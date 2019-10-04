La philosophie de l’échec accéléré et les processus plus traditionnels de stratégie et de planification ont tous deux leur propre bagage intellectuel et émotionnel associé à la « bonne façon d’effectuer une tâche ».
Nombreuses sont les personnes qui affirment que l’échec rapide est une combinaison parfaite de principes Lean et de méthodes scientifiques, ou que la poudre de perlimpinpin ne remplacera jamais le travail de base des chefs d’entreprise, à savoir analyser les données (imparfaites) et prendre des risques calculés.
Plus je passais de temps à réfléchir à ces idées, plus elles me semblaient ridicules. En réalité, il s’agit d’approches vraiment complémentaires qui, ensemble, peuvent accélérer le passage d’un problème à une solution.
La réponse se situe peut-être entre ces deux idées.
L’échec accéléré est une philosophie qui adopte une approche itérative et fondée sur des hypothèses pour développer et lancer de nouvelles idées. Elle est étroitement liée au concept de minimum viable product (MVP) et repose sur l’obtention de commentaires précoces capables de valider ou d’invalider une idée.
Comme son nom l’indique, un principe central de l’approche d’échec accéléré est de parcourir le cycle des hypothèses, du MVP et de l’analyse des résultats aussi rapidement que possible, augmentant ainsi fonctionnellement la vitesse à laquelle une entreprise peut apprendre et s’adapter au changement.
Cette approche permet d’adapter plus rapidement les bonnes idées et de modifier ou d’abandonner celles qui n’apportent pas les résultats escomptés, réduisant ainsi le temps et les coûts associés à des programmes qui ont peu de chances de réussir.
Le résultat net ? Les entreprises peuvent tester et innover de manière plus rentable et consacrer plus de temps à travailler sur ce qui fonctionne, et moins de temps sur ce qui ne fonctionne pas.
La description ci-dessus semble, à première vue, difficilement contestable et elle l’est, dans une certaine mesure. Il y a quelque chose d’objectivement méthodique et scientifique dans cette approche. Toutefois, ses détracteurs diront que l’analyse et la prise de risques calculés font partie des éléments vitaux de toute entreprise performante.
Il y a quelques années, Rob Thomas d’IBM, directeur général de notre activité d’analytique et d’IA, expliquait que « suggérer un projet pilote au lieu de le réaliser est un signe de faiblesse » (lien externe à ibm.com).
Quelle en est la raison ? La mentalité liée à l’échec accéléré est-elle en conflit avec les approches plus traditionnelles de la planification stratégique et de la prise de risque ?
La réponse à cette question est de savoir d’où proviennent certaines des réponses binaires conduisant à un échec accéléré. En réalité, la philosophie de l’échec accéléré peut non seulement coexister avec les approches plus traditionnelles de la stratégie, de l’analyse et de la prise de risque, mais elle peut aussi renforcer ces approches et contribuer à leur réussite.
Par exemple, sur la base de toutes les informations disponibles, vous pouvez décider qu’il est essentiel pour votre entreprise d’entrer sur un nouveau marché géographique. Nous disposons de suffisamment de données pour prendre cette décision en toute confiance et commencer à la mettre en œuvre, rapidement et avec détermination. Non seulement cette stratégie ne sera pas « testée », mais l’entreprise devra probablement y rester fidèle en dépit des obstacles initiaux et des difficultés rencontrés.
C’est là que le processus de stratégie traditionnel et le mantra de l’échec accéléré peuvent commencer à se renforcer l’un l’autre. Lorsqu’une approche d’échec accéléré peut compléter la décision stratégique d’entrer sur un marché, c’est elle qui permet rapidement de valider ou d’invalider le « comment ». Bien que la destination finale souhaitée puisse être claire, si le chemin l’est moins, les tests et l’itération peuvent aider à éclairer la voie jusqu’à ce que l’entreprise trouve ses marques.
Dans ce cas, l’utilisation d’une approche d’échec accéléré pour déterminer si l’entrée sur un marché donné serait une bonne ou une mauvaise approche. L’absence de succès initial, associée à un mode de pensée axé sur l’échec accéléré, peut vous inciter à abandonner un marché stratégique parce que votre première tentative d’expansion a échoué. La décision de pénétrer le marché était plutôt un produit d’analyse stratégique et de planification, l’échec accéléré permettant d’accéder plus rapidement au « comment ».
Le meilleur exemple de la façon dont la philosophie de l’échec accéléré peut être intégrée de manière centrale dans le processus stratégique d’une entreprise est l’approche décrite par A.G. Lafley et Roger Martin dans Playing to Win : How Strategy Really Works (lien externe à ibm.com).
Voici le processus de stratégie qui y est présenté :
En surface, cette approche ne ressemble peut-être pas à ce à quoi on pense habituellement quand on entend « échouer vite », mais elle démontre que le compromis entre planification stratégique et approches d’échec accéléré est en réalité un faux choix. La conception de tests réfléchis, créatifs et stratégiques peut constituer un composant critique du processus de stratégie d’une entreprise.
