Qu’est-ce que l’automatisation informatique ?

L’automatisation informatique consiste à utiliser des logiciels pour exécuter des tâches et des processus répétitifs avec une intervention humaine minimale, voire inexistante.
Elle permet aux entreprises de créer et de mettre en œuvre des workflows automatisés qui réduisent le temps que les employés consacrent à des tâches manuelles fastidieuses. L’automatisation informatique fait partie intégrante des stratégies informatiques et des initiatives de transformation numérique modernes.
La gestion et la coordination de centres de données géographiquement dispersés et d’architectures cloud hybride représentent une charge de travail monumentale. Ces environnements incluent souvent des réseaux virtualisés, des applications basées sur les microservices, des exigences de sécurité en constante évolution, des cycles continus de livraison logicielle, ainsi que d’autres composantes propres aux infrastructures modernes de réseau informatique.Et surtout, les attentes des clients sont tout aussi exigeantes : connexions rapides et temps d’arrêt minimaux sont devenues la norme. L’automatisation informatique aide les entreprises à relever ce défi.
Les logiciels d’automatisation offrent aux entreprises l’agilité et la flexibilité nécessaires pour adapter et allouer leurs ressources en fonction de la demande en temps réel, une capacité essentielle pour atteindre leurs objectifs en matière de coûts et de performances. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser des scripts d’automatisation pour provisionner automatiquement des ressources, configurer et gérer des réseaux et des services cloud, renforcer la sécurité et accélérer les processus DevOps et la fourniture de services.
Grâce aux solutions modernes d’automatisation informatique, les équipes peuvent se servir d’une plateforme unique pour superviser et rationaliser les workflows, les tâches et les processus par lots (tels que la configuration du réseau, le provisionnement des utilisateurs et la gestion des correctifs).
Ces solutions permettent aux cadres informatiques de consacrer leur expertise à des projets plus stratégiques, plutôt que de passer du temps à tester des scripts pour des workflows de routine. Les entreprises peuvent même tirer parti de l’automatisation informatique et de la bande passante accrue qu’elle offre aux professionnels de l’informatique pour explorer l’impact des nouvelles technologies, telles que l’IA générative et l’informatique quantique.
Dans de nombreux scénarios d’utilisation, l’automatisation informatique permet aux entreprises de gagner en rapidité et en évolutivité, de réduire les erreurs et de fournir des services plus rapides et plus sécurisés.
Fondamentalement, l’automatisation informatique consiste à exécuter des scripts qui définissent et effectuent une séquence d’actions données. Ces actions peuvent être déclenchées manuellement, selon un calendrier défini ou par des événements spécifiques (mise à jour d’une base de données lors d’un certain événement, par exemple). Si un processus est complexe, les équipes informatiques peuvent combiner plusieurs scripts en une série afin de créer un workflow automatisé plus sophistiqué.
Les outils d’automatisation informatique dédiés aux entreprises peuvent automatiser de nombreuses tâches, du provisionnement du cloud et du déploiement d’applications à l’automatisation des workflows et à la gestion de projets.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui accueille un nouvel employé. Dès que ses informations sont saisies dans la base de données RH, les fonctions de provisionnement automatisé créent ses comptes, lui donnent accès aux plateformes SaaS, applications et données nécessaires, et déclenchent les mécanismes d’intégration.
L’automatisation est encore plus efficace lorsqu’elle est améliorée par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML), comme c’est le cas avec l’AIOps. Les fonctionnalités d’IA et de ML permettent une automatisation intelligente, dans laquelle des algorithmes analysent des données structurées et non structurées pour aider les outils d’automatisation à évaluer, apprendre et optimiser les workflows d’automatisation.
De plus, des modèles d’IA peuvent analyser le comportement des utilisateurs et les modèles de trafic réseau afin d’identifier d’éventuelles cybermenaces. Si une menace est détectée, la plateforme d’automatisation déclenche les protocoles de sécurité nécessaires : isolement de la menace, sauvegarde des données et processus d’alerte.
