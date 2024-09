IBM® PowerVC repose sur OpenStack. La solution simplifie la gestion de la virtualisation et les déploiements dans le cloud pour les machines virtuelles IBM AIX®, IBM i et Linux exécutées sur des IBM Power® Systems. Cette offre permet de créer des fonctionnalités de cloud privé sur des serveurs Power Systems et d'améliorer la productivité des administrateurs. En outre, vous pouvez l'intégrer aux environnements de cloud par le biais d'orchestrateurs de cloud de haut niveau.