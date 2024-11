Qu’est-ce que l’architecture cloud

Une connexion internet relie généralement les fonctions front-end aux fonctions back-end. Un intranet, un réseau informatique privé auquel seules les personnes autorisées ont accès et qui est limité à une seule institution, ou une connexion intercloud peut également relier le back-end et le front-end. Un réseau cloud doit fournir une bande passante élevée et une faible latence, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder en permanence à leurs données et à leurs applications. Le réseau doit également être souple afin que l'accès aux ressources puisse se faire rapidement et efficacement entre les serveurs et l'environnement cloud.

Parmi les autres équipements importants de l’architecture cloud, citons les équilibreurs de charge, les Content Delivery Networks ou CDN et les réseaux définis par logiciel (SDN) pour garantir des flux de données fluides et sécurisés entre les utilisateurs front-end et les ressources back-end.