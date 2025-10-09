Qu’est-ce que la gestion financière du cloud ?

Si les entreprises se tournent vers la gestion financière du cloud pour réduire leurs coûts, la stratégie favorise également une capacité d’innovation accrue, une sécurité et une résilience renforcées, une mise sur le marché accélérée et plus encore.
D’ici 2027, on estime que 90 % des entreprises utiliseront un environnement cloud hybride (une infrastructure informatique unifiée qui combine des services et des composants publics, privés et sur site), selon Gartner. Cette approche donne aux équipes la flexibilité nécessaire pour provisionner et faire évoluer les ressources à la demande, afin d’accélérer les workflows et de favoriser l’indépendance. Par exemple, elles peuvent ajouter ou supprimer des services en quelques clics.
Mais les environnements cloud complexes rendent également les dépenses et les opérations plus difficiles à suivre, ce qui peut entraîner des dépenses incontrôlées, des lacunes en matière de sécurité, une incompatibilité et d’autres problèmes. La facture cloud mensuelle des grandes entreprises comporte désormais des centaines de millions de lignes, ce qui est suffisant pour mettre à mal une plateforme de tableur traditionnelle.
Sans une stratégie complète pour analyser ces indicateurs, les entreprises peuvent échouer à prendre des décisions rentables. Par exemple, si aucun mécanisme de transparence des coûts n’est en place, l’entreprise peut ne pas trouver l’origine d’un pic d’utilisation inhabituel, ce qui entraînerait un processus de dépannage coûteux et chronophage.
Les inefficacités du cloud sont un problème croissant : selon Gartner, les dépenses mondiales liées au cloud public atteindront 723,4 milliards de dollars USD en 2025, soit une hausse d’environ 21 % par rapport à 2024. Par ailleurs, les entreprises signalent qu’environ 24 % de leurs dépenses en logiciels cloud sont en fin de compte gaspillées, ce qui réduit le budget consacré à l’innovation, à l’infrastructure et à la sécurité.
La gestion financière du cloud vise à réduire ces risques grâce à des stratégies de gouvernance et de surveillance robustes (telles que la surveillance et l’application centralisées, les cadres de responsabilité financière et les alertes automatisées), tout en tirant parti de la nature dynamique et adaptable des environnements hybrides et multicloud modernes. Le cadre encourage également la collaboration entre l’informatique, les finances et les opérations commerciales, ce qui permet de s’assurer que chaque service est aligné sur les mêmes objectifs métier et financiers.
Les stratégies de gestion financière du cloud permettent aux entreprises d’anticiper l’impact des nouveaux projets ou programmes sur l’utilisation du cloud, au lieu de se bousculer pour réagir après coup. Bien comprendre le fonctionnement de leur environnement cloud permet aux équipes de prendre des décisions éclairées, de dimensionner les ressources de manière proactive, de maîtriser les coûts et de faire face aux erreurs avec plus d’agilité et de confiance.
La gestion des coûts du cloud est une stratégie traditionnelle qui concerne principalement la gestion et la réduction des dépenses liées au cloud. Elle met l’accent sur la visibilité des coûts et le reporting, l’étiquetage des ressources et les méthodes d’allocation des coûts telles que la rétrofacturation et la rétroanalyse, afin de donner aux entreprises une vue complète de leurs dépenses cloud. La gestion des coûts du cloud met moins l’accent sur le changement culturel à l’échelle de l’entreprise. L’optimisation des coûts cloud, un terme proche, désigne les mesures que l’entreprise prend en réponse à sa stratégie de gestion des coûts du cloud.
Construite sur les bases de la gestion des coûts du cloud, la gestion financière du cloud a une portée plus large et s’avère plus résiliente aux complexités des environnements multicloud et hybrides. Au lieu de réagir aux factures cloud, la gestion financière du cloud anticipe l’utilisation alliant prévisions, modélisations statistiques et d’autres techniques. Si la réduction des dépenses liées au cloud est l’un de ses objectifs, la gestion financière du cloud vise également à maximiser la valeur commerciale, à renforcer la responsabilisation et à favoriser la communication entre les équipes. De nombreuses entreprises adoptent un cadre CFM pendant leur migration vers le cloud (processus qui consiste à déplacer ses données et ses services d’un centre de données sur site vers le cloud), ou dans le cadre de leur stratégie de transformation numérique.
Une troisième approche, appelée opérations financières (FinOps), partage certains aspects de la gestion financière du cloud. L’approche FinOps peut être considérée comme une variante moderne de la gestion financière du cloud. Elle met l’accent tant sur l’articulation de la culture d’entreprise autour de pratiques efficaces que sur les aspects techniques des opérations cloud. L’approche FinOps s’inspire du DevOps. Tout comme ce dernier a révolutionné le développement logiciel en éliminant les silos et en renforçant l’agilité, le FinOps cherche à maximiser la valeur commerciale du cloud en fédérant les professionnels de la technologie, des affaires et de la finance autour des mêmes processus.
