisation financière pour obtenir des informations en temps réel sur les performances financières. Ces organisations utilisent également des logiciels comptables et des plateformes de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour rationaliser les fonctions financières en un seul système de gestion financière.

Selon une recherche récente de l'IBM Institute for Business Value, 53 % des dirigeants utilisent déjà l'automatisation pour l'analyse financière et les rapports de gestion.

Grâce à des technologies plus avancées comme l’IA agentique, les agents IA spécialisés dans la modélisation financière peuvent digérer les données historiques pour construire des modèles prédictifs, permettant une prévision plus précise des résultats. Ces avancées améliorent non seulement la précision des prévisions, mais permettent également aux professionnels de la finance et aux directeurs financiers de se concentrer sur l’atténuation des risques financiers et des incertitudes dans les prévisions.

Comment fonctionne la gestion financière ?

La gestion financière impacte directement presque tous les aspects de la performance d’une Entreprise et de la Stratégie de budget. Il ne se contente pas de tenir à jour les comptes et les bilans. L'objectif de la gestion financière est d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Ces objectifs peuvent inclure le suivi des liquidités et des flux de trésorerie, l'optimisation des bénéfices et l'élaboration de scénarios financiers.

Un gestionnaire financier a probablement une formation d'analyste financier et fait généralement partie d'une équipe de professionnels de la finance. Bien que les petites organisations puissent compter sur une équipe plus restreinte, il existe généralement au moins un directeur financier dédié pour diriger la stratégie de capital et gérer les relations financières.

Parfois, une organisation peut utiliser une approche de gestion de la performance d’entreprise (BPM) pour gérer et surveiller la performance de l’entreprise parallèlement à la performance financière.

Voici les quatre principales responsabilités d’une équipe de gestion financière :

  • Planification : les équipes de gestion financière prévoient les ressources financières dont l’organisation a besoin pour maintenir un flux de trésorerie positif. Il leur permet d’allouer des fonds pour se développer et gérer des événements inattendus.
  • Budgétisation : les gestionnaires financiers attribuent les fonds disponibles pour faire face aux coûts organisationnels, tels que le loyer, les salaires et les matières premières. L'équipe de gestion financière est chargée de prendre des décisions financières dans le meilleur intérêt des objectifs à court et à long terme de l'organisation.
  • Gérez et évaluez les risques : les dirigeants extérieurs au département financier font appel aux directeurs financiers et aux équipes financières pour gérer et évaluer un éventail de risques. Ces risques peuvent inclure le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Le suivi de chacun de ces éléments nécessite des processus de gestion financière efficaces et une équipe financière cohérente.
  • Établir des procédures : Les équipes de gestion financière sont également chargées d'établir comment distribuer les données financières sous forme de paiements, de rapports ou de factures. Ces procédures préciseront également qui, au sein de l’organisation, est responsable des décisions financières finales et quels parties prenantes doivent approuver.
Composants clés de la gestion financière

La gestion financière influence tous les aspects d’une organisation. Chaque département bénéficie d’une approche ciblée soutenue par une expertise spécialisée.

Bien que de nombreux domaines de la gestion financière se recoupent, il est important de comprendre les objectifs individuels de chacun. Les principaux domaines de la gestion financière sont les suivants :