L’automatisation informatique comprend généralement quatre phases clés :
Toute tâche informatique répétitive est un candidat potentiel pour une automatisation partielle ou totale. En automatisant ces tâches, les entreprises peuvent garantir des opérations plus rapides, plus cohérentes et plus efficaces dans tous les cas d’utilisation, toutes les technologies et tous les environnements (y compris les conteneurs, les environnements cloud et edge computing, les pipelines DevOps et les pratiques de sécurité).
Les applications courantes de l’automatisation informatique incluent :
La gestion de la configuration est un processus d’ingénierie des systèmes qui aide les entreprises à maintenir la qualité des performances et le fonctionnement d’un produit, d’un système ou d’un autre actif informatique tout au long de son cycle de vie. Les pratiques de gestion de la configuration permettent aux administrateurs système de suivre l’état des actifs (tels que les systèmes informatiques, les serveurs et les applications) afin que les équipes puissent identifier rapidement les problèmes, gérer efficacement le contrôle des modifications et éviter les écarts de configuration et les temps d’arrêt inutiles.
Les entreprises s’appuient sur des outils de gestion de la configuration pour établir et maintenir des paramètres dans les environnements informatiques, les appareils, les workflows, et plus encore. L’automatisation des processus de configuration permet aux équipes informatiques de déployer, mettre à jour et retirer rapidement des composants d’infrastructure, et d’améliorer les performances et la sécurité du système.
Le provisionnement désigne le processus de mise en place d’une infrastructure informatique, qui comprend le matériel, les réseaux, les machines virtuelles et d’autres ressources, et la mise à disposition des ressources et des données aux systèmes et aux utilisateurs. Le provisionnement des ressources est plus spécifique et désigne l’allocation et la configuration des ressources (telles que le CPU et le stockage) dont une application ou un service a besoin pour fonctionner.
Les processus de provisionnement de l’infrastructure et des ressources peuvent tous deux être améliorés par l’automatisation. Grâce au provisionnement automatisé, les entreprises peuvent codifier les configurations de l’infrastructure et des ressources, et établir des workflows reproductibles, rendant le processus d’approvisionnement plus rapide, plus précis et plus flexible.
L’infrastructure en tant que code (IaC) est un excellent exemple de provisionnement automatisé. Elle exploite un langage de codage descriptif de haut niveau pour automatiser le provisionnement de l’infrastructure informatique, afin que les développeurs n’aient pas à approvisionner et à gérer manuellement les composants de l’infrastructure chaque fois qu’ils souhaitent développer, tester ou déployer une application logicielle.
L’automatisation des réseaux est un processus permettant d’automatiser la configuration, la gestion, le test, le déploiement et le fonctionnement des réseaux physiques et virtuels ainsi que des dispositifs réseau. Elle réduit les ressources que les développeurs consacrent à la gestion et à l provisionnement des réseaux informatiques.
Les outils d’automatisation peuvent exécuter des processus tels que la configuration et le test du réseau, le provisionnement des ressources, l’équilibrage de charge et le déploiement de workflows, qui aident les équipes informatiques à garantir la continuité du service et à effectuer plus rapidement les mises à niveau et les déploiements.
De nombreuses entreprises utilisent des architectures de cloud hybride, qui comprennent des centres de données sur site et des environnements cloud public et privé. Le cloud computing peut offrir une orchestration, une gestion et une portabilité des applications supérieures. Mais pour en maximiser la valeur, il faut souvent des outils d’automatisation capables de choisir l’environnement optimal pour chaque workload.
Aujourd’hui, 77 % des entreprises utilisent des architectures informatiques hybrides et ont besoin d’outils d’orchestration qui fonctionnent dans tous les environnements.2 Les services d’automatisation cloud aident les équipes à transférer et à orchestrer rapidement (voire en temps réel) et précisément les workloads entre les environnements.
L’orchestration permet une gestion coordonnée de plusieurs processus d’automatisation, en les regroupant dans des workflows de bout en bout. L’automatisation de l’orchestration veille à ce que chaque tâche déclenche correctement la suivante, limitant l’intervention manuelle et favorisant des opérations entièrement automatisées.
Que les entreprises utilisent des pipelines d’intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) ou des approches plus traditionnelles, le développement logiciel moderne repose sur une automatisation fiable. L’automatisation des déploiements permet aux développeurs d’intégrer, de tester et de déployer automatiquement les modifications de code, créant ainsi des boucles de retour rapides et accélérant les mises en production.
