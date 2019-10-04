La mentalité de l’échec accéléré peut être appliquée à des problèmes de petite ou grande envergure, mais l’obtention de résultats avec cette approche repose sur plusieurs piliers importants qui peuvent déterminer le succès et l’impact du programme.

J’ai demandé à mon collègue (et assistant de croissance générale) Peter Ikladous ce qu’il pensait de l’échec accéléré, et voilà sa réponse : « Je trouve que l’échec accéléré est un excellent concept, mais que, malgré son utilisation par de nombreuses entreprises, il reste difficile de le mettre en pratique. L’échec accéléré nécessite l’adhésion des dirigeants. Ils doivent reconnaître qu’il n’y a pas de solution miracle et que tout ne fonctionnera pas comme prévu. Sans le soutien des dirigeants, les équipes ont trop peur pour essayer tout ce qui est susceptible d’échouer, ou pour faire les choses en privé, ce qui limite les effets d’apprentissage de l’échec accéléré. »

Deux idées essentielles ressortent des commentaires de Peter et correspondent parfaitement à mon expérience et aux approches présentées dans Playing to Win.

La première, c’est que les dirigeants doivent réellement adhérer à l’approche. Si les équipes ont la possibilité de découvrir de nouvelles idées et la certitude que leur emploi, leur carrière, leurs primes et leurs promotions ne sont pas menacés si une idée n’aboutit pas, c’est un environnement où les essais et l’innovation peuvent prospérer.

D’après mon expérience, mieux vaut redéfinir complètement la notion d’« échec ». Le processus de test concerne à la fois la vitesse à laquelle une entreprise peut obtenir une bonne réponse et les enseignements tirés en cours de route.

Si les échecs supposés sont documentés et communiqués en interne de manière très claire et convaincante, l’expérience peut aider d’autres équipes à éviter de tester les mêmes idées encore et encore. En ce sens, les résultats de tous les tests, qu’ils soient réussis ou non, représentent une augmentation des connaissances institutionnelles d’une entreprise s’ils sont documentés et partagés de manière appropriée. Ces connaissances ont de la valeur.

Un test réussi peut être un test qui ne fonctionne pas mais que personne dans votre entreprise ne perd de temps à essayer à nouveau.

Cette idée fait le lien avec la seconde, à savoir que l’impact réel des tests ne peut être obtenu que s’il est associé à la transparence. Cette transparence est essentielle pour susciter l’adhésion, augmenter l’échelle et même partager les enseignements tirés de ce qui ne fonctionne pas. Sans les « effets d’apprentissage », comme Peter les a décrits, une grande partie de la valeur en termes de connaissances institutionnelles n’est jamais créée.