  • L'investissement : Les équipes de gestion financière sont chargées d'évaluer les possibilités d'investissement et les retours sur investissement réalistes par rapport aux risques potentiels. Les investissements peuvent inclure des éléments tels que des mises à niveau technologiques, l’expansion du marché et des objectifs d’acquisition.
  • Approvisionnement : les directeurs financiers travaillent aux côtés des équipes en charge de l’approvisionnement pour optimiser les décisions d’achat et établir des contrôles des dépenses. Les équipes travaillent ensemble pour négocier les paiements et mettre en place des contrôles financiers pour l’entreprise dans son ensemble.
  • Reporting : des rapports financiers précis et opportuns offrent aux parties prenantes des informations claires et simplifient la clôture de fin de période. Grâce aux logiciels comptables, les responsables financiers produisent rapidement des rapports de gestion internes, des états financiers externes et des documents spécialisés destinés aux prêteurs ou aux investisseurs. Tout en préservant le juste équilibre entre transparence et confidentialité.
  • Stratégies fiscales : les responsables financiers ne se contentent pas de répondre aux exigences de conformité. Ils élaborent des stratégies fiscales qui réduisent légalement les responsabilités sans perturber les opérations. Ils structurent également les transactions, gèrent les dispositions fiscales, collaborent avec des conseillers externes et suivent l’évolution des réglementations.
  • Gestion des risques : De nombreuses menaces pèsent sur une organisation, et il appartient aux responsables financiers de les identifier, de les quantifier et de prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer ces risques. Elles doivent élaborer des stratégies d'atténuation qui établissent un équilibre entre le risque et le potentiel de croissance financière.
  • Gestion de projet : en étroite collaboration avec les chefs de service, les directeurs financiers évaluent la solidité financière de chaque initiative. Tout au long du cycle de vie du projet, ils analysent le retour sur investissement (ROI) et recommandent des ajustements aux activités financières lorsque les coûts dépassent les attentes.
  • Flux de trésorerie : l’argent entrant et sortant d’une Entreprise, il est essentiel que les équipes financières aient une vue unifiée des flux de trésorerie, des dépenses et des comptes fournisseurs. Cette approche oblige les directeurs financiers à prévoir les besoins de trésorerie et à gérer la trésorerie tout en préservant la stabilité financière.
  • Budgétisation : Les responsables financiers pilotent le processus de budgétisation en fixant des objectifs financiers et en planifiant les ressources en accord avec les objectifs stratégiques de l’organisation. Ils collaborent avec les chefs de service pour établir des budgets concrets, suivre les performances par rapport à ces plans et ajuster les allocations en fonction de l'évolution de la conjoncture.
  • Planification et analyse financières (FP&A) : Le processusde planification et d'analyse financière consiste à transformer des données financières brutes en informations pratiques grâce à la prévision financière et à la modélisation de scénarios. Les équipes de FP&A détectent les tendances émergentes, expliquent les écarts et fournissent les informations sur lesquelles les dirigeants s'appuient pour prendre des décisions concernant la tarification et les indicateurs.

Pourquoi la gestion financière est-elle importante ?

La gestion financière est essentielle, car elle permet une organisation honnête sur la façon dont ses objectifs financiers s'alignent sur l'argent qui entre et sort de l'entreprise. Les équipes de gestion financière abordent les problèmes les plus critiques auxquels une organisation peut être confrontée (parfois hors de leur contrôle) et élaborent un plan de secours pour gérer ces scénarios.

La gestion financière et les logiciels de gestion financière peuvent également aider les entreprises à créer des systèmes de gestion financière et à stimuler la croissance à long terme. La nouvelle ère de la gestion financière utilise même la puissance de l’IA générative grâce à la gestion financière dans le cloud.

Les modèles d'IA générique peuvent analyser les tendances du marché et les indicateurs économiques en temps réel et vont au-delà de l'automatisation pour fournir des informations immédiates fondées sur des données. Les directeurs financiers disposent de connaissances et de données pour comprendre quels sont les paris les plus susceptibles de se transformer en résultats.

En utilisant l’IA générative, les directeurs financiers et leurs équipes comprennent quels paris sont les plus susceptibles de se transformer en résultats. Mais le succès dépend de la rapidité avec laquelle la finance peut transformer les données en informations exploitables.

Selon une étude de l’Institute for Business Value de l’IBM, la plupart de la valeur commerciale issue de l’utilisation de FinOps ou de gestion financière pour des investissements basés sur le cloud dans la Transformation provient de l’innovation et d’une résilience accrue. Le rapport montre également que les entreprises qui utilisent des modèles FinOps alimentés par l'IA enregistrent des économies de coûts supérieures à 20 %.

Une gestion financière efficace évolue et nécessite une planification stratégique pour amener une entreprise à prendre une place proactive et rentable.

Trois types de gestion financière

La gestion financière est généralement divisée en différentes catégories de décision, selon les catégories dans lesquelles les entreprises souhaitent investir des Ressources et la manière de financer les Opérations. Les catégories sont interconnectées mais représentent l'impact des choix financiers individuels sur une situation financière plus large.