Les processus de déploiement automatisés sont particulièrement importants pendant les phases de test et de lancement des produits. Cependant, les tests automatiques de code et de performances tout au long du cycle de développement peuvent aider les équipes DevOps à améliorer de manière proactive la qualité du code et à identifier les problèmes à un stade précoce.
La migration informatique, qui comprend la migration vers le cloud, la migration des données, la migration des applications, la migration des systèmes d’exploitation et la migration des machines virtuelles (VM), est le processus de transfert des données et des logiciels entre les systèmes.
Les projets de migration peuvent être complexes, car les plans sont généralement adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. L’automatisation des processus de migration aide à simplifier et accélérer ces projets.
La synchronisation automatique des données – processus de mise à jour continue des enregistrements pour garantir l’uniformité entre les systèmes et appareils réseau – aide les entreprises à maintenir des bases de données exactes et à jour.
Sans outils de synchronisation des données, les équipes devraient s’appuyer sur une saisie manuelle fastidieuse des données pour propager les modifications des enregistrements dans l’ensemble de l’environnement informatique. Grâce aux outils de synchronisation, les équipes peuvent automatiser les processus de traitement des données, ce qui aide les entreprises à minimiser les pertes de données, à rationaliser la gestion des données et à tirer parti de synchronisations précises et ultra-rapides.
La sécurité informatique se consacre à la mise en œuvre de mesures visant à protéger les environnements informatiques contre les cybermenaces, les violations et toute autre forme d’accès non autorisés. La sécurisation des systèmes informatiques était autrefois une considération postérieure au développement, mais de nombreuses entreprises privilégie désormais la sécurité tout au long du cycle de vie des produits.
La sécurité automatisée utilise des logiciels pour détecter, prévenir, analyser et corriger automatiquement les vulnérabilités de cybersécurité. Par exemple, les entreprises peuvent l’utiliser pour configurer les droits d’accès des utilisateurs aux applications et services via des systèmes de gestion des identités et des accès (IAM). L’automatisation de la sécurité permet non seulement de réduire les délais de réponse aux incidents, mais aussi de limiter les erreurs de configuration, les risques de non-conformité et le temps moyen de réparation (MTTR).
Les développeurs peuvent choisir d’adopter différents types d’automatisation informatique, tels que :
L’automatisation des processus métier (BPA) est une stratégie qui consiste à s’appuyer sur des logiciels pour automatiser les processus métier complexes et répétitifs. Ces processus incluent des activités essentielles au fonctionnement quotidien comme l’intégration des employés, l’acquisition de nouveaux clients, le traitement des commandes ou la gestion des stocks. La BPA se distingue des autres types d’automatisation par sa complexité et par son interconnexion avec différents systèmes informatiques de l’entreprise.
Comme elle est généralement adaptée aux besoins spécifiques d’une organisation, la BPA constitue un outil efficace pour rationaliser les opérations quotidiennes et assurer la continuité des activités.
La livraison continue aide les équipes de développement à automatiser le processus qui fait passer les logiciels par le cycle de vie du développement logiciel et distribue les applications. Elle permet aux développeurs de livrer automatiquement le code des applications (mises à jour, corrections de bogues et nouvelles fonctionnalités, par exemple) à l’environnement d’infrastructure concerné, et aide les équipes à améliorer la sécurité et la rapidité de la livraison des logiciels.
Les conteneurs Kubernetes, ou K8s, sont des composants d’application légers et exécutables qui regroupent le code source ainsi que toutes les bibliothèques et dépendances système nécessaires à l’exécution du code dans n’importe quel environnement.
L’automatisation Kubernetes simplifie le processus de configuration, de déploiement et de maintenance des conteneurs Kubernetes, qui sont au cœur de nombreuses applications d’entreprise actuelles.
L’automatisation des workflows est le processus qui consiste à automatiser le flux de documents, de données et de tâches dans le cadre des activités professionnelles. À l’aide d’un logiciel de gestion des tâches, les équipes informatiques peuvent automatiquement acheminer les tâches et les processus métier vers les équipes, les services et les workflows au sein de l’entreprise.
