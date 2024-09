La NRECA (lien externe à ibm.com) est une organisation à but non lucratif qui représente plus de 900 coopératives d’électricité à but non lucratif appartenant à des consommateurs, des districts de distribution d’électricité publics et des districts de services publics aux États-Unis. Créée en 1942, la NRECA est au service de coopératives qui fournissent de l’électricité à plus de 56 % de la masse terrestre du pays, assurent des services essentiels auprès de 42 millions de personnes et alimentent plus de 20 millions d’entreprises, de foyers, d’écoles et de fermes dans 48 états.