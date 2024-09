Si vous souhaitez profiter de la flexibilité et de l’économie du cloud tout en atteignant vos objectifs de résilience métier avec Power, alors IBM Power Private Cloud Edition pourrait bien être la solution idéale pour vous.

IBM Power Private Cloud Edition propose des offres logicielles économiques qui vous permettent de déployer et de gérer de façon fluide les clouds privés, de simplifier votre gestion de la sécurité et de la conformité et d’assurer une grande disponibilité. Les éditions cloud sont disponibles en deux versions : Private Cloud Edition, qui peut être déployée sur AIX ou sur Linux, et Private Cloud Edition with AIX, qui inclut AIX Standard Edition 7.2 ou 7.3, pour des mises à niveau faciles depuis AIX EE.