Les workflows automatisés libèrent les employés de la gestion des tâches et des processus, permettent aux entreprises de rationaliser leurs workflows, d’optimiser la productivité des employés et d’accroître l’efficacité globale des activités.
Parfois appelée automatisation cognitive, l’automatisation intelligente consiste à utiliser l’IA, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’automatisation robotisée des processus (RPA) pour rationaliser et adapter la prise de décision en entreprise. Par exemple, un assureur peut faire appel à l’IA pour calculer les paiements, estimer les tarifs et répondre aux exigences en matière de conformité.
Comme l’IA s’appuie sur des modèles d’IA pré-entraînés, des algorithmes de ML et des outils d’analyse de données, elle nécessite moins de données – et encore moins d’intervention humaine – pour identifier les tendances et optimiser les workflows d’automatisation.
L’automatisation robotisée des processus (RPA)– également connue sous le nom de robotique logicielle – utilise des interfaces de programmation d’applications (API), des scripts et des technologies d’automatisation intelligente pour exécuter des tâches répétitives entre des applications d’entreprise et de productivité.
À l’aide d’un logiciel basé sur des règles, la RPA peut effectuer des tâches et exécuter des processus (tels que l’extraction de données, le remplissage de formulaires et le transfert de fichiers) de manière autonome, sans ressources humaines.
L’automatisation du front-end se consacre à la rationalisation des processus de configuration et de maintenance qui prennent en charge une interface utilisateur (un site Web, par exemple). Elle permet aux équipes d’accomplir rapidement des tâches telles que la surveillance des utilisateurs, les tests de sites Web et la saisie et l’extraction de données, et de créer des expériences utilisateur fluides.
Également appelée automatisation des workloads ou automatisation des API, l’automatisation du back-end tire parti de la nature connectée des API pour automatiser les systèmes et processus back-end à haute capacité. Elle comprend l’automatisation du traitement et de la migration des bases de données, l’automatisation du transfert de fichiers, l’automatisation de la découverte des services (qui permet aux services et aux microservices de se découvrir et d’interagir entre eux sur un réseau) et l’automatisation des tests pour les fonctions back-end.
L’automatisation du back-end permet aux entreprises d’évaluer et d’optimiser ces fonctions back-end afin que les applications restent rapides, fiables et évolutives.
Pour réussir l’automatisation informatique, les entreprises doivent choisir les processus et les tâches manuels à automatiser. Elles doivent généralement cartographier et analyser entièrement les processus, les standardiser et évaluer leur impact, leur complexité et leur importance stratégique, puis surveiller en permanence les workflows d’automatisation afin d’identifier toute opportunité d’optimisation.
Cependant, la réussite de l’automatisation dépend également de la manière dont les développeurs choisissent de la mettre en œuvre. Différentes stratégies s’offrent à eux :
Certaines entreprises s’appuient encore sur ce que l’on peut qualifier de méthode d’automatisation « élémentaire », ou fragmentée, qui consiste à répondre à des problèmes spécifiques avec des solutions isolées. Concrètement, cela signifie identifier un problème précis (par exemple, un administrateur ayant besoin d’automatiser des sauvegardes de bases de données) et le résoudre à l’aide d’un outil ou d’un script autonome.
Cette approche peut apporter des gains rapides, mais en se concentrant sur des besoins isolés, elle crée aussi des silos d’automatisation qui compliquent l’intégration des opérations métier et informatiques, surtout lorsque les processus sont interdépendants. Les environnements informatiques dynamiques actuels exigent des solutions d’automatisation capables de connecter des systèmes et des processus disparates. Une approche architecturale en couches peut fournir ces solutions.
Les stratégies architecturales permettent aux équipes informatiques d’unifier et de rationaliser différents processus d’automatisation au sein d’un cadre centralisé unique, facilitant ainsi l’orchestration transparente des tâches dans des environnements complexes et variés. En utilisant des plateformes d’automatisation low code, les équipes peuvent gérer et coordonner plusieurs outils d’automatisation de façon à intégrer données et dépendances dans des workflows à l’échelle de l’entreprise.
