À l’ère de l’IA, les budgets technologiques font l’objet d’un examen minutieux. Pourtant, trop souvent, les organisations dépensent trop pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Les organisations elles-mêmes estiment que 24 % de leurs dépenses logicielles dans le cloud sont gaspillées, de l’argent qui pourrait être mieux dépensé pour l’innovation, l’infrastructure, la sécurité et une meilleure expérience client.

Les FinOps solutions d’IBM offrent une approche plus stratégique des dépenses cloud, au-delà de la simple gestion des coûts. À chacune des trois phases du cycle de vie FinOps (informer, optimiser et exploiter), vous trouverez des moyens de générer de la valeur pour chaque dollar dépensé tout en garantissant que les applications obtiennent les ressources dont elles ont besoin dans n’importe quel environnement cloud, privé, public ou Kubernetes. De plus, à mesure que vous adoptez davantage d’architectures d’applications cloud natives et que votre pratique FinOps mûrit, nos solutions évoluent avec vous, en offrant des informations, des prévisions et une optimisation avancées.