D’une certaine manière, cette approche pousse encore plus loin la mentalité de l’échec accéléré en concentrant les tests initiaux sur les éléments d’une stratégie qui ont le moins de chances de réussir. La raison ? Si une stratégie repose sur quatre hypothèses, que vous testez d’abord les trois tests les plus faciles et que ces tests réussissent tous, puis que le dernier test, le plus difficile, échoue, le temps passé sur les trois tests réussis n’en valait en réalité pas la peine.
Dans notre désir de voir les idées réussir, il serait facile de commencer par les hypothèses les plus susceptibles de tenir. Mais le désir de trouver rapidement la bonne réponse devrait nous pousser à tester d’abord les parties les plus difficiles.
La mentalité de l’échec accéléré peut être appliquée à des problèmes de petite ou grande envergure, mais l’obtention de résultats avec cette approche repose sur plusieurs piliers importants qui peuvent déterminer le succès et l’impact du programme.
J’ai demandé à mon collègue (et assistant de croissance générale) Peter Ikladous ce qu’il pensait de l’échec accéléré, et voilà sa réponse : « Je trouve que l’échec accéléré est un excellent concept, mais que, malgré son utilisation par de nombreuses entreprises, il reste difficile de le mettre en pratique. L’échec accéléré nécessite l’adhésion des dirigeants. Ils doivent reconnaître qu’il n’y a pas de solution miracle et que tout ne fonctionnera pas comme prévu. Sans le soutien des dirigeants, les équipes ont trop peur pour essayer tout ce qui est susceptible d’échouer, ou pour faire les choses en privé, ce qui limite les effets d’apprentissage de l’échec accéléré. »
Deux idées essentielles ressortent des commentaires de Peter et correspondent parfaitement à mon expérience et aux approches présentées dans Playing to Win.
La première, c’est que les dirigeants doivent réellement adhérer à l’approche. Si les équipes ont la possibilité de découvrir de nouvelles idées et la certitude que leur emploi, leur carrière, leurs primes et leurs promotions ne sont pas menacés si une idée n’aboutit pas, c’est un environnement où les essais et l’innovation peuvent prospérer.
D’après mon expérience, mieux vaut redéfinir complètement la notion d’« échec ». Le processus de test concerne à la fois la vitesse à laquelle une entreprise peut obtenir une bonne réponse et les enseignements tirés en cours de route.
Si les échecs supposés sont documentés et communiqués en interne de manière très claire et convaincante, l’expérience peut aider d’autres équipes à éviter de tester les mêmes idées encore et encore. En ce sens, les résultats de tous les tests, qu’ils soient réussis ou non, représentent une augmentation des connaissances institutionnelles d’une entreprise s’ils sont documentés et partagés de manière appropriée. Ces connaissances ont de la valeur.
Un test réussi peut être un test qui ne fonctionne pas mais que personne dans votre entreprise ne perd de temps à essayer à nouveau.
Cette idée fait le lien avec la seconde, à savoir que l’impact réel des tests ne peut être obtenu que s’il est associé à la transparence. Cette transparence est essentielle pour susciter l’adhésion, augmenter l’échelle et même partager les enseignements tirés de ce qui ne fonctionne pas. Sans les « effets d’apprentissage », comme Peter les a décrits, une grande partie de la valeur en termes de connaissances institutionnelles n’est jamais créée.
L’échec accéléré n’est pas la réponse à tous les problèmes des entreprises dans le monde, mais c’est une méthodologie utile pour gérer l’incertitude et le risque de manière intelligente et rentable. Elle ne vous indique pas quel problème résoudre, mais elle peut vous aider à évaluer la meilleure façon de le résoudre.
Même si ce n’est pas sorcier, les clés d’une approche d’échec accéléré réussie reposent sur les éléments suivants :
Comme tout outil, l’échec accéléré fonctionne mieux lorsqu’il est associé à la bonne tâche. Il ne remplace pas le travail effectué par les entreprises en matière d’analyse et de planification stratégiques, mais il peut s’avérer utile lorsqu’il est intégré à ce processus. Il permet de valider ou d’invalider rapidement les hypothèses de base sur lesquelles repose toute idée. Cela peut permettre à une entreprise d’être plus honnête envers elle-même, beaucoup plus rapidement. Cette approche peut également accroître l’appétence d’une entreprise pour le risque et l’innovation en minimisant le temps et les dépenses consacrés à l’évaluation de nouvelles idées.
La philosophie d’échec accéléré peut finalement être appliquée à de petits tests et programmes sans trop d’efforts ni de réflexion, mais une certaine créativité peut s’avérer nécessaire pour l’appliquer à des problèmes plus vastes.
Lorsqu’elles sont appliquées correctement, les approches d’échec accéléré peuvent, idéalement, être utilisées pour augmenter la taille des idées testées par une entreprise tout en réduisant leur coût. Toute entreprise capable de trouver la bonne combinaison et de répartir efficacement les connaissances et les résultats pourra avancer plus rapidement et avec plus d’impact.
Cela devrait être le véritable objectif final de toute adoption de la philosophie d’échec accéléré : il ne s’agit pas d’augmenter le volume de tests effectués par une entreprise, mais bien d’accroître son impact net, les tests étant un moyen d’y parvenir.