Cependant, adopter une stratégie architecturale ne signifie pas que les développeurs doivent tout refondre d’un seul coup. Certaines entreprises préfèrent une consolidation complète de leurs outils d’automatisation. Mais beaucoup optent pour une approche progressive, où un service ou un processus migre vers une automatisation unifiée, puis où les équipes DevOps étendent progressivement cette couverture aux autres.
L’automatisation informatique bimodale consiste à exécuter deux modes d’automatisation distincts, mais parallèles, au sein des services informatiques.
Le premier mode se concentre sur la rationalisation et l’optimisation des processus opérationnels informatiques prévisibles et bien établis. Il s’appuie sur l’infrastructure existante pour garantir la stabilité opérationnelle et respecter les accords de niveau de service (SLA).
Le second mode est axé sur le développement et adopte une approche innovante et agile pour traiter les problèmes nouveaux et inconnus. Il emploie des outils et des technologies émergents pour favoriser l’innovation et la création de nouveaux processus, produits et services informatiques.
L’exécution simultanée des deux modes permet aux équipes IT de créer des workflows d’automatisation agiles et évolutifs, tout en protégeant les systèmes centraux contre les risques et les perturbations. Cependant, une communication et une intégration efficaces entre les modes sont essentielles.
Les services informatiques doivent gérer les données, les informations et les dépendances dans les deux environnements. Grâce à une plateforme d’automatisation unifiée, les développeurs peuvent rationaliser l’automatisation du mode traditionnel tout en répondant aux besoins de développement rapide du mode innovant, comblant ainsi efficacement le fossé entre les deux.
L’adoption d’une approche bimodale de l’automatisation informatique peut être complexe et laborieuse, mais elle aide également les organisations à accroître la flexibilité et l’évolutivité de leurs piles technologiques.
L’optimisation des workflows implique de repenser les processus afin de tirer pleinement parti des solutions d’automatisation informatique, en créant des workflows plus efficaces et intégrés qui améliorent le respect des accords de niveau de service. Cette approche s’applique à la fois aux workflows existants, en les repensant sous l’angle de l’automatisation, et aux nouveaux workflows, en intégrant l’automatisation dès le début du cycle de développement.
Compte tenu du rythme effréné du DevOps moderne, il est peu réaliste de créer manuellement des scripts pour chaque tâche ou processus répétitif. Et avec le nombre croissant d’applications et de dépendances systèmes dans les architectures informatiques, la maintenance et la mise à jour des scripts deviennent de plus en plus complexes.
L’intégration de l’automatisation dès le départ aide les équipes informatiques à améliorer l’efficacité et la flexibilité des workflows, leur permettant ainsi de résoudre les problèmes dans tous les environnements et de réagir plus rapidement aux changements.
Les termes automatisation informatique et orchestration informatique sont souvent utilisés de manière interchangeable. Et bien que les deux soient des outils précieux pour la gestion des environnements informatique, leurs objectifs et finalités diffèrent.
L’automatisation informatique utilise la technologie pour exécuter automatiquement des tâches, ainsi que des processus individuels, comme effectuer des sauvegardes, appliquer des mises à jour logicielles ou surveiller des systèmes. L’automatisation de ces tâches de routine libère des ressources et un temps précieux pour les équipes informatiques.
L’orchestration est le processus qui consiste à coordonner et à gérer plusieurs tâches automatisées – ou des workflows entiers – de manière unifiée. L’objectif principal de l’orchestration est d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale, en réduisant les coûts et en augmentant l’évolutivité.
En bref, l’automatisation gère les tâches individuelles, tandis que l’orchestration coordonne de multiples tâches automatisées afin de gérer des processus plus vastes et plus complexes.
Les entreprises souhaitant déployer des outils d’automatisation informatique innovants ne manquent pas d’options.
Par exemple, grâce aux outils d’automatisation pilotés par le ML, les développeurs peuvent traiter de grands jeux de données, identifier des tendances dans les données de performance, attribuer dynamiquement des ressources et faire évoluer les environnements informatiques en temps réel.3 Ils contribuent également à rationaliser le DevSecOps, une pratique « shift-left » qui intègre la sécurité dès le début du processus de développement, afin que les développeurs puissent fournir des produits mieux protégés.
