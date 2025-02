Qu’est-ce que la gestion des actifs logiciels ?

La gestion des actifs logiciels donne aux organisations une meilleure visibilité sur leurs actifs logiciels et permet de s’assurer que leur utilisation est efficiente, efficace et responsable.

Les entreprises dépendent de plus en plus des logiciels pour mener à bien leurs activités. Mais exploitent-elles réellement toutes les applications ? Et le font-elles de manière optimale ? En l’absence d’une gestion adéquate, les organisations manquent de transparence quant aux actifs logiciels dont elles disposent et à la manière dont ils sont mis en œuvre au sein de l’entreprise. Elles finissent par dépenser trop en applications et risquent de s’exposer à des audits et à des sanctions en cas d’utilisation abusive des logiciels.

Grâce à une stratégie SAM, les entreprises peuvent identifier les licences logicielles inutilisées ou sous-utilisées. Cela permet à l’organisation d’optimiser ses achats et de réaliser des économies. La SAM permet également de prendre des décisions éclairées sur les nouveaux investissements et les relations avec les fournisseurs de logiciels. Selon Gartner, l’intégration d’une SAM et d’opérations financières (FinOps) efficaces dans une fonction de gouvernance centrale pourrait réduire de 60 % le gaspillage financier lié aux investissements dans les logiciels et le cloud d’ici à 2026.1

Les solutions SAM peuvent également aider les organisations à éviter les problèmes juridiques et les amendes. Ainsi, les pratiques en la matière peuvent contribuer à garantir que les organisations respectent les conditions des contrats de licence logicielle, évitant notamment les conséquences négatives d’une non-conformité.