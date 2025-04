Qu’est-ce que le CloudOps (opérations cloud) ?

Il est utilisé dans les environnements de cloud public, cloud privé, cloud hybride, multicloud et de périphérie pour améliorer les performances, la disponibilité, la rentabilité et la sécurité des applications et services basés sur le cloud.



Le CloudOps fait pour le cloud computing ce que le DevOps fait pour le développement et la fourniture d’applications : il définit un ensemble de processus et de protocoles opérationnels et supervise leur mise en œuvre quotidienne. Le CloudOps vise principalement l’automatisation, la collaboration entre les équipes et l’amélioration continue pour accroître la valeur, l’efficacité et l’évolutivité dans les environnements cloud. L’approche CloudOps d’une organisation est étroitement associée à sa stratégie globale de gestion du cloud.



Le CloudOps est mis à profit par les organisations pour les aider à maintenir l’infrastructure et les services cloud, à automatiser la livraison et les mises à jour des logiciels et à respecter les accords de niveau de service (SLA). Le CloudOps les aide également à gérer la sécurité et la conformité du cloud, à améliorer la gestion des applications et des serveurs et à utiliser l’automatisation dans l’ensemble du parc cloud (par exemple, pour provisionner les ressources cloud afin de répondre à la demande en temps réel).

Semblable au DevOps, le CloudOps se concentre fortement sur la visibilité et l’observabilité. Les équipes CloudOps utilisent l’analytique, la surveillance et le reporting, souvent à l’aide d’outils d’IA, pour mieux comprendre les performances du cloud et l’utilisation des ressources. À partir de ces informations, les équipes CloudOps peuvent automatiser les systèmes en vue d’améliorer les environnements cloud, de réduire la prolifération et le gaspillage informatiques et d’aider les entreprises à mieux rentabiliser leurs investissements cloud.