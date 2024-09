Qu’est-ce que le sourcing ?

Le sourcing responsable tient compte des impacts sociaux, économiques et environnementaux de toutes les activités de sourcing et de tous les fournisseurs. Il est au cœur du concept de « triple résultat » (triple bottom line) qui suggère que les résultats commerciaux ne peuvent être seulement mesurés au moyen du résultat financier. Le bien-être des personnes et de la planète doivent aussi être pris en compte. Les organisations qui s’engagent dans un sourcing responsable assument la responsabilité de ce qui se passe tout au long du cycle de vie des produits, des émissions de CO2 aux droits des travailleurs. L’objectif du sourcing responsable est de réduire les dommages potentiels et d’augmenter les impacts positifs.

Les pratiques commerciales durables sont vitales pour les clients et les investisseurs d’aujourd’hui. La moitié des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits ou des marques durables. Et les consommateurs motivés qui choisissent les produits et les marques en fonction de leur adéquation avec leurs valeurs représentent désormais le segment de marché le plus important (44 %). Les certifications de durabilité tierces telles que le label B Corp ou la certification Rainforest Alliance sont souvent utilisés comme indicateurs de sourcing responsable auprès des clients.

Les stratégies de la chaîne d’approvisionnement expriment de plus en plus cette volonté de durabilité : selon une étude de 2022, 52 % des directeurs de chaîne d’approvisionnement s’orientent notablement vers la neutralité carbone.1 Le sourcing responsable peut être considéré comme une étape essentielle de l’atteinte de cet objectif.

Le sourcing responsable est également crucial pour la conformité avec les législations nouvelles et existantes qui exigent la transparence sur l’impact des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) d’une organisation. Par exemple, la nouvelle directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD) de l’Union européenne va exiger que les entreprises divulguent leur processus de diligence raisonnable pour identifier et atténuer les impacts sociaux et environnementaux dans leurs chaînes de valeur et chaînes d’approvisionnement.