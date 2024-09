Qu’est-ce que la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement ?

Les chaînes d’approvisionnement gagnent en complexité et ont un impact de plus en plus important sur l’environnement. Selon un rapport du CDP (Carbon Disclosure Project), les chaînes d’approvisionnement des entreprises sont responsables de 11,4 fois leurs émissions directes, soit plus de 90 % de leurs émissions totales de gaz à effet de serre.1 Les initiatives de gestion durable de la chaîne d’approvisionnement réduisent l’impact environnemental des opérations commerciales en minimisant les émissions de carbone et les déchets.

La mise en œuvre d’une chaîne d’approvisionnement plus durable peut profiter aux entreprises au-delà de la réduction de leur empreinte carbone. Certains efforts en matière de développement durable peuvent rendre les opérations plus rentables, par exemple, en réduisant les déchets et en minimisant les besoins énergétiques, et améliorer la fiabilité et la résilience au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ensemble, ces avantages peuvent générer des économies significatives et améliorer la rentabilité. En effet, une enquête a révélé que 61 % des entreprises étaient motivées à rechercher la durabilité dans leur chaîne d’approvisionnement afin de réaliser de meilleures économies et d’en améliorer l’efficacité.2

Alors que de plus en plus d’organisations se concentrent sur la responsabilité sociale de l’entreprise, une chaîne d’approvisionnement durable peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle peut également renforcer l’image de marque : la durabilité est de plus en plus importante pour les consommateurs et les parties prenantes. L’intégrer à la gestion de la chaîne d’approvisionnement peut protéger votre réputation des atteintes causées par un impact négatif sur l’environnement ou par des pratiques de travail contraires à l’éthique. Dans le même temps, la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement peut contribuer à la conformité réglementaire en garantissant l’alignement des opérations sur les lois locales et internationales.