Gestion du fonds de roulement

La gestion du fonds de roulement permet de s’assurer que les entreprises disposent d’actifs suffisants à court terme pour faire face à leurs obligations à court terme en gérant leur trésorerie, leurs stocks, leurs créances clients et leurs dettes fournisseurs. Les gestionnaires financiers sont chargés d’adapter les politiques et les procédures afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les contraintes financières.

Exemple : Une entreprise manufacturière de taille moyenne souhaite examiner son fonds de roulement pour améliorer ses liquidités et réduire ses coûts de financement. La première chose que fait l'équipe financière est d'analyser le cycle de conversion des liquidités (CCC). Ils constatent que le nombre de jours en stock est trop élevé. Afin de résoudre ce problème, les responsables financiers mettent en œuvre une nouvelle approche de l'inventaire afin de livrer plus rapidement et de réduire les stocks excédentaires.

Budgétisation des investissements

Le budget d'investissement est un processus de gestion financière utilisé pour analyser et hiérarchiser les projets de grande envergure. Ces initiatives sont celles qui nécessitent un financement important et doivent être évaluées avant de se lancer. L'objectif de ce processus est de fournir un cadre et une évaluation étayée par des données sur la meilleure façon d'utiliser le capital de l'organisation dans les limites du projet proposé.

Exemple : une entreprise de vente au détail réfléchit à investir dans un nouvel entrepôt. L'équipe financière estime le coût du projet et calcule des indicateurs financiers, tels que la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rentabilité interne (TRI). Une fois ces analyses effectuées, l’entreprise approuve l’investissement dans l’entrepôt ou choisit de transférer en fonction des coûts prévus.

Structure du capital

Ce type de gestion financière désigne l’utilisation à la fois de la dette et des capitaux propres pour financer les actifs et les opérations d’une organisation. Par exemple, si les taux d’intérêt sont bas, il est parfois préférable de s’endetter. Séparément, une organisation peut envisager de recourir à des fonds de capital-investissement, de vendre des actifs ou, parfois, de vendre des actions.

Exemple : une entreprise technologique cherche à étendre ses opérations et doit décider comment financer sa croissance. La direction financière analyse la structure de son capital et envisage d'utiliser une combinaison de dettes et de fonds propres.

L'entreprise pourrait envisager d'émettre des capitaux sous la forme d'obligations à long terme afin de profiter des faibles taux d'intérêt, offrant l'avantage des intérêts déductibles fiscalement. L’entreprise pourrait également lever des fonds en émettant de nouvelles parts. Cette approche équilibrée permet de maintenir le ratio d'endettement de l'entreprise à un niveau raisonnable.

Exemple de gestion financière

Le détaillant omnicanal Landmark Vente au détail est un exemple concret de la manière dont une solution de gestion financière peut révolutionner le processus budgétaire d'une Entreprise.

En tant que l'un des plus grands détaillants du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est (SEA), l'entreprise est devenue une centrale de 2 200 magasins à travers 21 pays.

En raison de sa croissance, l’équipe de planification et d’analyse financière de Historic Retail était confrontée à des défis lorsqu’elle essayait de gérer plusieurs processus financiers. L’entreprise s’est tournée vers IBM® Planning Analytics pour rationaliser le processus de budgétisation

« Grâce à cet outil, Landmark Retail a pu améliorer ses analyses commerciales et acquérir des points de vue pertinents qui sont souvent négligés lors de l'utilisation des méthodes de budgétisation traditionnelles basées sur des feuilles de calcul. L’outil a facilement facilité la budgétisation selon une approche basée sur zéro, ce qui lui a permis d’économiser beaucoup de temps et d’efforts, car il possédait toutes les données historiques nécessaires », selon Gopal Chandak, responsable FP&A chez Millennium.

L’entreprise a connu une transformation exceptionnelle, qui s’est traduite par une réduction de 75 % du temps passé par les employés, a ajouté M. Chandak. Ils ont également amélioré la gouvernance et la transparence entre les différentes marques et les différents pays, permettant ainsi aux employés de se consacrer à des analyses commerciales plus stratégiques.

Landmark Retail n’est qu’un exemple de l’importance des solutions et des processus de gestion financière et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la façon dont une entreprise gère ses finances.

