Qu’est-ce que l’approvisionnement éthique ?

Le sourcing consiste à identifier, évaluer et sélectionner des fournisseurs pour la fourniture de matières premières et de services. C’est l’une des premières étapes de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, c’est-à-dire la gestion de l’ensemble des flux de production d’un bien ou d’un service. Souvent employé de manière interchangeable avec le terme « approvisionnement », le sourcing est un processus distinct de la chaîne d’approvisionnement au sein du service des achats. En raison de leur interconnexion, les stratégies de sourcing et d’approvisionnement partagent généralement des objectifs et des indicateurs similaires, y compris des considérations éthiques.

L’approvisionnement éthique est essentiel au concept de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), ou à l’idée selon laquelle les entreprises doivent exercer leur activité conformément aux principes et politiques qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. Elle est également essentielle pour les organisations qui suivent le cadre du «triple bilan », qui suggère que les résultats des entreprises ne doivent pas être mesurés uniquement par le résultat financier. Le bien-être des personnes et de la planète doit aussi être pris en compte.