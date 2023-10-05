Qu’est-ce que la gestion des coûts liés au cloud ?

Les entreprises se tournent de plus en plus vers les services cloud pour gérer leurs opérations et leur infrastructure informatique, délaissant progressivement les systèmes plus lents et moins portables. La migration vers le cloud n’est toutefois pas dépourvue de complexité.



Connus pour améliorer considérablement l’évolutivité et la flexibilité des applications, les services cloud proposent souvent un modèle de tarification à l’usage (stockage, transfert de données et puissance de calcul). En l’absence d’une surveillance et d’une gestion minutieuses, la facture cloud peut vite exploser.

Les études de marché indiquent que les dépenses que les entreprises consacrent aux services de cloud public dépasseront 1 000 milliards de dollars d’ici 2026.1 Malgré leurs dépenses excessives en matière de cloud computing et leur difficulté à maîtriser ces coûts, la plupart des enterprises de plus de 1 000 salariés se préparent à investir davantage dans le cloud au cours des prochaines années.2

La gestion des coûts liés au cloud vise à corriger l’inefficacité budgétaire dont s’accompagne souvent l’adoption du cloud. Lorsqu’elles sont mises en œuvre efficacement, les stratégies de gestion des coûts liés au cloud permettent aux équipes FinOps d’identifier et de supprimer de manière proactive les dépenses inutiles, d’adapter les ressources cloud à leurs besoins et d’automatiser les politiques de maîtrise des coûts.

Pour être efficace, la gestion des coûts liés au cloud s’appuie sur des outils conçus à cet effet. Les principaux fournisseurs de services cloud, comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes et IBM Cloud, proposent diverses fonctionnalités de maîtrise des coûts :