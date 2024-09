Achetez les activations en cliquant sur le lien « Voir la tarification et acheter » vers Entitled System Support (ESS) ou en contactant votre vendeur ou votre partenaire commercial IBM. Une fois votre commande traitée, vous recevrez un code d'activation qui vous permettra d'activer le processeur et la capacité de mémoire par incréments d'un jour processeur ou d'un jour de mémoire de 1 Go. Le système surveille la quantité et la durée des activations. Augmentez votre capacité pour répondre aux fluctuations de l'activité et aux pics, comme les saisons fastes ou les promotions.