Qu'est-ce que la continuité des activités ?

Au cours de cette étape, les dirigeants et les parties prenantes désignent les membres clés de l'équipe qui seront responsables de la mise en œuvre du plan et guideront les efforts de réponse et de reprise. Un PCA efficace définit clairement les responsabilités de chaque membre de l'équipe et précise les ressources nécessaires pour accomplir leurs missions. Il inclut également les coordonnées des membres de l'équipe, ainsi que des moyens de communication alternatifs en cas d'interruption de la connectivité.