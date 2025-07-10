Qu’est-ce que l’automatisation informatique ?

Elle permet aux entreprises de créer et de mettre en œuvre des workflows automatisés qui réduisent le temps que les employés consacrent à des tâches manuelles fastidieuses. L’automatisation informatique fait partie intégrante des stratégies informatiques et des initiatives de transformation numérique modernes.

La gestion et la coordination de centres de données géographiquement dispersés et d’architectures cloud hybride représentent une charge de travail monumentale. Ces environnements incluent souvent des réseaux virtualisés, des applications basées sur les microservices, des exigences de sécurité en constante évolution, des cycles continus de livraison logicielle, ainsi que d’autres composantes propres aux infrastructures modernes de réseau informatique.Et surtout, les attentes des clients sont tout aussi exigeantes : connexions rapides et temps d’arrêt minimaux sont devenues la norme. L’automatisation informatique aide les entreprises à relever ce défi.

Les logiciels d’automatisation offrent aux entreprises l’agilité et la flexibilité nécessaires pour adapter et allouer leurs ressources en fonction de la demande en temps réel, une capacité essentielle pour atteindre leurs objectifs en matière de coûts et de performances. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser des scripts d’automatisation pour provisionner automatiquement des ressources, configurer et gérer des réseaux et des services cloud, renforcer la sécurité et accélérer les processus DevOps et la fourniture de services.

Grâce aux solutions modernes d’automatisation informatique, les équipes peuvent se servir d’une plateforme unique pour superviser et rationaliser les workflows, les tâches et les processus par lots (tels que la configuration du réseau, le provisionnement des utilisateurs et la gestion des correctifs).

Ces solutions permettent aux cadres informatiques de consacrer leur expertise à des projets plus stratégiques, plutôt que de passer du temps à tester des scripts pour des workflows de routine. Les entreprises peuvent même tirer parti de l’automatisation informatique et de la bande passante accrue qu’elle offre aux professionnels de l’informatique pour explorer l’impact des nouvelles technologies, telles que l’IA générative et l’informatique quantique.

Dans de nombreux scénarios d’utilisation, l’automatisation informatique permet aux entreprises de gagner en rapidité et en évolutivité, de réduire les erreurs et de fournir des services plus rapides et plus sécurisés.