Qu’est-ce que la gestion financière du cloud ?

Si les entreprises se tournent vers la gestion financière du cloud pour réduire leurs coûts, la stratégie favorise également une capacité d’innovation accrue, une sécurité et une résilience renforcées, une mise sur le marché accélérée et plus encore.

D’ici 2027, on estime que 90 % des entreprises utiliseront un environnement cloud hybride (une infrastructure informatique unifiée qui combine des services et des composants publics, privés et sur site), selon Gartner. Cette approche donne aux équipes la flexibilité nécessaire pour provisionner et faire évoluer les ressources à la demande, afin d’accélérer les workflows et de favoriser l’indépendance. Par exemple, elles peuvent ajouter ou supprimer des services en quelques clics.

Mais les environnements cloud complexes rendent également les dépenses et les opérations plus difficiles à suivre, ce qui peut entraîner des dépenses incontrôlées, des lacunes en matière de sécurité, une incompatibilité et d’autres problèmes. La facture cloud mensuelle des grandes entreprises comporte désormais des centaines de millions de lignes, ce qui est suffisant pour mettre à mal une plateforme de tableur traditionnelle.

Sans une stratégie complète pour analyser ces indicateurs, les entreprises peuvent échouer à prendre des décisions rentables. Par exemple, si aucun mécanisme de transparence des coûts n’est en place, l’entreprise peut ne pas trouver l’origine d’un pic d’utilisation inhabituel, ce qui entraînerait un processus de dépannage coûteux et chronophage.

Les inefficacités du cloud sont un problème croissant : selon Gartner, les dépenses mondiales liées au cloud public atteindront 723,4 milliards de dollars USD en 2025, soit une hausse d’environ 21 % par rapport à 2024. Par ailleurs, les entreprises signalent qu’environ 24 % de leurs dépenses en logiciels cloud sont en fin de compte gaspillées, ce qui réduit le budget consacré à l’innovation, à l’infrastructure et à la sécurité.

La gestion financière du cloud vise à réduire ces risques grâce à des stratégies de gouvernance et de surveillance robustes (telles que la surveillance et l’application centralisées, les cadres de responsabilité financière et les alertes automatisées), tout en tirant parti de la nature dynamique et adaptable des environnements hybrides et multicloud modernes. Le cadre encourage également la collaboration entre l’informatique, les finances et les opérations commerciales, ce qui permet de s’assurer que chaque service est aligné sur les mêmes objectifs métier et financiers.

Les stratégies de gestion financière du cloud permettent aux entreprises d’anticiper l’impact des nouveaux projets ou programmes sur l’utilisation du cloud, au lieu de se bousculer pour réagir après coup. Bien comprendre le fonctionnement de leur environnement cloud permet aux équipes de prendre des décisions éclairées, de dimensionner les ressources de manière proactive, de maîtriser les coûts et de faire face aux erreurs avec plus d’agilité et de confiance.