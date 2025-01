Qu’est-ce que la migration d’applications ?

Il existe de nombreux services conçus pour aider les entreprises à élaborer leur stratégie de migration vers le cloud, à la planifier et à la mettre en œuvre.

Schéma directeur de la migration : grâce à une offre de service complète, votre fournisseur vous aidera à clairement définir votre stratégie et vos objectifs de migration, à recueillir des informations sur vos applications et votre environnement, à identifier les besoins de vos utilisateurs et de votre entreprise, et à élaborer un plan d’action détaillé pour réussir votre migration.

Déploiement de la migration : si vous choisissez une option de déploiement géré, votre fournisseur vous aidera non seulement à élaborer une stratégie et à planifier votre migration, mais il gérera également la migration elle-même, ainsi que les tests et le dépannage qui y sont associés. Il s’agit généralement d’une offre de service clé en main qui comprend une assistance complète de bout en bout.

Services cloud gérés : une offre de services cloud gérés comprend généralement la surveillance et la maintenance de votre environnement informatique basé dans le cloud. Votre fournisseur de services cloud gérés endosse plusieurs rôles, allant de la gestion de la sécurité du cloud à l’achat d’offres en tant que service auprès de fournisseurs en votre nom. La migration des applications peut être incluse dans une offre de service groupée ou ajoutée à la carte.

Modernisation des applications : les services de modernisation des applications comportent une offre de développement personnalisée pour préparer l’utilisation des applications héritées dans le cloud. Il s’agit de les modifier pour s’exécuter dans des conteneurs ou des environnements virtualisés.