IBM Cloud Management Console s’exécute en tant que service hébergé dans IBM Cloud, ce qui évite aux entreprises de devoir gérer des logiciels pour surveiller leur infrastructure. Les vues dynamiques des performances, de l’inventaire et de la journalisation pour l’ensemble de votre entreprise IBM Power, que ce soit sur site ou hors site, simplifient et unifient les informations en un seul endroit. Cela permet aux clients de prendre facilement des décisions plus éclairées. À mesure que les déploiements de cloud privé et hybride se multiplient, les entreprises ont besoin de nouvelles informations sur ces environnements. Les outils qui fournissent des informations et des analyses consolidées peuvent être essentiels au bon fonctionnement de l’infrastructure.