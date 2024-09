Les solutions technologiques durables peuvent aider à suivre et à gérer les ressources, à mettre en place de nouvelles stratégies commerciales et à gagner en efficacité en ce qui concerne les processus de production et de distribution. Les innovations en matière de technologie numérique aident les entreprises à suivre et à optimiser l'utilisation des ressources dans leurs chaînes de valeur, et les consommateurs à faire des choix durables.

Par exemple, les appareils Internet des objets (IoT) peuvent fournir des données en temps réel sur l'utilisation et l'état du produit. Cela facilite la maintenance prédictive et permet la création de modèles de Produit en tant que service. L'intelligence artificielle (IA) peut améliorer l'efficacité des ressources dans la fabrication et les chaînes d'approvisionnement, tandis que la technologie blockchain peut permettre un suivi transparent et sécurisé des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie, favorisant ainsi la traçabilité et la responsabilité.

Les technologies d'énergie renouvelable sont essentielles à la décarbonation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les plateformes numériques, telles que les marketplaces virtuelles et les services de partage de ressources, peuvent faciliter l'échange de biens et de services, en promouvant la réutilisation et la réduction des déchets. De plus, la technologie d'impression 3D peut soutenir une production localisée, réduisant ainsi les coûts de transport et de logistique, ainsi que les déchets.