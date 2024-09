Fondée en 1969, Natura &Co est une entreprise de cosmétiques dont le siège social se trouve au Brésil et qui dessert des clients en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Sixième plus grande entreprise de vente directe au monde, Natura est connue pour sa culture innovante et sa mission qui consiste à proposer des solutions de beauté et de soins personnels d’une manière consciente et responsable, en développant ses activités tout en contribuant à préserver l’environnement et à promouvoir la durabilité.

Natura possède une solide base d’infrastructure, de logistique et de technologie numérique qui prend en charge une gamme d’applications stratégiques telles que sa plateforme d’e-commerce, utilisée par des commerciaux du monde entier. Grâce aux investissements informatiques réalisés ces dernières années, l’entreprise a atteint le meilleur niveau de service de son histoire. « Aujourd’hui, nous gérons des milliers de workloads sur VMware, AWS, Azure, GCP, OCI et Kubernetes. Nous développons de plus en plus de services. La réduction des coûts est donc l’un des principaux facteurs de motivation lorsque nous recherchons un nouvel outil », explique Dennys Ber, responsable du département informatique de Natura.

Même si le système hérité de Natura était entièrement fonctionnel, Ber savait que pour optimiser les performances et gérer efficacement les coûts à long terme, l’équipe devait adopter une approche plus proactive de l’allocation des ressources. Il était temps de trouver une plateforme qui permettrait à Natura d’automatiser la gestion des ressources et de permettre à son environnement multicloud de s’auto-réparer.

M. Ber souhaitait réduire le temps consacré aux cellules de crise et permettre à l’équipe de se concentrer sur des initiatives stratégiques qui feraient progresser les objectifs de l’entreprise plutôt que sur la résolution de problèmes informatiques ponctuels. Il se demandait également comment parvenir à un alignement cohérent au sein d’une équipe multinationale d’ingénieurs et d’administrateurs de systèmes. « Nous devions trouver un moyen de réduire le travail manuel de l’équipe et de mettre en œuvre une solution qui permettrait à notre environnement de s’auto-réparer », explique M. Ber. C’est alors que l’équipe s’est tournée vers ScaleUP Consultoria et la solution IBM® Turbonomic®.