En outre, les agents d’IA sont appelés à révolutionner les opérations spécifiques à certains secteurs, en particulier dans l’ingénierie et la finance, où ils peuvent offrir des informations et des solutions d’automatisation adaptées au contexte.4 L’IA agentique désigne des systèmes autonomes, pilotés par l’IA, qui fonctionnent indépendamment dans divers environnements, le tout sans intervention humaine. Les équipes informatiques peuvent par exemple faire appel à des agents d’IA pour suivre les données des utilisateurs, et détecter et enquêter sur les incidents de fraude.
L’utilisation croissante des agents d’IA souligne la valeur des outils personnalisables alimentés par l’IA pour les entreprises souhaitant relever des défis uniques, affiner et automatiser leurs processus, et améliorer la personnalisation.
L’hyperautomatisation est également en vogue auprès des entreprises désireuses d’optimiser la gestion informatique de leurs activités.5 Elle s’appuie sur l’IA, le ML et la RPA pour créer un environnement unique et interconnecté qui automatise entièrement les processus métier de bout en bout. Contrairement à l’automatisation traditionnelle, qui cible des tâches isolées, l’hyperautomatisation connecte et automatise des fonctions multiples et interdépendantes au sein d’une organisation, créant ainsi un système automatisé plus rapide, plus cohérent et plus efficace.
L’automatisation en libre-service devient de plus en plus populaire, les développeurs cherchant à donner aux différents services la capacité de mettre en place des automatisations.4 Aujourd’hui, 63 % des entreprises comptent plus de 200 « citizen automators », des employés non techniques capables de concevoir leurs propres automatisations.2
Les plateformes low code et no-code rendent l’automatisation accessible aux utilisateurs non techniques, en les aidant à concevoir et à gérer des workflows automatisés à l’aide d’outils intuitifs de type glisser-déposer. Ces plateformes en libre-service accélèrent l’automatisation et permettent aux utilisateurs de déployer des solutions sans assistance informatique poussée.
Grâce aux structures d’automatisation (une approche qui intègre diverses technologies et outils d’automatisation), les développeurs peuvent assembler des éléments fragmentés pour concevoir une structure d’automatisation unifiée et fluide, en alignant étroitement les workflows, les applications et les données existants.
Les structures d’automatisation répondent aux problèmes liés aux systèmes déconnectés, aux données isolées et aux processus fragmentés. Les approches d’automatisation fragmentées peuvent certes réussir lorsqu’elles sont appliquées à des applications spécialisées excellant dans certaines fonctions, mais elles s’adaptent mal aux environnements informatiques vastes et dynamiques, où les éléments doivent fonctionner en cohérence.
Les structures d’automatisation aident les organisations à établir un « système nerveux central » pour leurs architectures informatiques, ce qui contribue à garantir une communication claire et un fonctionnement fluide dans toute l’entreprise.
L’automatisation informatique offre aux entreprises de toutes tailles plusieurs avantages importants, notamment :
L’automatisation informatique peut aider à simplifier de nombreuses tâches de gestion informatique du quotidien, permettant ainsi au personnel dédié de consacrer ses compétences à des tâches à plus forte valeur.
Grâce aux outils d’automatisation, les développeurs peuvent extraire des informations plus pertinentes de l’ensemble de la pile technologique, y compris les services cloud, les serveurs périphériques et les points de terminaison API.
Les outils d’automatisation éliminent les silos DevOps en comblant les écarts entre les services informatiques et les workloads.
Les outils d’automatisation contribuent à réduire ou à éliminer les erreurs humaines qui introduisent souvent des bogues, des erreurs ou d’autres faiblesses dans un système.
L’automatisation permet de résoudre les incidents plus rapidement et de rendre les services informatiques plus résilients. Elle aide les équipes à corriger les problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs ou les résultats financiers de l’entreprise.
Bien qu’elle puisse impliquer un investissement initial important, l’automatisation aide les entreprises à réduire les coûts liés à l’exécution de tâches fastidieuses et répétitives et à consacrer les économies réalisées à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
