Qu’est-ce que l’informatique durable ?

Également connue sous le nom d’informatique verte, le sustainable it consiste à trouver des moyens de concevoir, de fabriquer, d’utiliser et d’éliminer le matériel informatique (ordinateurs portables et de bureau, serveurs et systèmes associés) de manière écologique. Cela inclut également la compréhension de l’impact de l’ensemble des opérations informatiques afin d’identifier les opportunités de réduction des émissions de carbone et de création d’efficacité énergétique.

Alors que les entreprises accordent de plus en plus la priorité aux efforts en matière de responsabilité d’entreprise, les responsables informatiques et les responsables des technologies de l’information (DSI) adoptent des pratiques relatives au principe de sustainable it. Son objectif est d’optimiser l’infrastructure informatique pour une plus grande durabilité, tout en maintenant la fonctionnalité globale et en découvrant des économies de coûts potentielles.

Qu’est-ce que la durabilité ?

La durabilité fait référence à l’utilisation responsable des ressources pour répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Dans le contexte de l’informatique, cela signifie mettre en œuvre des stratégies, des technologies et des pratiques qui soutiennent les objectifs de l’entreprise tout en minimisant l’impact des opérations informatiques sur l’environnement. Les pratiques de durabilité d’une organisation sont généralement mesurées par rapport à des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).