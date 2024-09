Ces trois dernières années tourmentées ont clairement montré à TUI où et dans quelle mesure sa stratégie cloud lui avait permis de renforcer l’agilité, l’évolutivité et la création de valeur en son sein. En 2019, par exemple, la capacité informatique a été immédiatement augmentée pour répondre à la demande accrue due à l’annonce de l’insolvabilité du voyagiste mondial Thomas Cook. Un an plus tard, des mesures compensatoires ont dû être appliquées, a déclaré Yasin Quareshy.

« Avec l’effondrement du tourisme en 2020, nous avons pu réduire de moitié les coûts liés au cloud sans affecter la continuité des activités, par exemple en réduisant la consommation de ressources pour les tests et le développement », explique Yasin Quareshy. « Grâce à Apptio Cloudability, nous avons pu analyser les économies réalisées à l’échelle mondiale et corréler les mesures d’adaptation individuelles avec les groupes concernés. En outre, la plateforme fournit des recommandations, en matière de redimensionnement et d’achat d’instances réservées par exemple, qui nous ont aidés à identifier des opportunités d’optimisation des coûts ».



Dans la phase actuelle de reprise économique, TUI reprend certains des projets de développement cloud et informatique qui avaient été mis en pause. Afin de se préparer aux futures fluctuations du marché, le concept d’économie unitaire est à l’étude. Ici, les indicateurs clés mis en évidence dans Cloudability visent à garantir la gestion optimale de la relation entre la consommation du cloud et les performances des différentes unités commerciales. Il s’agit d’en tirer parti pour capturer l’état actuel de l’environnement et permettre aux groupes CloudOps d’adapter le provisionnement et l’utilisation des ressources cloud à la situation de l’entreprise.



La mise en œuvre de Cloudability a permis à TUI de démontrer la valeur de ses investissements et de sa stratégie en matière de cloud, avec des coûts réduits dans ce domaine, tout en conservant l’agilité de ses opérations.