Autre distinction : alors que la gestion financière du cloud repose sur de multiples points de vue et philosophies de gestion, les bonnes pratiques FinOps sont standardisées et promues par le biais de la FinOps Foundation, une organisation à but non lucratif fondée en 2019. Cette dernière utilise un modèle de maturité pour évaluer les progrès des entreprises dans l’adoption des principes FinOps, avec des références et des conseils pour avancer lors de chaque étape. Cependant, à mesure que l’adoption du cloud se généralise dans les grandes entreprises, les responsables informatiques utilisent de plus en plus les termes FinOps et CFM de manière interchangeable, malgré leurs subtiles différences.
Les cadres de gestion financière du cloud reposent sur diverses stratégies qui, ensemble, permettent de suivre les dépenses liées au cloud, identifier les schémas d’utilisation, de maximiser le retour sur investissement et d’anticiper les scénarios.
Les stratégies CFM visent à rendre les entreprises conscientes des mécanismes qui génèrent des coûts et à les contrôler de manière proactive. Les outils de visibilité favorisent la responsabilisation en permettant aux équipes de vérifier si elles atteignent leurs objectifs en matière d’utilisation et de dépenses. Par exemple, en cas de dépassement du budget au cours d’un trimestre donné, elles sont en mesure d’identifier promptement les services ou les ressources responsables.
Les entreprises s’appuient sur plusieurs outils et méthodes pour suivre et gérer les coûts :
Après avoir obtenu une vue complète de leur utilisation des ressources, elles peuvent associer outils de gestion des coûts et modèles tarifaires pour concilier économies, performance et évolutivité.
Dans le contexte de la gestion financière du cloud, le processus de redimensionnement consiste à ajuster l’ampleur et le type de ressources cloud (telles que l’espace de stockage, les limites de calcul, les instances de base de données et les composants réseau) mises à la disposition des parties prenantes en fonction de leurs workloads. En analysant les tendances d’utilisation historiques, les équipes peuvent éviter un surprovisionnement ou sous-provisionnement involontaire des ressources.
Les entreprises peuvent s’appuyer sur l’automatisation pour ajuster la taille et le nombre de ressources disponibles en temps réel, grâce à des indicateurs qui analysent les schémas de demande et de workload. Cela permet de s’assurer que ni les équipes ni les clients ne manquent de ressources au cours d’un projet. Cette approche permet également de réduire les dépenses inutiles en supprimant les ressources qui ne sont plus utilisées.
Certains fournisseurs de cloud proposent des plans d’économies permettant aux entreprises d’acheter une quantité déterminée de ressources sur une période donnée (souvent 1 à 3 ans) à un prix très avantageux. S’ils sont mis en œuvre de manière réfléchie, les plans d’économies permettent de réduire ses dépenses liées au cloud en limitant le recours à une utilisation à la demande, plus coûteuse.
Les instances réservées sont comparables aux plans d’économies, sauf qu’elles s’appliquent aux instances (configurations de serveur), et non à l’utilisation horaire des ressources de calcul. Moins flexible que les plans d’économie, cette approche est parfaitement adaptée aux scénarios d’utilisation stables et prévisibles.
Les entreprises peuvent acquérir la capacité inutilisée d'un fournisseur de services cloud à un prix très avantageux grâce aux instances spot. Cette option comporte toutefois un risque, car les fournisseurs peuvent rediriger la puissance de calcul vers d'autres clients sans préavis, ce qui peut entraîner des interruptions de service imprévues. Par conséquent, cette approche est particulièrement adaptée aux tâches présentant plus de tolérance vis-à-vis des pannes, telles que le traitement par lots et l'analyse de données volumineuses.
Les entreprises peuvent améliorer leur rentabilité en adaptant leurs ressources en fonction d'une heure, d'une date ou d'un lieu particuliers. Par exemple, un site de e-commerce peut augmenter la capacité de ses serveurs aux États-Unis pendant un jour férié local afin de faire face à un afflux de trafic client.
Le fait de responsabiliser les équipes quant à leurs propres coûts liés au cloud peut les inciter à travailler plus efficacement et à privilégier la durabilité. Une stratégie de showback consiste à envoyer aux équipes des factures détaillant les ressources cloud qu'elles ont utilisées. La rétrofacturation va encore plus loin en obligeant les équipes à payer ces factures avec leurs propres fonds.
