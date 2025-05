Consolidez vos actifs informatiques pour réduire à la fois les coûts et la complexité. Les systèmes et applications redondants, le matériel obsolète et les licences logicielles sous-utilisées peuvent créer une prolifération informatique, un environnement informatique décentralisé trop complexe qui peut conduire à un shadow IT. Outre la suppression des silos informatiques, la consolidation facilite la gestion des workloads et la rationalisation des opérations.

Par exemple, les machines virtuelles ont transformé les opérations informatiques, permettant aux entreprises d’exécuter plusieurs applications sur un seul serveur physique. Pourtant, alors que les machines virtuelles offrent une plus grande flexibilité et évolutivité, la prolifération des machines virtuelles, une expansion excessive et incontrôlée des machines virtuelles, peut se traduire par des machines virtuelles sous-utilisées ou oubliées.

L'établissement de politiques de gouvernance informatique avec des processus normalisés pour la création, la maintenance et la mise hors service des machines virtuelles peut empêcher la prolifération des machines virtuelles. De plus, investir dans des plateformes de gestion de la virtualisation pour superviser l'ensemble du cycle de vie des machines virtuelles permet de réduire le gaspillage des ressources et de simplifier la gestion.