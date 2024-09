La pandémie de COVID-19 est cependant devenue un catalyseur pour accélérer la migration vers le cloud de Providence. L'équipe de Providence a créé une nouvelle application de suivi et de planification de la vaccination contre la COVID-19 qui a donné à l'entreprise un cas d'utilisation pour la migration vers Azure. Avec ce scénario de test rapide, l'équipe applicative des technologies d'administration a prouvé qu'elle pouvait résoudre des problèmes importants en très peu de temps grâce à l'agilité du cloud. Cela s'est avéré être un critère de preuve clé au cours du changement culturel interne, visant à démontrer la valeur de l'infrastructure de cloud dans l'implémentation d'innovations en matière de soins de santé, qui pouvaient être mises en oeuvre à grande échelle de manière rapide et fiable.

Grâce à une formation continue de toutes les parties prenantes, que M. de Boer a même qualifiée d'« amusante », Providence a surmonté ses défis culturels en matière de cloud et a accéléré son parcours vers l'élasticité cloud. En seulement 10 mois, Providence a migré en toute sécurité plus de 1 900 charges de travail vers Azure, avec une empreinte d'infrastructure totale d'environ 3 000 charges de travail. Providence a réalisé plus de 2 millions de dollars d'économies grâce à des actions d'optimisation tout en assurant les performances des applications, même pendant les pics de demande.

L'un des ingrédients du succès de Providence a été l'adoption d'IBM Turbonomic, à la fois en tant que plateforme d'optimisation et en tant que partenaire stratégique. Grâce à IBM Turbonomic, Providence a prouvé que les actions d'automatisation étaient sécurisées, surtout pour les applications vitales requises pour la santé des patients.

Non seulement Providence a été capable de migrer, mais elle a également pu aller au-delà d'une approche lift-and-shift. Au début de l'adoption d'IBM Turbonomic, Providence a lancé « Project Tetris », une initiative visant à optimiser les ressources informatiques sur site de l'entreprise et à nettoyer son environnement au fur et à mesure de son passage à Azure. En réduisant les coûts et les déchets sur site, Providence a libéré des ressources financières et humaines, qui peuvent désormais être investies dans des initiatives de modernisation qui offrent de meilleurs résultats aux patients en matière de santé.