Une infrastructure cloud trop complexe peut entraîner des inefficacités et des redondances, rendant plus difficile la planification précise des capacités. Par exemple, les programmes retirés du service peuvent continuer à mobiliser des ressources destinées aux projets en cours longtemps après avoir été supprimés.
Pour identifier les signes de gaspillage, les entreprises peuvent utiliser des outils de détection des anomalies, souvent alimentés par machine learning.
De nombreuses entreprises ne sont pas seulement concernées par les dépenses actuelles liées au cloud, elles veulent également se préparer à des scénarios futurs. La prévision implique l'analyse de l'utilisation du cloud au cours des mois précédents, l'identification des facteurs qui contribuent ou nuisent aux objectifs commerciaux et l'optimisation du budget et de l'infrastructure afin de s'adapter aux scénarios futurs.
Afin de tenir compte des incertitudes telles que les conditions du marché ou les perturbations à l'échelle du secteur, les entreprises peuvent simuler plusieurs scénarios et coordonner des plans d'urgence pour chacun d'entre eux. Les modèles prédictifs peuvent également anticiper le coût des nouveaux workloads nets, permettant ainsi aux entreprises de se préparer aux changements de service à venir induits par les nouveaux investissements dans le cloud.
Un cadre CFM efficace associe généralement stratégies d’application et garde-fous complets pour que les équipes puissent agir de manière indépendante, tout en s’alignant sur les objectifs cœur de métier. Les équipes de gouvernance du cloud centralisée allient benchmarks de performance, maîtrise des coûts et contrôles conformité pour protéger les services contre les dépenses excessives, les défaillances en matière de sécurité, les interruptions de service et d’autres risques.
Par exemple, les entreprises peuvent restreindre l’accès aux services à forte intensité de ressources, afin que seuls quelques développeurs puissent les utiliser. Les équipes de gouvernance peuvent également proposer des formations pour transmettre à leurs collègues les bonnes pratiques en matière de cloud computing et favoriser une prise de décision stratégique.
Les stratégies CFM favorisent la transparence et la collaboration des équipes pour s’assurer qu’aucun service n’est cloisonné au sein de l’entreprise. La communication transversale permet à chaque équipe de bien comprendre les objectifs en matière de rentabilité et d’efficacité. Au lieu de suivre exclusivement les instructions du service informatique, les équipes contribuent de manière significative à la stratégie globale, en y apportant leur point de vue et leurs données.
Pour faciliter cette collaboration, les entreprises peuvent créer une équipe centrale composée de représentants de chaque service, pour partager les idées et élaborer des stratégies cohérentes. Les équipes d’ingénierie apportent leur savoir-faire technique, les équipes financières proposent des stratégies de budgétisation et de réduction des coûts efficaces, tandis que les équipes chargées des produits assurent l’orientation et la priorisation.
La plupart des grands fournisseurs de cloud, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud Services et Google Cloud Platform, proposent des outils intégrés pour aider les entreprises à suivre et à maîtriser leurs coûts liés au cloud. Selon HG Insights, AWS détient environ 30 % du marché mondial de l’infrastructure cloud, suivi par Microsoft (20 %) et Google (12 %).
Les entreprises peuvent également choisir parmi plusieurs outils de gestion financière du cloud non natifs, qui sont conçus pour aider les entreprises à assurer la visibilité de leurs coûts et à optimiser la performance dans plusieurs environnements cloud. Les options les plus connues sont Flexera, Datadog, CloudZero et IBM Cloudability.
Si la gestion financière du cloud est une approche plus complète que la gestion traditionnelle des coûts du cloud (qui vise principalement à réduire les coûts), le cadre implique un niveau de complexité qui risque de submerger les entreprises s’il n’est pas mis en œuvre avec soin. Voici quelques exemples de défis courants :
Les entreprises utilisent souvent plusieurs services et solutions de stockage pour exploiter et entretenir leur infrastructure informatique. Si cette approche leur permet d’exploiter les atouts de chaque service, les environnements multicloud peuvent également poser des problèmes de transparence et de compatibilité.
Par exemple, les données sur l’utilisation d’un service cloud particulier peuvent être difficiles à transférer vers la base de données de surveillance centrale de l’entreprise. Ou les équipes peuvent en venir à s’appuyer sur leurs propres outils de suivi des coûts, ce qui affecterait la visibilité de l’entreprise sur ses dépenses globales liées au cloud.
Les entreprises peuvent résoudre ce problème en adoptant des politiques de gouvernance et de conformité solides. Il s’agit de donner aux équipes des directives claires pour bien intégrer de nouveaux produits et services à l’infrastructure cloud existante.
