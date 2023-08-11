6 stratégies pour une gestion efficace des coûts informatiques en 2025

L’essor de la transformation numérique et la popularité croissante du cloud computing aident les entreprises à fournir des services uniques à leurs clients en ligne et conduit de nombreuses entreprises à se considérer comme des entreprises technologiques. Et face à cette nouvelle réalité, les budgets de technologie augmentent également. Les dépenses informatiques devraient atteindre 5,74 billions de dollars en 2025, soit une hausse de 9,3 % par rapport à 2024.

Les PDG et les directeurs financiers sont prêts à investir dans les services et la technologie, car ils comprennent et apprécient leur rôle dans la construction d’une entreprise moderne et la fourniture de produits et de services à la clientèle exceptionnels. Mais ils se concentrent également sur la répartition des coûts et s’attendent à une plus grande discipline de la part de leurs DSI et de leurs équipes informatiques, ce qui conduit les DSI à faire face à une pression croissante pour justifier leurs dépenses et en assurer le suivi.

La meilleure façon d’y parvenir est de gérer les coûts informatiques, le processus par lequel les DSI et les services informatiques projettent et contrôlent les coûts liés aux dépenses de technologies de leur entreprise.

La gestion des coûts informatiques prend de l’importance, car la maîtrise des coûts est une priorité pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur. En d’autres termes, les responsables informatiques ne peuvent pas se permettre d’augmenter les coûts au-delà des budgets.

Pour un service informatique, une mauvaise gestion des coûts peut prendre différentes formes. Elle peut construire un centre de données ultramoderne sur site, avant de découvrir que ses coûts seraient réduits de moitié si tout reposait sur le cloud. Elle peut aussi migrer toutes ses données vers un seul fournisseur de cloud et se rendre compte qu’il n’utilise qu’une fraction de son encombrement cloud, tout en payant pour l’ensemble. Ou encore, elle peut acquérir une licence pour un logiciel de gestion de projet onéreux utilisé uniquement par une fraction des employés.

La gestion des coûts informatiques ne consiste pas seulement à réduire les coûts, mais aussi à prendre des décisions plus intelligentes susceptibles d’augmenter le chiffre d’affaires et, en fin de compte, la rentabilité. Les DSI se voient attribuer de plus en plus de responsabilités liées à l’activité, à mesure que les dirigeants et les autres parties prenantes prennent conscience que la technologie est le prochain champ de bataille concurrentiel.

Les DSI peuvent donner la priorité aux investissements dans des domaines spécifiques qui généreront des revenus supplémentaires. Par exemple, le passage à une plateforme moderne de gestion de la relation client (CRM) à partir de feuilles de calcul et/ou d’enregistrements décentralisés peut entraîner un coût initial, mais cela peut améliorer l’efficacité et stimuler les ventes.

En fin de compte, les entreprises font tout pour favoriser la gestion financière à l’échelle de l’entreprise et les services informatiques ont tout intérêt à faire preuve de discipline et de transparence au sein de leurs opérations, afin de rester en phase avec le reste de l’entreprise.