Les équipes ont souvent des intérêts divergents qui peuvent perturber la stratégie globale de gestion des flux de trésorerie de l'entreprise. Par exemple, le service informatique peut chercher à réduire l'utilisation du cloud à l'échelle de l'entreprise, alors même que l'équipe de développement augmente son utilisation pour préparer la sortie d'un nouveau produit.
Les politiques de responsabilité financière, qui exigent parfois que les unités commerciales paient pour les services informatiques qu'elles utilisent, peuvent également être source de tensions si les équipes estiment que ces frais leur sont facturés de manière inéquitable. Pour favoriser l’alignement des équipes, les entreprises peuvent créer des mesures incitatives et des objectifs commerciaux partagés qui nécessitent la participation de plusieurs parties prenantes.
Les entreprises s'appuient sur des prévisions pour établir leurs scénarios budgétaires futurs, mais les coûts cachés, les workloads irréguliers et les pics d'utilisation imprévus peuvent perturber leurs calculs. Les entreprises font souvent face à cette volatilité en diversifiant leurs modèles de tarification, ce qui leur permet de ne pas dépendre excessivement d'une seule stratégie de dépenses.
Les outils avancés d’analyse prédictive, qui associent modélisation statistique et machine learning pour analyser les données historiques de l’entreprise, fournissent des estimations budgétaires plus variables et plus précises que celles des approches traditionnelles.
Les factures à plusieurs volets pouvant être difficiles à interpréter, les entreprises peuvent avoir des difficultés à identifier les principaux facteurs contribuant à l'augmentation des coûts. Cela les empêche également de suivre les dépenses en temps réel, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être informées des pics d’utilisation qu’après un incident.
Pour résoudre ces problèmes, les entreprises peuvent étiqueter les ressources pour suivre leur parcours au sein de l’entreprise. Les plateformes de suivi des dépenses identifient les inefficacités et recommandent des mesures pour y remédier. Les systèmes d’évolutivité automatisés répondent immédiatement aux besoins en ressources, tandis que les plateformes d’analyse de données les plus efficaces transforment les statistiques abstraites en visuels et tableaux de bord pour permettre aux équipes d’optimiser leur utilisation au fil du temps.
Malgré la complexité qu’elles apportent aux opérations de l’entreprise, les fonctionnalités CFM présentent de nombreux avantages : efficacité, évolutivité, adaptabilité, et plus encore.
Les cadres les plus efficaces préfèrent les approches proactives aux mesures correctives. Les outils d’analyse en temps réel aident les équipes à augmenter ou à réduire rapidement leurs effectifs en fonction des forces du marché ou de la performance. Parce que les équipes savent précisément quelles actions contribuent à l’augmentation des coûts, elles sont en mesure de prendre des décisions éclairées sur leurs propres habitudes de dépense, sans dépasser les budgets fixés. Par exemple, les entreprises peuvent avoir besoin d’augmenter temporairement leurs investissements dans le cloud pour mener à bien de nouveaux projets, améliorer leur performance ou assurer leur croissance.
Si la réduction des coûts est essentielle à la réussite de l’entreprise, des facteurs tels que la rapidité, la performance et l’agilité sont tout aussi importants pour assurer sa pérennité, et l’approche CFM en tient compte. En effet, elle encourage les équipes à placer les objectifs métier à long terme au centre de leur budget et de leur décision stratégique. Elles les pousse également à réfléchir à l’impact que leurs décisions auront sur les autres parties prenantes.
Parce que la gestion financière du cloud offre aux entreprises une vision globale de leur utilisation du cloud et de leurs dépenses, le cadre les aide à repérer les anomalies et les coûts excessifs avant qu’ils ne causent des dommages importants. La gestion financière du cloud permet également de protéger les entreprises contre les violations et les attaques. En favorisant un environnement cloud allégé et efficace, les cadres CFM donnent aux attaquants moins d’occasions de compromettre les ressources obsolètes ou sous-utilisées.
L’approche CFM permet aux équipes de provisionner les ressources à leur guise, grâce à des systèmes automatisés qui accélèrent considérablement le processus d’approbation. Qui plus est, au lieu d’attendre la fin des périodes de test pour examiner les indicateurs, les équipes reçoivent un feedback continu. Cette fonctionnalité leur permet de répondre aux avis utilisateurs, aux critères de performance et à d’autres données en temps réel.
En réduisant les inefficacités et le gaspillage, les équipes libèrent des fonds qui pourront être réinvestis dans de nouveaux projets et expériences, favorisant l’innovation. Les cadres CFM encouragent les équipes à remplacer les workflows stagnants par des processus agiles et rentables qui contribuent, en fin de compte, à l’atteinte des principaux objectifs de l’entreprise.